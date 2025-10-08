Pentru mulți români, a locui într-un bloc înseamnă să depindă de deciziile unei asociații care, în teorie, ar trebui să îi reprezinte. În practică, însă, numeroase situații arată contrariul. Proprietarii se confruntă cu refuzul de a primi documente, cu penalizări impuse fără justificare clară sau cu lucrări aprobate fără consultarea tuturor.

În unele cazuri, oamenii aud expresii precum „nu aveți voie să vedeți actele”, „așa s-a decis, nu contează că nu ați fost la ședință” sau „penalizările se aplică automat”. Toate aceste practici contravin prevederilor legale și pot fi sancționate.

Avocatul Gelu Pușcaș, care derulează o campanie de informare privind drepturile proprietarilor, atrage atenția că „asociația nu este un organ de conducere absolută, ci o formă de organizare democratică, în care fiecare proprietar are un cuvânt de spus”.

Potrivit acestuia, Legea 196/2018 oferă un cadru clar: proprietarul are dreptul de a cunoaște toate detaliile privind administrarea imobilului, iar președintele și comitetul executiv trebuie să acționeze transparent.

Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari — Legea nr. 196/2018 — stabilește că orice persoană care deține un apartament într-un imobil poate solicita informații și documente legate de administrarea blocului.

Proprietarii au, în mod expres, dreptul de a cere și primi:

situația lunară și anuală a cheltuielilor;

copii ale contractelor semnate de asociație cu furnizorii de servicii;

procesele-verbale ale adunărilor generale;

detalii privind modul de cheltuire a fondurilor colectate.

De asemenea, locatarii pot verifica modul de calcul al întreținerii, pot cere explicații pentru fiecare sumă afișată pe liste și pot solicita convocarea unei Adunări Generale dacă cel puțin 20% dintre proprietari semnează o cerere comună.

Legea le permite să participe la decizii, mai ales când acestea privesc investiții importante, lucrări de reparații sau contracte de creditare. În lipsa unui vot majoritar în Adunarea Generală, asociația nu poate aproba astfel de cheltuieli.

„Mulți proprietari nu știu că pot cere, în scris, acces la toate actele asociației. Dacă li se refuză acest drept, pot sesiza autoritățile locale sau instanța”, explică avocatul Gelu Pușcaș.

Funcția de președinte al asociației vine cu responsabilități clare, nu doar cu dreptul de a conduce ședințele. Persoana aleasă în această poziție are obligația de a reprezenta interesele tuturor proprietarilor, de a asigura transparența financiară și de a respecta deciziile Adunării Generale.

Președintele trebuie să semneze contractele doar în baza hotărârilor adoptate legal și să ofere, la cerere, acces la documentele administrative și contabile. Tot el răspunde pentru legalitatea deciziilor luate de comitetul executiv.

Conform legii, aplicarea penalizărilor pentru neplata întreținerii se poate face numai după 30 de zile de întârziere, iar procentul penalizărilor nu poate depăși limita stabilită de legislație. Asociațiile care ignoră aceste prevederi pot fi sancționate.

„Există cazuri în care comitetul executiv a decis, fără votul proprietarilor, efectuarea unor lucrări sau semnarea unor contracte costisitoare. Astfel de situații pot fi contestate, iar deciziile pot fi anulate”, arată avocatul Pușcaș.

Cei care consideră că li s-au încălcat drepturile pot începe printr-o cerere scrisă către asociație, solicitând documentele dorite sau clarificări privind cheltuielile. Dacă nu primesc răspuns, proprietarii pot aduna semnături pentru convocarea unei Adunări Generale extraordinare.

De asemenea, este recomandat ca locatarii să discute între ei și să se informeze reciproc. Mulți nu știu că pot verifica listele de plată, pot solicita devizele de lucrări sau pot vota împotriva unor propuneri care le afectează bugetul.

„Informați-vă vecinii. Majoritatea nu știu că au drepturi și pot cere explicații pentru fiecare sumă plătită”, îndeamnă Gelu Pușcaș.

Campania de informare inițiată de avocat are ca scop creșterea gradului de implicare civică în administrarea blocurilor și consolidarea relației dintre proprietari și structurile de conducere ale asociațiilor.

Asociația de proprietari nu este o instituție cu putere nelimitată, ci o structură democratică, unde deciziile se iau prin vot. Proprietarii nu sunt simpli contribuabili, ci participanți activi la gestionarea bunurilor comune.

În cuvintele lui Gelu Pușcaș, „adevărul pe care trebuie să-l știi este că asociația nu este stăpânul proprietarului. Fiecare decizie importantă trebuie aprobată de cei care locuiesc acolo și contribuie financiar”.

Prin respectarea legii și printr-o comunicare corectă între locatari și administratori, blocurile pot deveni spații mai bine gestionate și mai transparente.