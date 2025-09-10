Tarom a anunțat semnarea unui parteneriat interline cu Flydubai, prin care pasagerii din România vor putea ajunge mai ușor în Dubai și în destinații precum Zanzibar, Maldive, India sau Thailanda.

Compania a precizat că noul acord permite rezervarea unui singur bilet pentru întregul traseu și transferul bagajelor direct până la destinația finală.

„Tarom şi Flydubai, companie aeriană cu sediul în Dubai, au semnat un acord strategic de parteneriat interline care permite pasagerilor să călătorească mai simplu, mai rapid şi mai sigur către unele dintre cele mai atractive destinaţii de vacanţă şi de business din lume. Parteneriatul aduce beneficii semnificative pentru clienţii Tarom, care vor putea achiziţiona un singur bilet pentru întregul itinerar iar bagajele vor fi transferate automat până la punctul final al călătoriei”, anunţă compania.

Prin acest parteneriat, Tarom va conecta prin Aeroportul Internațional Henri Coandă nu doar Bucureștiul, ci și alte orașe din rețeaua proprie, precum Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Satu Mare, Suceava și Timișoara.

La acestea se adaugă destinații internaționale operate de Tarom, inclusiv Atena, Amsterdam, Bruxelles, Frankfurt, Madrid și Paris.

Toate vor avea acces simplificat către Dubai, una dintre cele mai populare destinații pentru români, dar și către locații exotice precum Zanzibar, Maldive, India, Thailanda sau Africa de Est, prin rețeaua Flydubai, care acoperă peste 135 de rute din 58 de țări.

Directorul general al Tarom, Costin Iordache, a arătat că pentru compania națională acest acord reprezintă un pas firesc în strategia de a facilita conectivitatea și de a oferi pasagerilor opțiuni sigure și convenabile.

„În calitate de companie aeriană naţională a României, Tarom este încântată să colaboreze cu flydubai. Este un pas firesc în strategia noastră de a facilita conectivitatea între oraşele în care operăm şi cele mai interesante destinaţii de călătorie. Împreună, vom oferi pasagerilor opţiuni de călătorie sigure, fiabile şi convenabile, conectând regiunile noastre şi sprijinind turismul şi afacerile”, a declarat Costin Iordache, director general Tarom.

La rândul său, Ramesh Anantharaman, vicepreședinte senior Flydubai, a spus că noua colaborare va permite clienților acces mai bun între Dubai și rețeaua Tarom, contribuind la dezvoltarea comerțului, turismului și schimburilor culturale.

„Acest nou acord va permite clienţilor flydubai să beneficieze de un acces mai bun între Dubai şi reţeaua regională Tarom din Europa de Est şi Centrală, îmbunătăţind comerţul, turismul şi schimburile culturale. Prin acest acord, clienţii se pot bucura de itinerarii de călătorie simplificate, rezervarea unui singur bilet şi check-in-ul bagajelor până la destinaţia finală”, spune Ramesh Anantharaman, vicepreşedinte senior al diviziei de gestionare a veniturilor şi eficienţă comercială la Flydubai.

Tarom, compania națională a României, fondată în 1954, are o flotă de 15 aeronave și operează peste 50 de destinații, fiind membră a Alianței SkyTeam din 2010. Flydubai, cu sediul în Dubai, are o flotă de 93 de aeronave Boeing 737 și acoperă peste 135 de destinații. Compania a transportat mai mult de 120 de milioane de pasageri de la lansarea sa în 2009.