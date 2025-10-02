Guvernul a aprobat proiectul de ordonanță privind pregătirea populației pentru apărare, care le permite tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani să efectueze un stagiu militar voluntar de patru luni. Participanții se vor familiariza cu activitatea Armatei Române, vor fi remunerați cu trei salarii medii și vor rămâne în rezerva operațională.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că proiectul a primit săptămâna trecută avizul CSAT, iar joi a fost aprobat în Guvern. Acum, acesta urmează să fie transmis Parlamentului, unde se va solicita procedură de urgență. Ministrul estimează că legea va fi adoptată până la finalul acestui an.

„Proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare pleacă de la o necesitate reală și anume rezerva operațională este îmbătrânită. Nu se mai face armata obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007 și în fiecare an pierdem din această rezervă”, a explicat Moșteanu.

El a oferit și cifre concrete: „În acest an vor trece în retragere peste 120.000 de soldați gradați, la anul – încă 118.000, în 2027 – încă 111.000. Deci vorbim de aproximativ 350.000 de soldați și gradați care trec din rezervă în retragere, depășesc vârsta de 55 de ani. Și e nevoie să întinerim această rezervă a Armatei Române.”

Ministrul a detaliat modul de desfășurare a stagiului: „Orice tânăr între 18 și 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar și se vor familiariza cu Armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române, vor rămâne în rezerva operațională a Armatei pentru perioada care va urma. Periodic, anual, vor fi diverse pregătiri și verificări, inclusiv cu armamentul nou care va fi introdus, conform calendarului multianual de înzestrare a Armatei Române.”

Despre remunerație, ministrul a spus: „Noi propunem în acest proiect ca ei să fie remunerați. După aceste 4 luni de zile (să fie remunerați – n.r.) cu 3 salarii medii de la acel moment. Vom vedea ce formă va fi în final, ce formă va ieși din Parlament în final.”

Moșteanu a mai menționat că proiectul include și pregătirea militarilor în instituții civile pentru anumite specializări pentru care nu există capacitate în structurile militare. „Dar modificarea principală este aceasta și anume introducerea conceptului de militar voluntar în termen”, a concluzionat ministrul.