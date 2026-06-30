Munca la distanță a schimbat regulile de angajare. Companiile cer mai multă experiență și mai multe competențe

Extinderea muncii la distanță în perioada pandemiei de COVID-19 a produs o schimbare neașteptată pe piața muncii. Deși s-ar fi putut anticipa o relaxare a așteptărilor companiilor în ceea ce privește ținuta profesională și alte aspecte asociate muncii tradiționale de la birou, cercetările arată că angajatorii au devenit, în schimb, mai exigenți în privința calificărilor, experienței profesionale, competențelor și nivelului de educație al candidaților.

Concluziile apar într-o cercetare publicată recent în revista „Administrative Science Quarterly”, o publicație dedicată studiilor organizaționale și modului în care indivizii, grupurile și instituțiile interacționează, colaborează și se adaptează în diferite medii de lucru, potrivit Phys.

Pentru a analiza impactul muncii la distanță asupra procesului de recrutare, cercetătorii au examinat peste 50 de milioane de anunțuri de angajare pentru posturi atât la distanță, cât și cu prezență fizică la birou, publicate în 28 de țări europene în perioada 2018-2021.

Potrivit autorilor studiului, anunțurile analizate au acoperit aproape toate sectoarele economice și profesiile. Acestea au fost colectate din multiple surse, inclusiv de pe platforme private de recrutare, servicii publice de ocupare a forței de muncă, agenții de recrutare, publicații online și platforme corporative de angajare.

Analiza a arătat că, în comparație cu posturile similare desfășurate la birou, locurile de muncă la distanță includeau, în medie, cu aproximativ 25% mai multe competențe solicitate, cereau cu 0,1 ani mai multă experiență profesională și impuneau mai frecvent deținerea unor diplome de studii superioare.

Cercetarea a identificat mai multe motive care explică de ce managerii au ridicat standardele pentru posturile la distanță.

Unul dintre cele mai importante motive este faptul că locurile de muncă la distanță au atras un număr semnificativ mai mare de candidați. În funcție de situație, aceste posturi au primit cu aproximativ 20% mai multe candidaturi sau chiar de 10 până la 20 de ori mai multe decât posturile care presupuneau prezența fizică la locul de muncă. Acest fenomen a fost posibil deoarece recrutarea nu a mai fost limitată la o anumită zonă geografică, iar angajatorii au avut acces la un bazin de talente mult mai extins.

Numărul mai mare de candidați și nivelul ridicat de calificare al acestora le-au oferit managerilor posibilitatea de a crește cerințele privind competențele și de a utiliza aceste criterii pentru a reduce volumul foarte mare de aplicații primite pentru posturile la distanță.

De asemenea, managerii implicați în procesul de recrutare au explicat că angajații care lucrează de la distanță nu beneficiază de interacțiunile spontane, întâlnirile informale, mentoratul și oportunitățile de formare care apar în mod natural într-un mediu de birou. Din acest motiv, companiile au preferat să recruteze persoane care dețin deja competențele necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile și care pot rezolva probleme în mod independent, fără a depinde de instruirea suplimentară la locul de muncă.

Această schimbare a contribuit la creșterea cerințelor privind competențele și experiența pentru posturile care permit desfășurarea activității la distanță.