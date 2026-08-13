Mihai Fifor critică modul în care Guvernul prezintă evoluția inflației. Românii resimt în continuare scumpirile la raft, la energie și la carburanți

Social-democratul Mihai Fifor a publicat un mesaj pe Facebook în care contestă modul în care reprezentanți ai PNL și USR prezintă evoluția inflației și susține că reducerea ratei anuale a inflației este folosită în scop politic drept o victorie economică a Guvernului și a premierului interimar Ilie Bolojan.

Fifor afirmă că mesajele venite din zona guvernamentală încearcă să transmită ideea unei victorii asupra inflației și susține că este vorba despre o nouă campanie de propagandă, după temele legate de criza energetică, deficitul bugetar și riscul de retrogradare a României.

În analiza publicată pe Facebook, social-democratul pornește de la datele oficiale privind inflația și arată că rata anuală a inflației a scăzut de la 10,42% în iunie la 8,16% în iulie. El subliniază însă că această evoluție nu înseamnă că prețurile au scăzut, deoarece în luna iulie prețurile au continuat să crească față de luna iunie cu 0,58%.

Mihai Fifor explică faptul că reducerea inflației anuale este determinată în mare parte de efectul de bază, deoarece comparația se face cu aceeași lună a anului precedent. Potrivit acestuia, atunci când în baza de comparație intră lunile în care prețurile au crescut foarte puternic în 2025, rata anuală coboară aproape automat, fără ca produsele și serviciile să se ieftinească efectiv.

El oferă și un exemplu pentru a ilustra diferența dintre scăderea inflației și scăderea prețurilor, arătând că un produs care costa 100 de lei, apoi 110 lei, iar în prezent 118 lei nu s-a ieftinit doar pentru că rata inflației este mai mică.

În mesajul său, Fifor susține că un alt factor important este reducerea consumului, despre care afirmă că a fost afectat puternic timp de aproape un an. El spune că în luna iunie România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a comerțului cu amănuntul din Uniunea Europeană și argumentează că, atunci când populația dispune de mai puțini bani, cumpără mai puțin, cererea se contractă, economia încetinește, iar firmele nu mai pot majora prețurile în același ritm.

„Pentru cei care v-ați trezit mai târziu azi sau ați fost prinși cu eclipsa…Breaking news: a scăzut inflația!!! „Wow… V-am spus noi… Uite, miracolul de la Bihor!!! Români răi ce sunteți!!!” Cam așa curg de ieri punctajele de partid de la PNL și USR. După ce au „rezolvat” criza energetică, trompetele de partid dau acum sfoară-n țară că o nouă victorie a obținut Ilie Sărăcie: a dat de pământ cu inflația, mai ceva ca Miruță Sfărâmă-Piatră cu Pârjoaia. Praf a făcut-o! Altă poveste gonflată de propaganda plătită gras de la Palatul Victoria. După cruciada împotriva deficitului, după „junk”, după centimetrii lui Miruță. Numai că realitatea economică e ceva mai încăpățânată decât punctajele de partid. Și decât Dunărea, pesemne. Da, inflația anuală a coborât de la 10,42% în iunie la 8,16% în iulie. Sună bine. Numai că asta nu înseamnă că prețurile au scăzut. Dimpotrivă: în iulie, prețurile au continuat să crească față de iunie, cu 0,58%. Atunci de unde „marea victorie”? În primul rând, din efectul de bază. Inflația anuală compară prețurile de astăzi cu cele din aceeași lună a anului trecut. Iar când lunile cu scumpiri foarte mari din 2025 intră în baza de comparație, rata anuală coboară aproape mecanic. Nu pentru că s-au ieftinit lucrurile, ci pentru că raportarea se face la niște prețuri deja puternic majorate. Pe românește: un produs care costa 100 de lei, a ajuns la 110 și acum costă 118 lei nu s-a ieftinit pentru că inflația a scăzut. Costă tot 118 lei. Mai există însă ceva despre care propaganda victoriei vorbește mult mai puțin: consumul a fost lovit puternic. Aproape un an de scădere a consumului. Iar în iunie, România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a comerțului cu amănuntul din Uniunea Europeană. Iar când oamenii au mai puțini bani, cumpără mai puțin. Cererea se contractă, economia se răcește, iar firmele nu mai pot crește prețurile în același ritm. Cu alte cuvinte, poți să reduci inflația și sărăcind populația și sufocând consumul. Numai că asta nu este performanță economică. Este dezinflație pe fondul unei economii care gâfâie”, a scris acesta pe Facebook.

