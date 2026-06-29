Knauf investește 88 de milioane de euro în România. Ce oraș devine noul centru al producției de gips-carton
SURSA FOTO: Knauf
Knauf a anunțat luni că va construi o fabrică de gips-carton în orașul Huedin, județul Cluj, în urma unei investiții de 88 de milioane de euro. Unitatea de producție ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027 și va crea peste 80 de locuri de muncă. Fabrica va deservi piața din România și statele din regiune, utilizând materie primă extrasă din cariere aflate în apropierea amplasamentului.
Knauf construiește la Huedin o fabrică cu o capacitate de 30 de milioane de metri pătrați pe an
Knauf își extinde prezența în România printr-o nouă investiție industrială, care vizează construirea unei fabrici de gips-carton în orașul Huedin, județul Cluj. Compania estimează că unitatea va deveni operațională până la sfârșitul anului 2027, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 88 de milioane de euro.
Anunțul a fost făcut de Knauf Gips, filiala din România a grupului german, care precizează că investiția va avea un impact direct asupra economiei locale, atât prin locurile de muncă nou create, cât și prin colaborările cu furnizorii și partenerii din regiune.
„Investiția de la Huedin reprezintă un pas important în dezvoltarea Knauf în România. Noua fabrică ne va permite să răspundem mai bine cererii tot mai mari pentru materiale de construcții moderne și, în același timp, să contribuim la dezvoltarea economică a comunității locale.
Dincolo de cifre și capacități de producție, această investiție vorbește despre încredere: în potențialul pieței, în partenerii noștri, dar si în oamenii din această regiune. Ne dorim să creăm locuri de muncă, să aducem tehnologii ultra-performante în România și să susținem dezvoltarea sustenabilă a industriei construcțiilor”, a declarat Mihai Marinescu, Director General al Knauf Gips România.
Potrivit companiei, noua fabrică va genera peste 80 de locuri de muncă și va crea oportunități pentru furnizorii locali, firmele de transport, prestatorii de servicii și alți parteneri industriali implicați în lanțul de aprovizionare.
Unitatea de producție va avea o capacitate de 75.000 de tone pe an și va asigura 116 locuri de muncă. De pe liniile de producție complet automatizate vor ieși aproximativ 100 de tipuri de produse, care vor fi livrate pe piețele din Europa Centrală și de Est, scrie Profit.
Unitatea de producție din județul Cluj va fabrica plăci de gips-carton destinate proiectelor rezidențiale, comerciale și industriale. Materia primă va proveni din carierele Leghia-Dumbrava, aflate la aproximativ 15 kilometri de fabrică, iar capacitatea anuală de producție va ajunge la 30 de milioane de metri pătrați.
Producția locală va reduce transportul și va accelera livrările către România și țările vecine
Prin această investiție, compania urmărește să își consolideze capacitatea de aprovizionare pentru piața românească și pentru statele din regiune.
Reprezentanții Knauf Gips arată că producția realizată în România va permite reducerea distanțelor de transport, scurtarea termenelor de livrare și creșterea flexibilității lanțului de aprovizionare. În același timp, noua unitate este gândită pentru a răspunde mai rapid cererii din sectorul construcțiilor.
Proiectul completează investițiile realizate de grup în România și marchează o nouă etapă în dezvoltarea operațiunilor locale, într-un context în care compania își extinde capacitățile de producție în Europa.
Grupul german are peste 43.500 de angajați și continuă investițiile în România
Knauf Insulation face parte din grupul german Knauf, unul dintre cei mai mari producători de materiale pentru construcții la nivel mondial. Compania are peste 43.500 de angajați, operează mai mult de 300 de fabrici în 90 de țări și a raportat în 2025 vânzări de peste 15,3 miliarde de euro.
În România, grupul este prezent prin companiile Knauf Gips, Knauf Insulation România și Knauf Ceiling Solutions, care activează în domeniul materialelor pentru construcții.
Noua investiție de la Huedin vine după finalizarea unei alte unități industriale importante. În septembrie 2024, Knauf Insulation a inaugurat fabrica de vată minerală din sticlă din Târnăveni, județul Mureș, un proiect în valoare de aproximativ 140 de milioane de euro, care a extins capacitatea de producție a grupului pe piața românească.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.