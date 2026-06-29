Knauf investește 88 de milioane de euro în România. Ce oraș devine noul centru al producției de gips-carton

Knauf a anunțat luni că va construi o fabrică de gips-carton în orașul Huedin, județul Cluj, în urma unei investiții de 88 de milioane de euro. Unitatea de producție ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027 și va crea peste 80 de locuri de muncă. Fabrica va deservi piața din România și statele din regiune, utilizând materie primă extrasă din cariere aflate în apropierea amplasamentului.

Knauf își extinde prezența în România printr-o nouă investiție industrială, care vizează construirea unei fabrici de gips-carton în orașul Huedin, județul Cluj. Compania estimează că unitatea va deveni operațională până la sfârșitul anului 2027, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 88 de milioane de euro.

Anunțul a fost făcut de Knauf Gips, filiala din România a grupului german, care precizează că investiția va avea un impact direct asupra economiei locale, atât prin locurile de muncă nou create, cât și prin colaborările cu furnizorii și partenerii din regiune.

„Investiția de la Huedin reprezintă un pas important în dezvoltarea Knauf în România. Noua fabrică ne va permite să răspundem mai bine cererii tot mai mari pentru materiale de construcții moderne și, în același timp, să contribuim la dezvoltarea economică a comunității locale. Dincolo de cifre și capacități de producție, această investiție vorbește despre încredere: în potențialul pieței, în partenerii noștri, dar si în oamenii din această regiune. Ne dorim să creăm locuri de muncă, să aducem tehnologii ultra-performante în România și să susținem dezvoltarea sustenabilă a industriei construcțiilor”, a declarat Mihai Marinescu, Director General al Knauf Gips România.

Potrivit companiei, noua fabrică va genera peste 80 de locuri de muncă și va crea oportunități pentru furnizorii locali, firmele de transport, prestatorii de servicii și alți parteneri industriali implicați în lanțul de aprovizionare.

Unitatea de producție va avea o capacitate de 75.000 de tone pe an și va asigura 116 locuri de muncă. De pe liniile de producție complet automatizate vor ieși aproximativ 100 de tipuri de produse, care vor fi livrate pe piețele din Europa Centrală și de Est, scrie Profit.

Unitatea de producție din județul Cluj va fabrica plăci de gips-carton destinate proiectelor rezidențiale, comerciale și industriale. Materia primă va proveni din carierele Leghia-Dumbrava, aflate la aproximativ 15 kilometri de fabrică, iar capacitatea anuală de producție va ajunge la 30 de milioane de metri pătrați.

Prin această investiție, compania urmărește să își consolideze capacitatea de aprovizionare pentru piața românească și pentru statele din regiune.

Reprezentanții Knauf Gips arată că producția realizată în România va permite reducerea distanțelor de transport, scurtarea termenelor de livrare și creșterea flexibilității lanțului de aprovizionare. În același timp, noua unitate este gândită pentru a răspunde mai rapid cererii din sectorul construcțiilor.

Proiectul completează investițiile realizate de grup în România și marchează o nouă etapă în dezvoltarea operațiunilor locale, într-un context în care compania își extinde capacitățile de producție în Europa.

Knauf Insulation face parte din grupul german Knauf, unul dintre cei mai mari producători de materiale pentru construcții la nivel mondial. Compania are peste 43.500 de angajați, operează mai mult de 300 de fabrici în 90 de țări și a raportat în 2025 vânzări de peste 15,3 miliarde de euro.

În România, grupul este prezent prin companiile Knauf Gips, Knauf Insulation România și Knauf Ceiling Solutions, care activează în domeniul materialelor pentru construcții.

Noua investiție de la Huedin vine după finalizarea unei alte unități industriale importante. În septembrie 2024, Knauf Insulation a inaugurat fabrica de vată minerală din sticlă din Târnăveni, județul Mureș, un proiect în valoare de aproximativ 140 de milioane de euro, care a extins capacitatea de producție a grupului pe piața românească.