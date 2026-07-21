Autostrada așteptată de ani de zile începe să prindă contur. Ce se întâmplă acum pe traseul Sibiu-Făgăraș

Lucrările pe primele două tronsoane ale Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș continuă într-un ritm susținut, potrivit informațiilor transmise de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Constructorul turc Makyol are mobilizați pe șantiere peste 800 de muncitori și mai mult de 400 de utilaje pentru realizarea lucrărilor de infrastructură. Pe tronsonul 1 Boița-Avrig, cu o lungime de 14,2 kilometri, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 17,19%. Potrivit reprezentanților CNAIR, pe acest sector sunt implicați 595 de muncitori și sunt utilizate 241 de utilaje.

Activitățile desfășurate pe acest lot vizează în principal lucrările de terasamente, respectiv excavații, umpluturi și decopertări. Pe traseul tronsonului este construit și nodul rutier care va face legătura între Autostrada A13 Sibiu-Făgăraș, Autostrada A1 Sibiu-Pitești și DN 7, în zona localității Boița.

„Autostrada Sibiu – Făgăraș (#A13): progres bun al constructorului turc Makyol pe șantierele tronsoanelor 1 și 2!

Tronsonul 1 (Boița – Avrig), în lungime de 14,2 km, are un stadiu fizic de 17,19%. Pe acest lot sunt mobilizați 595 de muncitori și 241 de utilaje, care execută în principal lucrări la terasamente (excavații, umpluturi, decopertări).

Pe traseul acestui tronson se construiește și Nodul rutier dintre A13 (Sibiu – Făgăraș), A1 (Pitești – Sibiu) și DN7 (în zona Boița)”, anunță Cristian Pistol.

Al doilea tronson al autostrăzii, între Avrig și Arpașu de Jos, are o lungime de 19,92 kilometri și a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 40%, conform datelor prezentate de șeful CNAIR.

Pe acest sector, lucrările se concentrează în special pe partea de drum și pe structurile aferente. Echipele constructorului execută operațiuni precum decaparea terenului vegetal, realizarea umpluturilor și lucrări de consolidare.

În zona structurilor sunt desfășurate lucrări la elemente precum radiere, elevații și rigle. Resursele sunt repartizate în funcție de fronturile de lucru active de pe traseu. Pe lotul Avrig-Arpașu de Jos sunt mobilizați 211 muncitori și 168 de utilaje, potrivit informațiilor comunicate de CNAIR.

„Tronsonul 2 (Avrig – Arpașu de Jos), în lungime de 19,92 km, a ajuns la un stadiu de aproximativ 40%. Se lucrează în special la partea de drum (decapare teren vegetal, umpluturi, consolidări) și la structuri (radiere, elevații, rigle), resursele fiind distribuite în funcție de fronturile de lucru active. În șantier sunt mobilizați 211 muncitori și 168 de utilaje, mai scrie Cristian Pistol.

Contractele pentru primele două loturi ale Autostrăzii Sibiu-Făgăraș au o valoare totală de 3,43 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea lucrărilor este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Autostrada A13 Sibiu-Făgăraș va avea o lungime totală de 68 de kilometri și este proiectată să asigure o conexiune rutieră între municipiile Sibiu și Brașov, pentru transportul de persoane și de mărfuri în zona centrală a Transilvaniei.

„Contractele pentru tronsoanele 1 și 2 au o valoare însumată de 3,43 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027. Autostrada Sibiu-Făgăraș (A13) va asigura o legătură rutieră rapidă și modernă între Sibiu și Brașov, pentru transportul de persoane și de mărfuri în centrul Transilvaniei. Această nouă autostradă, în lungime totală de 68 km, trebuie să fie finalizată în anul 2028”, a mai transmis Cristian Pistol, director general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA.