Se schimbă regulile pentru angajarea muncitorilor din afara UE. Noile condiții intră în vigoare din august

Companiile care recrutează lucrători din afara Uniunii Europene vor trebui să respecte reguli noi începând cu 7 august 2026. Modificările prevăd autorizarea obligatorie a agențiilor de recrutare, garanții financiare consistente și un nou sistem de gestionare a recrutării prin platforma „Work in Romania”.

Începând cu 7 august 2026, companiile vor putea recruta personal din state din afara Uniunii Europene doar prin agenții autorizate sau după obținerea unei autorizări proprii în platforma „Work in Romania”, aflată în curs de dezvoltare.

Una dintre cele mai importante modificări vizează agențiile de plasare, care vor fi obligate să constituie o garanție financiară de cel puțin 75.000 de euro înainte de obținerea autorizației.

Suma acoperă plasarea a până la 250 de lucrători străini. Pentru fiecare grup suplimentar de 250 de persoane recrutate, garanția va crește cu încă 50.000 de euro.

Schimbările sunt introduse într-un context în care numeroase sectoare economice, precum retailul, logistica, producția și construcțiile, continuă să se confrunte cu un deficit important de forță de muncă.

Directorul general al ESSA Group, Eugen Saulea, a declarat, potrivit Economica, că până acum legislația permitea practic oricărei firme cu minimum un an de activitate să aducă muncitori din afara Uniunii Europene.

Acesta a susținut că aproximativ 15.000 de companii activează în prezent pe această piață, însă după intrarea în vigoare a noilor reguli multe dintre ele nu vor mai putea îndeplini condițiile financiare impuse.

„Până acum, legislația era extrem de permisivă. Orice firmă care avea minimum un an de activitate, chiar dacă vindea floricele în parc, putea să aducă muncitori NON-EU. Astăzi avem aproximativ 15.000 de companii care importă forță de muncă. Odată cu 7 august, aceste 15.000 de firme vor dispărea din acest circuit, pentru că nu vor putea susține garanțiile uriașe impuse de stat. Pe piață vor rămâne doar agențiile de plasare mari, puternice, capabile să susțină aceste depozite și să își gestioneze corect contractele”, explică Eugen Saulea.

Noile obligații sunt prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 32 din 23 aprilie 2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România.

Actul normativ stabilește că garanția financiară poate fi constituită fie prin depunerea sumelor la Trezoreria Statului, fie printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție bancară din România.

Garanția are rolul de a acoperi mai multe tipuri de obligații ale agențiilor de plasare. Printre acestea se numără costurile de repatriere a lucrătorilor străini în cazul încetării dreptului de ședere, cheltuielile suportate de autorități pentru cazarea, hrana și sprijinirea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, precum și plata amenzilor contravenționale neachitate în termenul legal.

Totodată, garanția trebuie menținută pe întreaga perioadă în care agenția deține autorizația și are obligații față de lucrătorii străini plasați în România.

Reprezentanții industriei au început deja discuții cu Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Ministerul Muncii pentru clarificarea aspectelor practice privind aplicarea noii legislații.