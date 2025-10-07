Banca Națională a României (BNR) se reunește miercuri, 8 octombrie, pentru o ședință de politică monetară în care va decide nivelul dobânzii cheie. Economiștii și analiștii marilor bănci din România estimează, la fel ca și în ședințele anterioare, că BNR va menține dobânda de politică monetară la același nivel.

Banca centrală a redus dobânda cheie la 6,50% pe an la data de 8 august 2024 și a păstrat această valoare în toate ședințele următoare, iar modificări semnificative ar putea să apară cel mai devreme anul viitor.

Deși inflația se apropie de două cifre, iar ratele reale sunt negative, BNR ar putea adopta o abordare precaută la reuniunea din 8 octombrie, concentrându-se pe stabilitate în contextul consumului slab și al perspectivelor economice incerte, arată un raport realizat de economistul-șef al ING Bank România, Valentin Tătaru, și Ștefan Posea, economist în cadrul băncii.

“Deși profilul inflației rămâne ridicat, nu am fi surprinși să vedem o poziție mai blândă (dovish) în comunicatul de presă al Băncii. Într-adevăr, deși inflația este de așteptat să atingă din nou pragul de două cifre în septembrie, să încheie anul la 9,6% (prognoza noastră) și să mențină ratele reale negative pentru aproximativ un an, incertitudinile legate de perspectivele de creștere economică sunt în mod clar un subiect presant și pentru factorii de decizie. Creșterea Produsului Intern Brut (PIB) se va baza în mare parte pe investițiile publice în trimestrele următoare, în cazul în care cele mai recente decizii privind PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) și prioritizarea investițiilor rămân pe drumul cel bun pentru implementare. Pe de altă parte, consumul privat se confruntă deja cu un trimestru al treilea dificil.”, notează economiștii ING.

În aceste condiții, aceștia adaugă: “în lipsa unor șocuri neașteptate, ne așteptăm ca BNR să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,50% până în mai 2026, după care ar putea începe un ciclu gradual de relaxare. Până la sfârșitul anului 2026, ne așteptăm ca rata de politică monetară să ajungă la 5,50%. Dacă creșterea economică dezamăgește semnificativ, Banca ar putea, de asemenea, să amplifice relaxarea sa mai puțin vizibilă tolerând o lichiditate excedentară și mai mare în sistem.”

Analistul Erste-BCR Vlad Ioniță a declarat că se așteaptă ca BNR să păstreze neschimbate ratele dobânzilor în ședința din 8 octombrie.

“Rata anuală a inflației a atins 9,9% în august, ceea ce este probabil peste așteptările BNR. Comunicatul de presă ar trebui să menționeze o revizuire ascendentă a perspectivelor inflației pe termen scurt. O prognoză actualizată va fi publicată în noiembrie. Am putea vedea BNR menționând, de asemenea, o creștere a PIB-ului mai puternică decât se aștepta în trimestrul 2 din 2025, ceea ce este, de asemenea, un argument relevant pentru o decizie de menținere. Continuăm să ne așteptăm la prima reducere a ratei dobânzii la ședința din februarie 2026, dar aceasta depinde în mare măsură de perspectivele inflației. Plafonul adaosurilor pentru produsele alimentare de bază a fost prelungit până în martie 2026, când urmează să expire și plafonul prețurilor la gazele naturale. Acești factori sunt principalele surse de incertitudine pentru traiectoria inflației pe termen scurt. În cazul în care BNR stabilește, cu un grad rezonabil de încredere până la momentul Raportului privind inflația din februarie, că inflația este pe cale să revină la banda țintă până la sfârșitul anului 2026, credem că banca centrală va continua reducerea ratei dobânzii. În schimb, dacă această certitudine lipsește, reducerea ratei dobânzii va fi probabil amânată până la reuniunea din mai.”, precizează Vlad Ioniță.

Referitor la inflație, analistul Erste-BCR adaugă: “Chiar dacă luăm în considerare o creștere ușor mai mare a prețului energiei electrice în iulie față de așteptările BNR, considerăm în continuare că cifra din august este încă cu 0,3-0,4 puncte procentuale peste așteptări. Acest lucru va însemna probabil că ar trebui să ne așteptăm la o ajustare ascendentă a previziunilor privind inflația în noiembrie, iar acest lucru ar putea fi menționat în comunicatul de presă din octombrie. Prevedem o inflație generală de 9,7% până la sfârșitul anului. Anul viitor vom continua să vedem o rată anuală a inflației încheind anul ușor peste intervalul țintă de 3,7%.”

Vlad Ioniță mai notează că “se așteaptă ca BNR să analizeze șocul inflaționist din partea ofertei, legat de măsurile fiscale. Odată ce aceste efecte dispar din baza statistică, impactul lor asupra venitului disponibil și a cererii agregate generale ar trebui să contribuie la procesul de dezinflație. În iulie-august anul viitor, este de așteptat o decelerare bruscă a ratei anuale a inflației. Se așteaptă ca ajustarea fiscală să ducă la o corecție a deficitului comercial, reducând ulterior presiunea asupra slăbirii leului și lăsând mai mult spațiu BNR pentru a reduce ratele dobânzilor, deoarece valuta are încă un rol important în funcția sa de reacție. Stabilitatea valutară ar trebui să rămână un pilon în elaborarea politicilor BNR în viitor.”

El mai amintește că “la conferința de presă din august, guvernatorul băncii centrale a oferit o orientare prospectivă destul de clară, afirmând că nu ar trebui să ne așteptăm la nicio reducere a ratelor dobânzilor în acest an, având în vedere creșterea inflației și a menționat că doar o presiune semnificativă asupra deprecierii leului, cauzată de ieșiri precum cele observate în luna mai, ar putea determina o creștere a ratelor dobânzilor.

Cu toate acestea, el a menționat că ratele pe termen scurt, în opinia sa, vor continua să scadă în acest an, pe măsură ce lichiditatea de pe piață se redresează treptat, iar sentimentul de risc cu privire la România devine mai pozitiv.

Guvernatorul Isărescu a subliniat, de asemenea, importanța stabilității politice și a eforturilor susținute de consolidare fiscală pentru a păstra statutul de investment grade al României și a restabili încrederea investitorilor. În opinia sa, consolidarea veniturilor ar trebui să fie mai ușor de implementat. Primul pachet fiscal a făcut pași semnificativi către menținerea statutului de grad investițional al României.”

La rândul lor, economiștii UniCredit Bank România subliniază în raportul lor săptămânal: “Ne așteptăm ca BNR să mențină rata dobânzii cheie neschimbată în ședința de miercuri.”