Ce poți lua cu tine când călătorești în altă țară din UE? Restricții referitoare la bagaje

Știați că un simplu borcan cu miere, o sticlă de băutură sau un recipient de cremă vă pot crea probleme la controlul de frontieră în UE? Dacă plănuiți o călătorie în străinătate, este important să cunoașteți regulile privind bagajele, alimentele, alcoolul și tutunul, pentru a evita confiscarea bunurilor sau aplicarea unor sancțiuni.

Atunci când călătoriți cu avionul și vă îmbarcați de pe un aeroport din Uniunea Europeană (UE), trebuie să respectați o serie de cerințe de securitate privind conținutul bagajului de mână și al bagajului de cală.

Lichidele transportate în bagajul de mână, precum aerosoli, băuturi, pastă de dinți, creme, geluri și alte produse similare, trebuie să fie ambalate în recipiente cu o capacitate de maximum 100 ml. Acestea trebuie introduse într-o pungă transparentă din plastic, resigilabilă, cu o capacitate de cel mult un litru. Recipientele cu o capacitate mai mare de 100 ml trebuie transportate în bagajul de cală. Restricțiile privind volumul nu se aplică medicamentelor și alimentelor pentru copii.

Lichidele achiziționate din magazinele duty-free din aeroporturi sau de la bordul aeronavelor pot fi transportate în bagajul de mână, cu condiția să rămână sigilate în ambalajul special de securitate, prevăzut cu margine roșie, primit în momentul cumpărării, împreună cu chitanța. Ambalajul nu trebuie deschis înainte de sosirea la destinația finală. În anumite situații, personalul de securitate poate deschide ambalajul pentru efectuarea controlului. Dacă aveți un zbor de legătură, este recomandat să informați agenții de securitate, astfel încât lichidele să fie resigilate într-un nou ambalaj de siguranță.

În bagajul de mână nu este permis transportul obiectelor ascuțite care pot fi utilizate ca arme, cum ar fi tirbușoanele, cuțitele sau foarfecile care depășesc dimensiunile admise. Aceste obiecte pot fi transportate doar în bagajul de cală.

Dimensiunile și greutatea maximă admise pentru bagajul de mână, precum și numărul de bagaje pe care îl puteți transporta, sunt stabilite de fiecare companie aeriană. Din acest motiv, este recomandat să consultați condițiile de transport ale operatorului aerian înainte de călătorie.

Este interzis transportul substanțelor explozive și inflamabile, precum artificii, vopsele în recipiente sub presiune, aerosoli inflamabili, acizi și alte substanțe toxice sau periculoase. Aceste produse nu sunt acceptate nici în bagajul de mână, nici în bagajul de cală.

De asemenea, transportul oricărui tip de armă la bordul aeronavei este interzis.

În cazul în care călătoriți în UE, puteți transporta produse din carne și lapte, cu condiția ca acestea să fie destinate consumului propriu. Aceleași reguli se aplică și plantelor și produselor vegetale, precum flori, fructe și legume, dacă acestea au fost cultivate în UE și nu prezintă dăunători sau boli. În acest context, prin UE se înțeleg cele 27 de state membre, precum și Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino și Elveția.

Aceste reguli sunt valabile atât pentru produsele transportate în bagajele personale, cât și pentru cele comandate online și expediate prin poștă.

Există reguli speciale pentru persoanele care călătoresc din Insulele Feroe sau Groenlanda. Din aceste teritorii este permis transportul, pentru consum propriu, a unei cantități de până la 10 kg de carne sau produse din carne, lapte sau produse lactate, miere, ouă și produse pe bază de ouă, melci și bivalve vii, precum midiile și stridiile. În cazul peștelui și al produselor din pește nu există restricții cantitative.

De asemenea, este permis transportul unei cantități de până la 10 kg de lapte praf și alimente pentru sugari, produse alimentare necesare din motive medicale sau hrană specială pentru animale de companie, cu condiția ca acestea să nu necesite refrigerare înainte de utilizare, să fie ambalate în ambalaje originale care permit identificarea mărcii comerciale și să fie sigilate, cu excepția produselor aflate deja în curs de utilizare.

Dacă intrați în UE dintr-o țară din afara UE, nu aveți voie să transportați produse din carne sau lapte. Sunt permise însă cantități limitate de fructe și legume, ouă, produse pe bază de ouă, miere, precum și cantități mici de pește și produse din pește. Pentru peștele proaspăt eviscerat și produsele din pește preparate sau procesate este permis transportul unei cantități de până la 20 kg sau al unui singur pește cu o greutate de maximum 20 kg. Produsele din pește provenite din Insulele Feroe sau Groenlanda beneficiază de reguli speciale.

Produsele provenite din Insulele Feroe sau Groenlanda, altele decât produsele vegetale destinate plantării și produsele din pește, pot fi introduse în UE în limita unei cantități totale de 10 kg.

Plantele și produsele vegetale, inclusiv florile tăiate, pot fi introduse în UE numai dacă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă că sunt lipsite de dăunători și boli.

Laptele praf, alimentele pentru sugari și produsele alimentare speciale necesare din motive medicale pot fi transportate în cantitate de maximum 2 kg, cu condiția să nu necesite refrigerare înainte de deschidere, să fie comercializate în ambalaje originale destinate vânzării directe către consumatorul final și să fie sigilate, cu excepția produselor deja utilizate.

Hrana pentru animale de companie necesară din motive de sănătate poate fi transportată în cantitate de până la 2 kg, dacă este destinată animalului de companie al pasagerului, are o durată mare de conservare, nu necesită refrigerare, este comercializată în ambalajul original destinat vânzării directe și este sigilată, cu excepția produselor deja deschise.

