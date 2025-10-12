Meseriile care dispar în viitor. Inteligența artificială resetează piața muncii

Potrivit cercetării, profesiile precum scriitor, jurnalist sau programator se află printre cele mai vulnerabile la înlocuirea de inteligența artificială, în timp ce meserii precum muncitorii manuali, tehnicienii sau asistenții medicali par să fie mai puțin expuse riscului.

Joe Turner, un scriitor freelancer de 38 de ani, a pierdut majoritatea clienților săi în doi ani, pe măsură ce aceștia au trecut la utilizarea chatboților. El povestește că este ca o trădare, pentru că, după ce investești pasiune și efort în munca ta, poți fi înlocuit de o mașină – o situație pe care niciodată nu crezi că ți se va întâmpla.

Un studiu Microsoft realizat în iulie 2025, pe baza analizei a 200.000 de conversații cu chatbotul Co-Pilot, arată că până la 85% dintre sarcinile unui scriitor pot fi automatizate prin intermediul inteligenței artificiale.

Analiza, trecută aproape neobservată, indică faptul că inteligența artificială ar putea prelua 90% din sarcinile istoricilor și programatorilor, 80% din activitățile vânzătorilor și jurnaliștilor și 75% din atribuțiile DJ-ilor sau analiștilor de date.

Microsoft a evaluat gradul în care sarcinile umane se suprapun cu cele pe care le poate îndeplini un chatbot. Concluzia: de la istorici și matematicieni, până la agenți de vânzări și specialiști în relații publice, numeroase profesii prezintă un risc ridicat de automatizare aproape completă.

Istorici – 98%

Matematicieni – 91%

Corectori – 91%

Programatori automați – 91%

Scriitori și autori – 90%

Asistenți statistici – 85%

Reprezentanți de vânzări – 85%

Redactori tehnici – 84%

Jurnaliști – 83%

Operator telefonic – 80%

Editor – 80%

Analiști politici – 77%

DJ și prezentatori radio – 77%

Oameni de știință în date – 77%

Dezvoltatori web – 73%

Reprezentanți service clienți – 72%

Agenți de turism și bilete – 71%

Analiști de marketing – 71%

Profesori de afaceri – 70%

Consilieri financiari personali – 69%

Profesori de economie – 68%

Analiști de management – 68%

Operator centrală telefonică – 68%

Telemarketeri – 66%

Agenți publicitari – 66%

Arhiviști – 66%

Specialiști PR – 63%

Promoteri de produse – 64%

Modele – 64%

Asistenți de birou / ghișeu – 62%

Gazde / hostesse – 60%

„Dacă ne uităm la aceste joburi peste 3-5 ani, e foarte probabil să fi fost înlocuite complet”, avertizează un consultant AI cu peste un deceniu de experiență.

Cercetătoarea Xinrong Zhu, de la Imperial College London, confirmă: „Trăim un moment de cotitură istoric.”

Klarna, Microsoft și Amazon conduc valul de transformări în piața muncii

Compania suedeză Klarna a redus cu 40% numărul angajaților, după ce chatbotul intern a preluat atribuțiile a 700 de persoane.

În același timp, Microsoft a concediat 15.000 de angajați, în timp ce investește 69 de miliarde de lire în centre de date dedicate AI, iar Amazon a anunțat că își va restrânge forța de muncă pe măsură ce inteligența artificială crește eficiența operațiunilor.

Cu toate acestea, unii specialiști consideră că aceste mișcări nu sunt doar efectul automatizării: ele pot servi și ca pretext pentru restructurări sau optimizări financiare, sub umbrela implementării AI.

„Există efecte macroeconomice – costuri cu energia, taxele, contribuțiile – care explică mai bine scăderea angajărilor”, spune același consultant.

Studiul Microsoft a identificat și ocupările pentru care inteligența artificială poate prelua doar o mică parte din sarcini, sub 10%. Acestea includ în principal meserii care implică prezență fizică, dexteritate manuală sau competențe medicale specializate, greu de înlocuit de algoritmi.

Iată câteva exemple, cu procentul estimat de automatizare:

Infirmieri / brancardieri – 0%

Șlefuitori de podele – 0%

Operator de piloți (construcții) – 0%

Muncitori feroviari – 0%

Turnători în metal – 0%

Operator stație de tratare a apei – 0%

Paznici de poduri și ecluze – 0%

Operator dragă – 0%

Protodont (specialist în proteze dentare) – 1%

Operator stație gaze – 1%

Muncitor în industria petrolului și gazelor – 1%

Muncitor asfaltare / pavare – 1%

Operator utilaje forestiere – 1%

Conducător de ambarcațiuni – 1%

Asistent acoperișuri – 2%

Montator acoperișuri – 2%

Curățători / menajere – 2%

Muncitori drumuri – 3%

Spălători vase – 3%

Zidari / finisori – 3%

Operator stivuitor industrial – 3%

Asistenți chirurgicali – 3%

Lucrători eliminare substanțe periculoase – 4%

Zugravi / asistenți decoratori – 4%

Reparatori anvelope – 4%

Operator mașini de ambalare – 4%

Preparatori echipamente medicale – 4%

Supraveghetori pompieri – 4%

Tehnicieni oftalmologi – 4%

Chirurgi oro-faciali – 5%

Ingineri navali – 5%

Asistenți de laborator (analize sânge) – 6%

Asistenți medicali – 7%

Îmbălsămători – 7%

Maseuri / terapeuți – 10%

Aceste rezultate arată clar că meseriile care implică abilități practice, intervenții directe sau empatie umană rămân greu de automatizat și reprezintă un domeniu sigur pentru angajați, cel puțin pe termen scurt și mediu.