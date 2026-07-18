X (Twitter) și marile case de discuri renunță la procesele privind drepturile de autor

Compania X, deținută de Elon Musk, și un grup de mari case de discuri au ajuns la un acord pentru a încheia toate procesele privind utilizarea muzicii pe platformă. Decizia pune capăt unui litigiu de aproape trei ani privind încălcarea drepturilor de autor.

Compania X Corp., deținută de Elon Musk, și un grup de mari case de discuri, printre care Universal Music Group, au ajuns la un acord pentru a pune capăt disputei juridice privind utilizarea pieselor muzicale pe platforma X. Potrivit documentelor depuse la instanțele federale din Statele Unite ale Americii, părțile au solicitat unei instanțe din Tennessee să respingă procesul intentat de casele de discuri, care acuzau compania că a încălcat sute de drepturi de autor prin permiterea publicării de melodii fără licență de către utilizatori.

Totodată, cele două părți au cerut și închiderea procesului deschis de X într-o instanță din Texas, în care compania acuza editorii muzicali de încălcarea legislației concurenței. X susținea că aceștia au refuzat să negocieze individual acordurile de licențiere și au impus tarife excesive.

Documentele depuse la instanță solicită respingerea definitivă a ambelor procese, ceea ce înseamnă că aceleași pretenții nu vor mai putea fi formulate în viitor.

Disputa a început în 2023, când un grup format din 17 editori muzicali a dat în judecată X, solicitând despăgubiri de peste 250 de milioane de dolari pentru presupusa încălcare a aproape 1.700 de drepturi de autor. Reclamanții au susținut că platforma ignora în mod sistematic încălcările drepturilor de autor, spre deosebire de alte platforme importante, precum TikTok, Facebook și YouTube, care dețin acorduri de licențiere pentru utilizarea muzicii.

În 2024, instanța a respins o mare parte dintre acuzațiile formulate împotriva X, însă a permis continuarea procesului în ceea ce privește presupusa contribuție a companiei la încălcarea drepturilor de autor.

La începutul anului 2026, X a răspuns printr-o acțiune separată, acuzând editorii muzicali de practici anticoncurențiale. În urma acordului încheiat între părți, și acest proces urmează să fie închis, punând astfel capăt litigiului dintre companie și marile case de discuri.