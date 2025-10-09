NextUp, unul dintre principalii furnizori români de soluții ERP și software pentru afaceri, a anunțat un parteneriat strategic cu CECCAR – organizația profesională care reprezintă peste 40.000 de contabili și experți contabili din întreaga țară. Scopul colaborării este transformarea profundă a profesiei contabile, care trece de la activități mecanice la roluri analitice, strategice și de consultanță de business.

În viziunea celor două entități, România intră astfel în era „contabilului viitorului” – un profesionist digital, asistat de inteligență artificială și tehnologii moderne, capabil să ofere valoare reală antreprenorilor prin interpretarea datelor și sprijin în luarea deciziilor.

Cu peste 600 de modificări legislative în ultimii doi ani, domeniul contabil are nevoie urgentă de tehnologii integrate, formare continuă și parteneriate solide pentru a face față volumului mare de schimbări și cerințelor de conformitate.

Parteneriatul NextUp–CECCAR urmărește să răspundă acestor provocări prin oferirea de acces la soluții ERP actualizate, sesiuni de training și webinarii dedicate digitalizării, precum și prin dezvoltarea de instrumente inteligente care să crească eficiența și acuratețea proceselor contabile.

NextUp a prezentat direcțiile strategice ale colaborării în cadrul Congresului CECCAR 2025, desfășurat pe 7–8 octombrie la Palatul Parlamentului, sub tema „SMART ACCOUNTING powered by AI”. Evenimentul, considerat cel mai important forum dedicat profesiei contabile din România, a reunit lideri internaționali, experți români, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai autorităților, marcând un moment-cheie pentru digitalizarea profesiei.

Roxana Epure, CEO-ul NextUp, a subliniat că acest parteneriat reprezintă un pas decisiv în evoluția profesiei contabile, explicând că rolul contabilului se transformă radical. Ea a arătat că în viitor, specialiștii nu se vor mai limita la introducerea datelor, ci le vor interpreta pentru a oferi informații relevante în luarea deciziilor financiare.

„Ne bucurăm de acest parteneriat cu CECCAR, care marchează un pas important în evoluția profesiei contabile din România. Contabilul nu va mai scrie date, ci le va interpreta și transforma în informații valoroase pentru decizie. Rolul său se mută spre analiză financiară, consultant fiscal și strategic, partener de decizie pentru management și advisory pentru investiții și dezvoltare. Vorbim despre o profesie care devine un partener de încredere al antreprenorului, oferind interpretări, nu tabele. În viitorul apropiat, tot mai mulți contabili din România vor lucra project-based sau ca CFO externalizați, oferind consultanță strategică și planificare financiară, nu doar servicii contabile clasice”, spune Roxana Epure, CEO NextUp, dezvoltator de soluții ERP pentru IMM-uri.

În România, profesia trece printr-o transformare profundă, accelerată de implementarea e-Factura, SPV ANAF, SAF-T și adoptarea soluțiilor ERP moderne. Roxana Epure a explicat că, deși contabilul este încă perceput în multe companii drept un simplu operator de date, automatizarea și integrarea tehnologică vor schimba radical această percepție.

Ea a afirmat că inteligența artificială nu elimină meserii, ci doar preia sarcinile repetitive, lăsând profesioniștilor timp pentru analiză și strategie.

„Încă în mediul de business local contabilul este perceput ca un simplu operator, din cauza unei legislații mereu schimbătoare și a lipsei de automatizări, în condițiile în care multe companii nu utilizează încă ERP-uri integrate. Dar, odată cu implementarea e-Factura, SPV ANAF, SAF-T și adoptarea soluțiilor ERP moderne, precum NextUp, profesia se mută treptat și în România spre rolul consultativ. Contabilul modern este un arhitect al deciziilor financiare, care nu va fi înlocuit de tehnologie. AI-ul nu fură meserii, ci taskuri repetitive. Contabilul care se adaptează, înțelege datele și folosește tehnologia va fi mai valoros ca oricând. Digitalizarea nu mai este o opțiune, ci o condiție esențială pentru competitivitate și conformitate. Împreună cu CECCAR, construim o profesie modernă, digitalizată și respectată, capabilă să răspundă noilor realități economice”, a mai precizat Roxana Epure.

AI-ul nu înlocuiește profesia, ci eliberează contabilul de sarcinile mecanice.

Lucruri pe care deja le face foarte bine:

Preluare automată a facturilor și documentelor (OCR, RPA, API-uri)

a facturilor și documentelor (OCR, RPA, API-uri) Reconciliere automată bancară și contabilă

bancară și contabilă Verificare conformitate legislativă (reguli, cote, termene)

(reguli, cote, termene) Clasificare tranzacții și raportare automată (SAF-T, e-Factura)

și (SAF-T, e-Factura) Predicții și analize financiare (cash flow, scenarii, bugete)

(cash flow, scenarii, bugete) Alerte proactive pentru erori, riscuri, termene-limită

Ce rămâne esențial și profund uman: abilități ale contabilului pe care inteligența artificială nu le poate înlocui

Înțelegerea contextului de business și a intențiilor antreprenorului

și a intențiilor antreprenorului Consiliere strategică : cum optimizezi fiscal, cum reduci riscuri

: cum optimizezi fiscal, cum reduci riscuri Comunicarea și interpretarea datelor către oameni non-tehnici

către oameni non-tehnici Judecata profesională și etica deciziei (nu doar algoritmică)

(nu doar algoritmică) Navigarea schimbărilor legislative și adaptarea regulilor la realitate

și adaptarea regulilor la realitate Relația de încredere cu clientul – AI nu oferă empatie și responsabilitate