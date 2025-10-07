În 2025, organizarea unei pomeni poate varia semnificativ ca preț, în funcție de oraș, numărul de participanți, tipul de meniu (post sau dulce), locație și servicii suplimentare precum colivă, colaci sau servire la masă.

Potrivit ofertelor publicate de restaurante și firme de catering, costul mediu pentru o masă de pomană / parastas în principalele orașe din țară este între 50 și 120 lei pe persoană:

Preț mic: Octavian Catering – meniu complet cu carne, supă, sarmale, friptură și desert: 41 lei/persoană.

Preț mediu: Premier Catering – meniuri personalizate cu starter, fel principal și băuturi: 80-100 lei/persoană.

Preț mare: Restaurant Papion – meniu parastas complet: 100 lei/persoană, cu opțiuni de post sau dulce, servire inclusă.

Preț mic: Parastase și Pomeni – meniu de post tradițional: 50-70 lei/persoană.

Preț mediu: Condoleanțe.ro – meniuri de post și dulce, preparate tradiționale.

Preț mare: Zebra Catering – servicii complete cu meniuri premium și livrare.

Preț mic: Parastase și Pomeni – meniu de post tradițional (sarmale, pilaf, cozonac): 50-70 lei/persoană.

Preț mediu: Casa Bunicii – piept de pui parizian, garnituri și băuturi incluse: 125 lei/persoană.

Preț mare: Zebra Catering – meniuri personalizate cu ingrediente de calitate superioară.

Preț mic: Eternitatea Iași – meniu cu ciorbă, sarmale, ceafă de porc și cozonac.

Preț mediu: Parastase și Pomeni – meniu de post cu preparate tradiționale.

Preț mare: Eternity Funerare – servicii complete de catering și livrare la domiciliu.

Preț mic: Catering Complet – „Pomana porcului” cu mămăliguță: 40 lei/persoană.

Preț mediu: Condoleanțe.ro – meniuri de post și dulce pentru pomeni.

Preț mare: Eternity Funerare – servicii complete de catering și personal calificat.

Preț mic: Servicii Funerare President – meniuri personalizate pentru pomeni.

Coliva poate costa între 120 lei/kg, colacii 35 lei, iar meniurile de post individuale în jur de 80 lei.

Dacă într-o localitate mică masa de pomenire include 50 de persoane la un cost mediu de 80 lei/persoană, costul total se ridică la aproximativ 4.000 lei. În orașele mari, meniurile elaborate și serviciile complete pot ajunge la 120 lei/persoană sau mai mult.

Conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în anul 2025, cuantumul ajutorului de deces este:

8.620 lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar (începând cu 13 februarie 2025);

4.310 lei pentru decesul unui membru de familie neasigurat.

Acest ajutor poate acoperi parțial sau total costurile funerare și ale mesei de pomenire, în funcție de valoarea cheltuielilor, dacă se depune cererea și documentele justificative la autorități.