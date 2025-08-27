Analiștii XTB au explicat că inteligența artificială nu mai este un simplu instrument de recomandare, ci un actor economic și tehnologic global. Lansarea ChatGPT în 2022 a accelerat adoptarea AI în educație, medicină, finanțe sau industrie.

Astăzi, tehnologia scrie texte, traduce, creează imagini și chiar compune muzică. Comparată cu impactul internetului sau al smartphone-ului, revoluția AI redefinește interacțiunile sociale și profesionale.

Exemplele sunt multiple: spitale care emit diagnostice automate, rețele energetice care se autoreglează sau telefoane care se deblochează prin recunoaștere facială.

Conform XTB, inteligența artificială a fost principalul motor al creșterii indicilor americani în ultimii ani. Nasdaq 100, care monitorizează companiile tehnologice, a înregistrat evoluții spectaculoase după lansarea ChatGPT.

Cazul Nvidia este elocvent: acțiunile sale au crescut cu 1.000%, devenind simbolul boom-ului AI pe Wall Street. Și alte companii precum Meta au înregistrat creșteri notabile.

În Europa, indicele Ibex 35 a avut performanțe bune, dar din alte motive: sectorul bancar și cel turistic au fost impulsionate de majorarea dobânzilor și de relaxarea restricțiilor post-pandemice. Totuși, analiștii au arătat că o economie sănătoasă ar trebui să genereze creștere prin sectoare de productivitate ridicată, precum tehnologia, și nu doar prin turism.

Specialiștii XTB au subliniat că AI nu funcționează în izolare. În spatele fiecărei conversații cu un chatbot sau al fiecărei imagini generate există un consum uriaș de energie și infrastructură.

Cipurile produse de Nvidia sau modelele dezvoltate de Microsoft au nevoie de centre de date gigantice, echipate cu sisteme avansate de răcire și alimentate cu energie regenerabilă. Astfel, revoluția AI impulsionează nu doar companiile de software, ci și producătorii de energie, firmele de construcții și fondurile imobiliare care administrează aceste centre.

Analiștii consideră că Europa are o oportunitate unică în această zonă, datorită poziției sale puternice în domeniul energiei regenerabile și al infrastructurii.

Deși nu a condus valul AI precum Statele Unite, Europa poate să-și găsească propriii campioni în lanțul valoric. Aceasta include producători de semiconductori, furnizori de energie verde, companii de construcții și firme de consultanță care integrează AI în afaceri.

Potrivit XTB, fiecare companie joacă un rol distinct: unii construiesc centrele de date, alții furnizează energia, iar alții proiectează cipurile sau implementează soluțiile AI în mediul corporativ. Împreună, aceste verigi pot transforma continentul într-un pol important al revoluției digitale.