Ascensiunea lui Larry Ellison pe primul loc, în locul lui Elon Musk, este strâns legată de Oracle, care a devenit un jucător-cheie în dezvoltarea inteligenței artificiale. Cererea pentru capacitatea centrelor de date Oracle a crescut semnificativ în rândul clienților din domeniul AI, ceea ce a propulsat acțiunile companiei pe bursă cu 40% miercuri dimineață, la ora 11 a.m. ET. Directorul general Safra Catz a anunțat că Oracle a semnat patru contracte de mai multe miliarde de dolari în acest trimestru și se așteaptă să încheie și altele în lunile următoare.

Elon Musk a fost cel mai bogat om din lume începând cu 2021, datorită investițiilor în Tesla și SpaceX, pierzând titlul de două ori: în 2021 în favoarea CEO-ului LVMH, Bernard Arnault, și în 2024 în favoarea lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon. În ciuda acestui fapt, Musk a rezistat și a primit un nou pachet salarial care ar putea ajunge la aproape 1 trilion de dolari, în funcție de performanțele Tesla, conform informațiilor publicate de CNN.

Ben Reitzes, analist la Melius Research, a făcut mai multe declarații într-o notă adresată investitorilor, referindu-se la raportul privind veniturile Oracle. Specialistul a calificat cererea de 455 de miliarde de dolari pentru serviciile de inteligență artificială ale Oracle drept „uluitoare”.

„Vom discuta despre acest subiect mult timp”, a subliniat acesta.

Oracle furnizează infrastructura esențială pentru companiile de inteligență artificială, care necesită putere mare de calcul. În iulie, compania a anunțat un acord pentru a alimenta software-ul AI al OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, cu 4,5 gigawați de energie electrică. Saltul acțiunilor Oracle este extrem de rar pentru o companie cu o capitalizare de aproape 700 de miliarde de dolari, fiind a 13-a cea mai valoroasă companie de pe piață la închiderea de marți. Bloomberg notează că aceasta reprezintă cea mai mare creștere într-o singură zi înregistrată vreodată pentru indicele Bloomberg Billionaire.

„Microsoft și Oracle nu mai sunt companii de software, ci sunt acțiuni ale infrastructurii cloud AI care se întâmplă să vândă și software”, a mai spus Reitzes.

Oracle a profitat de boom-ul tehnologic generat de inteligența artificială, similar cu Nvidia, care a devenit cea mai valoroasă companie din lume, evaluată la peste 4 trilioane de dolari, și Microsoft, care a depășit pentru scurt timp același prag. Cele mai valoroase opt companii din indicele S&P 500 sunt toate implicate în tehnologie și AI, iar acțiunile Oracle au crescut cu 103% în acest an.

Larry Ellison, în vârstă de 81 de ani, a fondat Oracle în 1977 după ce a abandonat facultatea. Miliardarul deține 98% din insula hawaiană Lana’i și a revitalizat turneul de tenis de la Indian Wells, supranumit „al cincilea Grand Slam”. Ellison are legături strânse cu președintele Donald Trump și a fost implicat în contracte Oracle legate de Casa Albă. De asemenea, a fost considerat ca potențial cumpărător al TikTok, însă tranzacția nu s-a realizat.