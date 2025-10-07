Ministerul Apărării a anunțat că între 12 și 20 octombrie se va desfășura un exercițiu de mobilizare în municipiul București și județul Ilfov. Scopul acestuia este evaluarea capacității unităților militare de a fi completate cu personal și tehnică, precum și întărirea cooperării între militarii activi și rezerviști. Ministerul subliniază că astfel de exerciții au loc în mod regulat și nu sunt determinate de vreo situație de securitate din zonă.

”În perioada 12-20 octombrie, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov se va desfăşura exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor”, a transmis Ministerul Apărării.

Exercițiile MOBEX se organizează periodic pentru a verifica completarea cu personal și tehnică a unităților militare și pentru a consolida legătura între rezerviști și militarii în activitate.

Rezerviștii cu domiciliul în București și județul Ilfov, care vor fi convocați la unitățile MApN de care aparțin, vor participa, pe parcursul unei zile, la activități specifice de instruire.

”În municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov exerciţii similare s-au mai desfăşurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an au mai avut loc alte două exerciţii MOBEX, în luna mai, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt, iar în luna septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş”, se arată în comunicat.

MOBEX este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare și Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Convocarea rezerviștilor se face prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar activitățile de evaluare a autorităților locale și operatorilor economici sunt coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

De asemenea, joi, 17 octombrie, va avea loc o sesiune de instruire cu rezerviști în Poligonul Coada Izvorului, județul Prahova.