Mihai Fifor susține că România are în continuare cea mai ridicată inflație din Europa și afirmă că serviciile s-au scumpit puternic, iar energia și carburanții continuă să pună presiune asupra prețurilor. El consideră că ceea ce plătesc românii în prezent este în continuare mai mare decât înainte și că prețurile nu au revenit la nivelurile anterioare.

Social-democratul critică Guvernul pentru faptul că, în opinia sa, confundă scăderea inflației cu scăderea prețurilor și afirmă că românii resimt situația economică prin salarii, pensii, facturi, carburanți și rate, nu prin procentele prezentate în discursul politic.

Fifor abordează și tema energiei, susținând că în actualul context anumite companii obțin profituri foarte mari din criza energetică. El afirmă că România ajunge să vândă energie în timpul zilei la prețuri foarte mici și să o cumpere înapoi seara la prețuri de până la 30-40 de ori mai mari, invocând declarații atribuite fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit social-democratului, Guvernul nu a intervenit pentru a opri aceste practici, nici pentru a combate specula la pompă sau evaziunea fiscală de mari dimensiuni, despre care spune că provoacă pierderi importante economiei românești.

„România are în continuare o inflație uriașă. Cea mai mare din Europa. Serviciile sunt puternic scumpite, energia și carburanții pun presiune pe prețuri, iar ceea ce plătesc românii nu s-a întors nicăieri. Prețurile sunt mai mari și continuă să crească. Așa că, înainte să mai deschidă șampania la Guvern pentru „victoria” asupra inflației, poate le explică cineva haiducilor lui Bolojan diferența dintre scăderea inflației și scăderea prețurilor. Prima o vedem acum, ajutată serios de efectul de bază și de prăbușirea cererii. A doua n-a văzut-o nimeni. Românii nu trăiesc din procentele din punctajele PNL, domnule Bolojan. Trăiesc din salariile și pensiile lor și plătesc prețurile de la raft, facturile, benzina și ratele. Iar acolo „victoria” se vede cu totul altfel. Și mai e ceva ce nea Ilie uită să ne spună. În România din zodia Bolojan retrograd, băieții deștepți fac bani grei pe seama crizei energetice. România ajunge să vândă energie ziua foarte ieftin și să o cumpere înapoi seara de până la 30–40 de ori mai scump, după cum recunoștea chiar fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Și vând românilor. Aceiași români care oricum erau cu apa la gură după „reformele” miracolului de la Bihor. Asta uită să ne spună nea Ilie. Așa cum uită să ne spună ce a făcut să oprească asta. Și specula la pompă. Și marea evaziune fiscală. Pentru că nu cu prețul energiei se bate Bolojan. Nu cu specula la pompă. Nu cu marea evaziune fiscală. Nu umblă acolo unde se fură cu mâna până la umăr și unde economia românească pierde bani grei. Bolojan se bate în continuare cu profesorii, cu medicii și personalul din sănătate, cu polițiștii, cu militarii, cu funcționarii, cu pensionarii… În general, cu românii. E lupta lui continuă de mai bine de un an. Din prima zi de mandat. Cu românii”, a mai scris social-democratul.

Fifor face referire și la oprirea reactorului de la Cernavodă și avertizează că reducerea producției de energie ar putea conduce la creșterea prețului energiei electrice. El susține că energia care nu mai este produsă de reactor va trebui înlocuită cu energie mai scumpă, iar acest cost se va transmite în facturi, în producție, în transport, în servicii și, în final, în prețurile produselor de la raft.

În încheiere, liderul social-democrat afirmă că românii sunt preocupați în primul rând de facturile și cheltuielile lor curente și subliniază că actuala politică economică a Guvernului conduce către o deteriorare a situației financiare a țării.

„Și stați… stați să vedeți noua „victorie” a lui nea Ilie, când oprirea reactorului se va vedea în prețul energiei. Pentru că, ce să vezi, energia care nu mai este produsă de reactor trebuie înlocuită. Iar dacă intră în sistem energie mai scumpă, costul se va rostogoli în economie. În facturi. În producție. În transport. În servicii. Și, în cele din urmă, în prețurile de la raft. Atunci să vedem inflația, nea Ilie. După ce prețul energiei va exploda și se va rostogoli, din factură în factură, prin toată economia. Atunci să vedem ce „victorie” ne mai vinzi.

Problema matale e că românii au prostul obicei să se uite la factură. Și sunt pe cale să explodeze. De prea bine, nea Ilie! Matale, însă, nimic! Din „victorie” în „victorie”, până la… „victoria” finală: falimentul României. Să fie primit!”, a conchis Mihai Fifor.

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