Se apropie deschiderea unei noi porțiuni din A1. Ce se întâmplă acum pe tronsonul Tigveni – Curtea de Argeș
SURSA FOTO: captură YouTube, Raducu P Drum – Lucrări la Autostrada A1 Sibiu-Pitești
Lucrările la secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1), între Tigveni și Curtea de Argeș, au ajuns într-o etapă avansată de execuție. Pe ultimii metri ai traseului se desfășoară lucrări de așternere a stratului asfaltic de uzură, iar progresul fizic al proiectului se apropie de 95%.
Lucrările pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș a autostrăzii Sibiu-Pitești se apropie de finalizare
Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, Cristian Pistol, a anunțat stadiul actual al lucrărilor și mobilizarea constructorului pe șantier.
„Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș): se așterne stratul asfaltic de uzură pe ultimii metri!
Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 km se apropie de 95%, iar antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat în șantier cu 350 de muncitori și 156 de utilaje, resursele fiind adaptate etapei de finalizare”, a anunțat Cristian Pistol.
Pe sectorul de 9,86 kilometri sunt în desfășurare mai multe lucrări necesare pentru finalizarea infrastructurii rutiere și a elementelor de siguranță. Activitățile din teren vizează atât zonele de pe traseul autostrăzii, cât și lucrările conexe.
Lucrări la infrastructura rutieră și elementele de siguranță
„În momentul de față se mai execută lucrări de:
- așternere a pământului pe taluzuri,
- amenajare șanțuri și rigole,
- montare gabioane,
- montare parapet metalic, panouri fonoabsorbante și antiorbire, semnalizare verticală, garduri de împrejmuire”, mai arată președintele CNAIR.
Pe traseul secțiunii sunt prevăzute 12 poduri și pasaje, unde constructorul continuă lucrările pentru finalizarea elementelor tehnice. Aceste intervenții includ montarea unor sisteme de protecție, realizarea lucrărilor la partea carosabilă și pregătirea unor operațiuni necesare pentru exploatarea infrastructurii.
„La cele 12 poduri și pasaje de pe traseul acestei secțiuni se montează plasa de protecție, se execută rosturi în cale, lucrări pregătitoare pentru vopsirea anticorozivă și instalarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale. La tunelul Momaia (1.350 m) se montează instalații mecanice, electrice și ITS, iar la clădirile operaționale care vor deservi tunelul se montează echipamente și se fac teste de presiune la instalațiile pentru stingerea incendiilor. În următoarele două luni se vor mai efectua și alte teste pentru verificarea comportamentului la foc și la fum al echipamentelor montate”, mai arată Cristian Pistol.
Tunelul Momaia și lucrările din zona Tigveni
Unul dintre punctele importante ale secțiunii este tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri. În această zonă sunt instalate echipamentele necesare funcționării tunelului, iar verificările tehnice continuă pentru sistemele care vor asigura operarea acestuia.
La clădirile operaționale aferente tunelului sunt montate echipamente și sunt realizate teste de presiune pentru instalațiile de stingere a incendiilor. Alte verificări sunt programate în perioada următoare pentru evaluarea comportamentului la foc și fum al echipamentelor instalate.
În zona sensului giratoriu Tigveni sunt executate lucrări de marcaje și amenajări peisagistice. Potrivit informațiilor transmise de Cristian Pistol, ritmul actual de lucru permite estimarea deschiderii circulației pe această secțiune înaintea termenului contractual.
„La sensul giratoriu Tigveni se efectuează marcaje și lucrări de amenajare peisagistică. În ritmul actual de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune, mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027).
După finalizarea acestei secțiuni, se va putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (A1).
Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, a explicat director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA.
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