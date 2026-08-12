Vodafone România obține, pentru al cincilea an consecutiv, certificarea umlaut „Best in Test” pentru rețeaua sa mobilă

Vodafone România reconfirmă calitatea experienței mobile oferite clienților și primește, pentru al cincilea an consecutiv, certificarea „Best in Test” pentru cea mai bună rețea mobilă din țară din partea organizației independente de evaluare comparativă umlaut. Compania a obținut cel mai mare scor general, precum și cel mai mare punctaj pentru servicii de voce și date și pentru fiabilitatea rețelei.

„Această nouă recunoaștere confirmă direcția în care investim constant: o rețea mobilă performantă, stabilă și pregătită să susțină experiențele digitale de zi cu zi ale clienților noștri. Faptul că Vodafone România obține pentru al cincilea an consecutiv certificarea umlaut ‚Best in Test’ arată consecvența cu care dezvoltăm infrastructura și calitatea serviciilor noastre, astfel încât oamenii, companiile și comunitățile să poată rămâne conectate simplu, rapid și sigur”, a declarat Nicolae Vîlceanu, Network Director, Vodafone România.

Certificarea are la bază un audit de performanță realizat de umlaut în perioada 6 – 30 mai 2026, prin teste desfășurate în orașe, localități și pe drumurile de legătură din România, pe un traseu total de 7.800 km, iar măsurătorile au inclus aproximativ un sfert din populația României. Metodologia umlaut evaluează calitatea rețelelor așa cum este resimțită de utilizatori, printr-o combinație de măsurători dedicate și date privind experiența reală de utilizare. Certificarea este disponibilă aici.