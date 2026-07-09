Avertisment de călătorie pentru români. Cod galben de incendii forestiere în Norvegia. MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonele vizate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Norvegia, după ce autoritățile meteorologice norvegiene au avertizat asupra unui risc ridicat de producere a incendiilor de vegetație în partea de sud-est a țării.

Potrivit MAE, Institutul Național de Meteorologie din Norvegia a emis joi un cod galben de incendii forestiere pentru regiunea Agder și pentru zona de coastă cuprinsă între orașele Kristiansand și Oslo, în contextul condițiilor meteorologice favorabile izbucnirii și propagării rapide a incendiilor.

Avertizarea vizează sud-estul Regatului Norvegiei, o regiune frecventată atât de localnici, cât și de turiști în sezonul estival.

Condițiile de temperatură ridicată și vegetația uscată cresc riscul apariției incendiilor forestiere, motiv pentru care autoritățile locale monitorizează permanent evoluția situației.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor să manifeste prudență și să evite deplasările în zonele afectate până la încetarea avertizării.

Reprezentanții ministerului le recomandă cetățenilor români care se află deja în Norvegia sau urmează să ajungă în această perioadă să consulte permanent informațiile actualizate publicate de autoritățile norvegiene și să respecte indicațiile transmise de acestea.

Totodată, MAE îi sfătuiește pe români să evite activitățile care ar putea favoriza izbucnirea incendiilor și să urmărească evoluția avertizărilor meteorologice.

În cazul în care întâmpină dificultăți pe teritoriul Norvegiei, cetățenii români pot solicita sprijin din partea Ambasadei României la Oslo.

Pentru asistență consulară sunt disponibile următoarele numere de telefon:

+47 22561237

+47 22446951

+47 22556832

+47 22558227

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații de urgență, MAE pune la dispoziția românilor și telefonul de permanență al Ambasadei României la Oslo:

+47 99153137

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să se informeze din surse oficiale înainte de deplasare și pe întreaga durată a șederii în Norvegia.

Totodată, instituția reamintește că persoanele care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia pot primi informații utile privind condițiile de călătorie, alertele emise de autorități și datele de contact ale misiunilor diplomatice românești.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea periodică a paginilor oficiale ale Ambasadei României la Oslo și ale Ministerului Afacerilor Externe pentru eventuale actualizări privind situația din zonele afectate de riscul de incendii forestiere.