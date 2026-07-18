O nouă secțiune a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) se apropie de deschidere. Lucrările au ajuns la 95%

Lucrările la Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) se apropie de final, iar circulația ar putea fi deschisă în curând. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, stadiul de execuție a ajuns la aproape 95%.

O nouă secțiune a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) va fi deschisă în curând circulației, după ce lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de aproape 95%, a anunțat sâmbătă secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Scrioșteanu a precizat, într-o postare pe Facebook, că lucrările de asfaltare au ajuns la tunelul Curtea de Argeș, pe șantierul Secțiunii 4 Tigveni–Curtea de Argeș, care urmează să fie dată în trafic în perioada următoare. Secțiunea are o lungime de 9,86 kilometri și include tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri. Scrioșteanu a publicat și imagini de pe șantier.

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a declarat că tronsonul Tigveni–Curtea de Argeș ar putea fi deschis circulației cu aproximativ șase luni înainte de termenul contractual, stabilit pentru februarie 2027. Potrivit acestuia, odată cu inaugurarea acestei secțiuni, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1).

Conform datelor prezentate de CNAIR, antreprenorul austriac PORR are mobilizați pe șantier 435 de muncitori și 150 de utilaje. Contractul pentru execuția lucrărilor are o valoare de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Lucrările de lărgire la patru benzi a Centurii București, pe sectorul cuprins între DN2 și Autostrada A2, au fost reluate, după schimbarea constructorului, a mai anunțat Scrioșteanu. Potrivit lui, noua asociere de firme a preluat șantierul de la un stadiu fizic de execuție de 20,76%.

Scrioșteanu a precizat că a efectuat o vizită neanunțată pe șantier și a constatat că antreprenorul a schimbat echipa de management, numindu-l la conducerea proiectului pe inginerul Carlos Reis, pe care îl cunoaște din perioada în care au fost deblocate și finalizate lucrările la Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei.

Pe întregul traseu, cu o lungime de 11,5 kilometri, se desfășoară lucrări de terasamente, fundații, drenaj și colectare a apelor pluviale, relocare a rețelelor de utilități, precum și amenajarea unor obiective aferente unităților militare din zonă.

La pasajul rutier de la intersecția DNCB – DJ301 au fost executate 21 dintre cele 31 de pile și cinci dintre cele șase culee, ceea ce reprezintă un stadiu de aproximativ 68%. Totodată, la pasajul peste calea ferată București–Oltenița infrastructura este finalizată integral, iar pe șantier au fost aduse toate cele 45 de grinzi necesare realizării suprastructurii, fiind începute și lucrările pregătitoare pentru montarea acestora și pentru execuția rampei de acces.

Proiectul prevede lărgirea la patru benzi a Centurii București pe o distanță de 11,45 kilometri, construirea a trei pasaje rutiere, amenajarea unei parcări de scurtă durată, a unui punct de întoarcere și a trei intersecții la nivel.

Potrivit lui Scrioșteanu, finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027. El a amintit că acesta este al treilea contract de execuție pentru acest sector de drum, după ce precedentele două au fost reziliate din cauza nerespectării obligațiilor contractuale de către constructori.

Secretarul de stat a precizat că, având în vedere reproiectarea unuia dintre pasajele peste calea ferată, un termen realist pentru finalizarea lucrărilor este sfârșitul anului viitor. Acesta a dat asigurări că va sprijini noua echipă de management pentru ca proiectul să fie implementat cât mai rapid și fără sincope.