Alte produse care nu conțin carne sau lapte, precum mierea, pot fi introduse în Uniunea Europeană în limita unei cantități de 2 kg de persoană.

La intrarea în UE, autoritățile pot efectua controale oficiale. Produsele din carne sau lapte transportate cu încălcarea regulilor și nedeclarate vor fi confiscate și distruse. În plus, persoana în cauză poate fi sancționată cu amendă sau, în cazurile prevăzute de lege, poate face obiectul unei anchete penale.

În ceea ce privește alte produse de origine animală și plante, acestea pot fi transportate în UE numai cu respectarea normelor aplicabile. Multe state au reguli stricte privind transportul animalelor și plantelor protejate sau al produselor obținute din acestea, iar în anumite situații este necesară o autorizație. De exemplu, este permis transportul a cel mult 125 g de caviar de sturion; pentru cantități mai mari este obligatorie obținerea unei autorizații.

În mod obișnuit, accizele pentru alcool și produse din tutun se plătesc în țara în care acestea sunt consumate. Totuși, persoanele fizice care călătoresc între statele membre ale UE beneficiază de o derogare, dacă produsele sunt destinate exclusiv uzului personal și nu revânzării. În acest caz, TVA și accizele sunt deja incluse în prețul achitat în statul în care au fost cumpărate, astfel că nu se mai percep taxe suplimentare în alt stat membru.

Pentru a stabili dacă produsele transportate sunt destinate uzului personal, autoritățile vamale pot verifica mai multe aspecte, precum statutul profesional al călătorului, existența unei activități comerciale, modul în care sunt ambalate și transportate produsele, precum și cantitățile deținute. Fiecare stat membru poate stabili propriile valori orientative privind cantitățile considerate a fi pentru consum personal, însă acestea nu pot fi mai mici decât limitele stabilite la nivelul UE.

Astfel, valorile orientative sunt de până la 800 de țigarete, 400 de țigări de foi cu o greutate de maximum 3 grame fiecare, 200 de trabucuri, 1 kg de tutun, 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de vin alcoolizat, 90 de litri de vin, dintre care cel mult 60 de litri pot fi vin spumant, și 110 litri de bere.

În cazul în care transportați cantități care depășesc aceste valori orientative, autoritățile vamale pot considera că produsele sunt destinate comercializării. În această situație, este posibil să vi se solicite dovezi că bunurile au fost achiziționate pentru uz personal, cum ar fi documentele de cumpărare. Dacă nu puteți demonstra acest lucru, este posibil să fiți obligat să plătiți accize în statul de destinație sau chiar să vă fie confiscate produsele.

Persoanele care intră în UE dintr-o țară din afara UE pot introduce anumite cantități de alcool și tutun fără plata TVA și a accizelor, cu condiția ca bunurile să fie destinate uzului personal și nu revânzării. Aceleași reguli se aplică și călătorilor care sosesc din Insulele Canare sau din alte teritorii în care nu se aplică normele UE privind TVA și accizele.

În ceea ce privește băuturile alcoolice, este permis transportul a până la 4 litri de vin și 16 litri de bere. În plus, poate fi introdusă una dintre următoarele cantități: 1 litru de băuturi spirtoase cu o concentrație alcoolică de peste 22%, 1 litru de alcool etilic nedenaturat cu o concentrație de cel puțin 80%, 2 litri de vin alcoolizat, precum sherry sau Porto, ori 2 litri de vin spumant. Cantitățile din această categorie pot fi combinate, fără a depăși limita totală permisă. De exemplu, puteți transporta 4 litri de vin, 16 litri de bere, 0,5 litri de băuturi spirtoase și 1 litru de vin alcoolizat.

În cazul produselor din tutun, limitele diferă în funcție de statul membru de destinație. Unele state aplică limite superioare, iar altele limite inferioare. Limita superioară permite introducerea a până la 200 de țigarete, 100 de țigări de foi, 50 de trabucuri sau 250 g de tutun. Limita inferioară permite maximum 40 de țigarete, 20 de țigări de foi, 10 trabucuri sau 50 g de tutun. Produsele din tutun pot fi combinate, cu condiția să nu fie depășită cantitatea totală admisă. Estonia și România aplică limita inferioară tuturor călătorilor, iar Bulgaria, Croația, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria o aplică pasagerilor care călătoresc pe cale terestră sau maritimă.

Pe lângă alcool și tutun, puteți introduce în UE și alte bunuri, inclusiv parfumuri, în valoare de până la 300 de euro de persoană. Pentru călătorii care utilizează transportul aerian sau maritim, plafonul este de 430 de euro. Unele state membre aplică o limită de 150 de euro pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani.

În ceea ce privește combustibilul, este permis transportul a cel mult 10 litri într-un recipient portabil, în plus față de combustibilul aflat în rezervorul vehiculului. Această regulă se aplică tuturor tipurilor de vehicule motorizate.

Dacă părăsiți UE și călătoriți către o țară terță sau către anumite teritorii în care nu se aplică regimul fiscal al UE, cum sunt Insulele Canare, puteți cumpăra produse scutite de taxe și accize din magazinele duty-free aflate în aeroporturi și porturi.

Totuși, este posibil ca aceste bunuri să fie supuse taxelor și accizelor în țara de destinație.

Dacă tranzitați Elveția sau o altă țară din afara UE și transportați cantități de alcool sau tutun care depășesc limitele admise de legislația acelui stat, aveți obligația de a declara bunurile atât la intrarea în țara respectivă, cât și la reintrarea în UE.

În Elveția, autoritățile vamale pot solicita constituirea unei garanții financiare, care va fi restituită la părăsirea teritoriului elvețian împreună cu bunurile declarate.