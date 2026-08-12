Inflația ar putea scădea semnificativ în următoarele luni. Adrian Negrescu anunță că vârful scumpirilor a fost depășit

Economistul și consultantul economic Adrian Negrescu susține că reducerea inflației indică faptul că perioada celor mai puternice scumpiri a fost depășită, iar ritmul de creștere a prețurilor începe să se tempereze.

Potrivit acestuia, este puțin probabil ca în perioada următoare să mai fie înregistrate scumpiri de două cifre, precum cele observate în ultimele luni, în special în domenii precum energia, carburanții și produsele alimentare.

Negrescu consideră că evoluția inflației arată o tendință de moderare a majorărilor de prețuri, iar acest proces ar urma să continue treptat în lunile următoare.

El a făcut referire și la prognoza Băncii Naționale a României (BNR), potrivit căreia în trimestrul al treilea al anului, respectiv în toamnă, rata inflației ar putea ajunge la 5,7%, comparativ cu nivelul actual de 8,2%.

Economistul a subliniat că o scădere a inflației nu înseamnă reducerea prețurilor, ci faptul că acestea vor continua să crească, însă într-un ritm mai lent decât cel înregistrat anul trecut.

„(n.red. scăderea inflației) Înseamnă că vârful scumpirilor a fost depășit. Astfel spus, nu vom mai vedea scumpiri din acestea de 2 cifre, cum am vazut în ultimele luni, mai ales la energie, la carburanți, la produsele alimentare. Dimpotriva, ușor, ușor, creșterile astea de prețuri încep să se tempereze. Banca Națională chiar ne spune că undeva în trimestrul trei, adică în toamnă, vom avea o inflație de 5,7%, față de 8,2% cât este în momentul de față. Asta nu înseamnă că prețurile scad, ci că vor crește mai puțin decât au crescut anul trecut.”

Explicațiile economistului pot fi urmărite aici.

De asemenea, consultantul financiar a explicat că reducerea inflației nu trebuie confundată cu o ieftinire a produselor și serviciilor. Potrivit economistului, prețurile continuă să crească, însă într-un ritm mai redus decât cel înregistrat în lunile anterioare.

„Asta nu înseamnă că prețurile s-au ieftinit, că avem o scădere semnificativă a prețurilor, ci că prețurile au continuat să crească, dar cu o rată mai mică decât în luni anterioare”, a mai spus Adrian Negrescu.

Declarațiile consultantului economic pot fi urmărite aici.