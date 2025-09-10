Decizia autorităților de a majora cota standard de TVA de la 19% la 21% a intrat în vigoare la 1 august 2025. Schimbarea a vizat mai multe domenii, însă în cazul serviciilor de telefonie mobilă procentul aplicat s-a ridicat direct la 21%. Operatorii au informat clienții că facturile următoare vor include deja aceste ajustări.

Creșterile nu sunt spectaculoase, însă orice diferență apare în bugetul lunar al utilizatorilor. Dacă la o masă de prânz o creștere de câțiva zeci de bani trece neobservată, în cazul unui serviciu recurent precum abonamentul de telefonie, suma se acumulează pe termen lung.

În plus, în anumite cazuri, modificările nu au venit doar din partea TVA-ului. Unii operatori au aplicat și alte majorări, ceea ce face ca nota de plată să fie mai mare decât rezultă din simpla aplicare a procentului suplimentar.

Abonamentele standard de la Orange au suferit creșteri vizibile, chiar dacă valorile exacte nu depășesc câțiva eurocenți.

Orange Fun, unul dintre cele mai accesibile pachete, a ajuns la 6,1 euro pe lună, după o majorare de 0,1 euro.

Orange Fun Plus este facturat acum la 8,13 euro, adică o creștere de 0,13 euro.

Pentru cei care folosesc planul Orange Smart, tariful lunar este 11,18 euro, cu 0,18 euro mai mult decât anterior.

Abonamentele superioare, Orange Smart Plus și Orange Smart Elite, au fost și ele ajustate. Primul costă acum 15,25 euro pe lună, iar al doilea 25,41 euro.

Diferențele sunt de 0,25 euro, respectiv 0,41 euro, echivalentul a puțin peste 2 lei. Promoțiile și reducerile aplicate individual continuă, dar acestea se raportează la noile tarife de bază.

Digi Mobil, operatorul cunoscut pentru politica de preț redus, a modificat cel mai puțin costurile.

Abonamentul Digi Optim 2 costă acum 2,02 euro, ceea ce reprezintă o creștere de doar 0,02 euro.

Pentru Digi Optim 3, suma actualizată este 3,05 euro, cu 0,05 euro în plus.

Cel mai popular pachet, Digi Nelimitat, are de la 1 august un tarif de 5,08 euro, cu 0,08 euro mai mult decât înainte.

Chiar dacă valorile par simbolice, ele respectă creșterea de 1,68% rezultată din modificarea cotei de TVA. Pentru clienți, impactul real se traduce prin câțiva bani în plus pe factură, ceea ce face ca Digi să rămână în zona cea mai accesibilă din piață.

În cazul Vodafone, situația este mai complexă. Oficial, tarifele publicate pe site au rămas identice, dar creșterea de TVA s-a aplicat și aici, ceea ce a dus la diferențe de câțiva eurocenți.

Astfel, Vodafone RED Start urcă de la 6,5 euro la 6,61 euro pe lună, adică o majorare de 0,11 euro.

La Vodafone RED Max Pro, abonamentul de 25 de euro ajunge la 25,41 euro, o diferență de 0,41 euro.

Totuși, realitatea pentru clienți a fost mai dură. Vodafone a aplicat și alte ajustări în cursul anului 2024, crescând prețurile de mai multe ori. În martie, compania a transmis o informare prin care anunța o majorare de 8% a facturilor, indexare aplicată inclusiv taxei de reconectare.

Exemplele de atunci arată clar direcția:

RED Unlimited a crescut de la 8 euro la 8,64 euro, RED Start de la 7 la 7,56 euro, iar RED Max de la 18 la 19,44 euro.

Mai mult, experiența directă a unor clienți confirmă că efectul cumulat al tuturor acestor schimbări este semnificativ. Un abonat Vodafone care înainte plătea 365 de lei pentru un pachet cu telefon ajunge acum la o factură de 485 de lei.

În cazul clientului Vodafone care plătea 365 lei și a ajuns la 485 lei, creșterea este de aproximativ 33%, adică mult peste procentul de 1,68% aferent TVA-ului.

Explicația este că Vodafone nu a aplicat doar modificarea TVA-ului, ci și scumpiri succesive în 2024 și 2025:

în martie 2024 a fost o creștere de 8%, aplicată facturilor și tarifelor de reconectare,

apoi, în 2025, compania a introdus și o taxă suplimentară de 1,30 euro (TVA inclus) la abonamente,

la acestea s-a adăugat și efectul TVA majorat.

Creșterea bruscă a unei facturi de la 365 de lei la 485 de lei ridică întrebări firești despre modul în care sunt aplicate scumpirile. Chiar dacă operatorul are dreptul legal de a ajusta tarifele, impactul pentru abonați este unul puternic atunci când diferența se simte dintr-o singură lună.

Într-un serviciu esențial, precum telefonia mobilă, clienții se așteaptă la predictibilitate și la o comunicare clară privind schimbările de costuri. Cumularea mai multor majorări într-un interval scurt poate crea percepția că povara este transferată integral către utilizatori, fără un interval de adaptare.

Și Telekom a anunțat majorări pentru abonamentele Nelimitat. Fiecare plan tarifar a fost ajustat conform creșterii TVA, cu diferențe între 0,08 și 0,41 euro.

Astfel, Telekom Nelimitat 5 costă acum 5,08 euro, cu 0,08 euro mai mult.

Abonamentul Nelimitat 8 se ridică la 8,13 euro, iar Nelimitat 10 este 10,18 euro. Creșterea variază între 0,13 și 0,18 euro, în funcție de plan.

Pentru opțiunile superioare, Nelimitat 13 este 13,21 euro, Nelimitat 15 ajunge la 15,25 euro, iar Nelimitat 17 costă 17,28 euro.

Abonamentele cele mai scumpe, Nelimitat 19, Nelimitat 21 și Nelimitat 25, au tarife între 19,31 și 25,41 euro. Aici diferențele sunt între 0,31 și 0,41 euro, echivalentul a maximum 2 lei pe lună.

Operatorul magenta a aplicat o grilă unitară, iar clienții pot vedea imediat pe factură sumele ajustate.

Creșterea cotei de TVA a generat ajustări moderate la nivelul tuturor operatorilor de telefonie mobilă, însă impactul resimțit de abonați diferă semnificativ în funcție de companie.

În timp ce la Digi și Orange majorările se reduc la câțiva zeci de bani, la Vodafone situația este complicată de scumpirile repetate din ultimii doi ani, ceea ce face ca unele facturi să arate diferențe mult mai mari decât procentul de 1,68% rezultat strict din TVA. Telekom a aplicat și el majorări proporționale, pe toate planurile tarifare.

În final, deși schimbarea fiscală pare minoră la nivel individual, efectul asupra pieței de telecomunicații confirmă faptul că și cele mai mici ajustări fiscale se reflectă imediat în costurile suportate de consumatori.