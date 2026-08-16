Mihai Fifor critică autoritățile după incidentul cu drona și absența lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei: Începe să devină, încet-încet, parte din viața noastră

Deputatul PSD Mihai Fifor a publicat un mesaj pe Facebook în care critică modul în care autoritățile române gestionează recentele evenimente politice și de securitate. Reacția sa vine în contextul incidentului în care o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă în apropiere de Galați.

Fifor notează în mesajul publicat pe Facebook că astfel de incidente riscă să devină o prezență obișnuită în viața de zi cu zi. El ironizează succesiunea de evenimente în care o dronă intră în spațiul aerian, este declanșată o alertă, sunt ridicate avioane pentru interceptare, iar ulterior sunt căutate resturile aparatului.

„Drona, as usual. Drona care începe să devină, încet-încet, parte din viața noastră. Mai intră una, mai sună o alertă, mai ridicăm niște avioane, mai căutăm niște resturi. Aproape rutină. În rest, liniște. Business as usual”, a scris acesta pe Facebook.

Mihai Fifor îl critică și pe Nicușor Dan pentru absența de la Ziua Marinei. Deputatul PSD afirmă că șeful statului a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la eveniment și notează că acesta s-a aflat, în schimb, în Făgăraș, unde a fost prezent într-un cadru relaxat și îmbrăcat lejer. În mesajul său, Fifor face referire și la ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

„Președintele Dan, absent pentru a doua oară consecutiv de la Ziua Marinei, se plimbă relaxat, îmbrăcat lejer, prin Făgăraș. Miruță Sfarmă-Piatră o ține înainte cu cu PR-ul. Și cu declarațiile fără sfârșit”, a scris acesta.

Fifor abordează și întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, președintele Curții Constituționale. Deputatul PSD face referire la faptul că cei doi s-au întâlnit în birourile de la Senat și ironizează caracterul discret al discuției. În contextul în care CCR urma să analizeze Legea Integrității, Fifor sugerează că subiectul întâlnirii ar putea avea legătură cu această lege.

„Bolojan Reformatorul își petrece timpul în compania discretă, dar desigur absolut nevinovată, a Siminei Tănăsescu, ascunși adolescentin prin birourile de la Senat. Nu, nu făceau prostii. Nu vorbeau de Legea Integrității, ce aveti?”, notează deputatul.

În continuarea mesajului, Mihai Fifor face referire la Oana Țoiu, ministrul interimar Afacerilor Externe. Deputatul PSD subliniază ironic că aceasta este responsabilă de portofoliul Externelor și întreabă, în contextul evenimentelor recente, despre reacția Ministerului de Externe.

Fifor critică lipsa unei reacții publice din partea Ministerului de Externe în ziua de duminică. El sugerează că autoritățile par să fi intrat într-o perioadă de vacanță și reproșează conducerii statului lipsa de seriozitate, responsabilitate și implicare.

„Oana Țoiu? Cum care Oana Țoiu? Ministrul de Externe. Ei, hai că deja cereți prea mult de la o țară care pare că și-a luat vacanță de la tot. În primul rând de la seriozitate. De la responsabilitate. De la ideea de a mai conta undeva. Cât de puțin. Reacții de la Ministerul de Externe? Duminica? Ce vă vine, fraților! S-a auzit doar de peste gardul Cotrocenor un „Olé!” baritonal. Strigat din suflet. Ca la coridă. Apoi liniște. Duminică. Vacanță. Căldură mare, mon cher!”, a conchis Mihai Fifor.

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