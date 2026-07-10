Schimbare majoră pentru plăți în Europa. Euro digital intră în linie dreaptă. Când ar putea deveni disponibil

Proiectul privind introducerea monedei euro digitale avansează la nivelul Uniunii Europene, după ce Parlamentul European și-a stabilit oficial mandatul de negociere. Urmează discuțiile finale cu guvernele statelor membre, etapă în care vor fi stabilite regulile de funcționare ale noului sistem de plată și modul în care vor fi împărțite costurile între instituțiile financiare implicate.

Negocierile sunt considerate decisive, întrucât vor clarifica aspecte esențiale privind remunerarea băncilor și a furnizorilor de servicii de plată, nivelul comisioanelor și modul în care consumatorii vor putea utiliza viitoarea monedă digitală emisă de Banca Centrală Europeană (BCE).

În cadrul sesiunii plenare desfășurate joi la Strasbourg, Parlamentul European și-a confirmat poziția de negociere privind regulamentul referitor la euro digital.

Votul deschide calea negocierilor cu reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene, proces în urma căruia va fi stabilită forma finală a legislației.

Autoritățile europene urmăresc crearea unui instrument de plată digital emis direct de Banca Centrală Europeană, care să completeze sistemele existente și să ofere cetățenilor o alternativă suplimentară la numerar și la metodele actuale de plată.

Euro digital reprezintă versiunea electronică a monedei unice europene, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană.

Spre deosebire de criptomonede, acesta va avea statut de monedă oficială și va beneficia de aceeași garanție ca bancnotele și monedele euro aflate în circulație.

Potrivit planului aflat în discuție, euro digital nu va înlocui numerarul, ci va funcționa în paralel cu acesta și cu serviciile bancare existente.

Utilizatorii vor putea deține euro digital într-un portofel electronic dedicat, însă valoarea maximă care va putea fi păstrată va fi stabilită ulterior de autoritățile europene.

Sistemul este conceput astfel încât să permită efectuarea plăților atât prin internet, cât și în lipsa unei conexiuni online.

Un alt obiectiv urmărit de BCE este protejarea vieții private a utilizatorilor. Potrivit conceptului actual, banca centrală nu va putea identifica direct persoanele care efectuează plăți pe baza datelor tranzacțiilor.

Infrastructura tehnică va fi dezvoltată și administrată de Banca Centrală Europeană, în timp ce băncile comerciale și furnizorii de servicii de plată vor pune la dispoziția clienților aplicațiile și serviciile necesare utilizării euro digital.

Cea mai dificilă etapă a negocierilor este așteptată să fie stabilirea mecanismului prin care băncile și furnizorii de servicii financiare vor fi remunerați pentru operarea sistemului.

Surse implicate în procesul de negociere au declarat că discuțiile se vor concentra asupra așa-numitului „model de compensare”, care va stabili:

ce instituții financiare vor primi compensații;

nivelul acestor compensații;

modul în care vor fi distribuite plățile între participanții la sistem.

Totodată, negociatorii trebuie să decidă cum vor fi împărțite comisioanele pe întregul lanț al tranzacțiilor.

Potrivit planurilor analizate în prezent, comercianții ar urma să suporte costuri mai mici decât cele percepute în prezent pentru plățile efectuate cu cardul bancar.

Cele mai importante negocieri dintre Parlamentul European și statele membre sunt programate pentru această toamnă.

Dacă instituțiile europene vor ajunge la un compromis, regulamentul privind euro digital ar putea primi aprobarea finală până la sfârșitul acestui an.

Calendarul analizat în prezent prevede lansarea unui program-pilot în 2027, urmând ca moneda euro digitală să fie disponibilă pentru plățile de zi cu zi începând din 2029.

Introducerea euro digital este considerată unul dintre cele mai importante proiecte financiare ale Uniunii Europene din ultimii ani, autoritățile europene urmărind modernizarea sistemului de plăți și consolidarea autonomiei financiare a blocului comunitar într-un context marcat de dezvoltarea rapidă a plăților digitale și a monedelor virtuale.