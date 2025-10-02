Cei mai bogați tineri miliardari self-made din 2025. Este noua generație de antreprenori care a remodelat industrii întregi, de la inteligență artificială și criptomonede până la software design și rețele sociale.

Toți cei din această listă nu sunt moștenitori, nu au primit o mică avere de la părinți sau alte rude la început de drum, ci au reușit să devină vizionari care și-au transformat ideile îndrăznețe în averi colosale, mulți chiar înainte de vârsta de 30 de ani.

Domeniile dominante din acest top sunt tehnologia, fintech-ul, criptomonedele și platformele sociale, iar averile moștenite au fost excluse, acești miliardari fiind exclusiv cei care și-au construit singuri succesul.

La doar 28 de ani, Alexandr Wang este cofondator și CEO al Scale AI, având o avere estimată la 3,2 miliarde de dolari. Povestea lui începe în 2016, când a decis să părăsească MIT și să fondeze Scale, o companie menită să furnizeze date curate pentru antrenarea inteligenței artificiale.

Odată cu explozia adopției AI, serviciile sale au devenit indispensabile pentru marii jucători din industrie. Astăzi, Scale AI furnizează infrastructură de date pentru OpenAI, agenții guvernamentale americane și corporații globale, consolidându-l ca cel mai tânăr miliardar self-made al anului 2025.

A fondat Scale AI la 19 ani, în timp ce studia la MIT

Oferă infrastructură de date pentru cele mai avansate laboratoare AI

Cel mai tânăr miliardar self-made listat de Forbes în 2025

Australianul Ed Craven, în vârstă de 29 de ani, deține o avere estimată la 2,8 miliarde de dolari. El a cofondat Stake.com, una dintre cele mai mari platforme de pariuri în criptomonede din lume. În loc să se limiteze la jocurile de noroc online, Craven a investit masiv în divertisment digital, susținând lansarea Kick, o platformă de streaming care rivalizează direct cu Twitch. Astfel, și-a consolidat rolul în cultura creatorilor și gamingului global.

Cofondator al Stake.com, lider în pariuri crypto

Investitor în Kick, platformă de streaming pentru creatori

Averea sa este ancorată în gaming și active digitale

La 30 de ani, Lucy Guo a devenit cea mai tânără femeie miliardară self-made din lume, cu o avere de 1,3 miliarde de dolari. Ea a avut un rol esențial în Scale AI, unde a fost cofondatoare, înainte de a lansa Passes, o platformă de abonamente destinată creatorilor de conținut. Dincolo de propriile afaceri, Guo s-a remarcat și ca investitoare activă în startup-uri din Silicon Valley, conturându-și un profil unic într-un ecosistem dominat de bărbați.

Cofondatoare a Scale AI, apoi fondatoarea Passes

Cea mai tânără femeie miliardară self-made în 2025

Investitoare activă în startup-uri din Silicon Valley

Cofondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, în vârstă de 31 de ani, are o avere de aproximativ 1 miliard de dolari, în mare parte dependentă de fluctuațiile tokenului ETH. Buterin a scris celebrul white paper al Ethereum la doar 19 ani, iar platforma sa a devenit fundamentul pentru mii de aplicații descentralizate. Este respectat nu doar pentru abilitățile sale tehnice, ci și pentru angajamentul față de etica blockchain și dezvoltarea bunurilor publice digitale.

Cofondator al Ethereum în 2015

Averea personală depinde de valoarea ETH

Promotor al sistemelor descentralizate și eticii blockchain

Palmer Luckey, acum în vârstă de 32 de ani, deține o avere de 3,6 miliarde de dolari. După ce a vândut Oculus VR către Meta în 2014, s-a reinventat prin fondarea Anduril Industries, o companie de tehnologie de apărare specializată în inteligență artificială și sisteme autonome. Grație contractelor guvernamentale și creșterii rapide, Anduril a ajuns în 2025 să fie evaluată la peste 14 miliarde de dolari.

Fondator al Anduril Industries

Inovator în VR și apărare

Anduril este evaluată la peste 14 miliarde de dolari în 2025

Britanicul Ben Francis, de 33 de ani, este fondatorul Gymshark și are o avere de 1,3 miliarde de dolari. A început cu câteva mașini de cusut într-un garaj, iar prin folosirea strategică a influencerilor și rețelelor sociale, a transformat Gymshark într-un brand global de echipamente sportive. Modelul său direct către consumator și viziunea de marketing digital l-au făcut unul dintre cei mai inovatori antreprenori europeni.

Fondator al Gymshark la doar 19 ani

Deține pachetul majoritar la cel mai rapid brand britanic de modă sportivă

Construit pe social media și marketing prin influenceri

La 35 de ani, John Collison, cofondator și președinte Stripe, are o avere de 10,1 miliarde de dolari. Alături de fratele său Patrick, a transformat Stripe într-un colos financiar care alimentează milioane de afaceri, de la startup-uri la giganți din Fortune 500. Cu o evaluare de 65 de miliarde de dolari, Stripe continuă să se extindă în servicii financiare precum împrumuturi și automatizarea fiscală.

Cofondator al Stripe în 2010

Procesator global pentru milioane de plăți

S-a extins în domenii precum creditarea și taxarea

La 35 de ani, Evan Spiegel, CEO și cofondator Snap, deține o avere de 2,6 miliarde de dolari. În ciuda competiției acerbe cu TikTok și Instagram, Snapchat a rămas favoritul generației Z. Viziunea lui Spiegel, de a transforma Snapchat într-o companie axată pe camere și realitate augmentată, l-a menținut în topul miliardarilor din tehnologie.

Cofondator al Snapchat în 2011

Filtrele AR susțin engagementul platformei

Controlează în mare parte Snap Inc.

Fratele mai mare al lui John, Patrick Collison, 36 de ani, împarte aceeași avere de 10,1 miliarde de dolari. În calitate de CEO al Stripe, el conduce extinderea internațională și strategia pe termen lung. Dincolo de afaceri, Patrick este un promotor activ al inovației științifice și al progresului tehnologic.

Cofondator al Stripe în 2010

CEO cu viziune de expansiune globală

Promotor al inovației și progresului științific

La 37 de ani, Bobby Murphy, cofondator și CTO al Snap, are o avere de 2 miliarde de dolari. El este responsabil pentru arhitectura tehnică a aplicației, de la infrastructura inițială până la cele mai noi caracteristici AR. Păstrând o participație semnificativă în companie, Murphy rămâne unul dintre miliardarii discreți, dar esențiali ai industriei tech.

A dezvoltat backend-ul și funcțiile AR Snapchat

Coordonează echipele de inginerie

Păstrează o participație importantă în Snap

În vârstă de 37 de ani, Daniela Amodei a cofondat Anthropic și are o avere de 1,2 miliarde de dolari. În calitate de președinte, gestionează operațiunile, parteneriatele și atragerea de fonduri. Sub conducerea sa, modelele Claude AI au devenit instrumente majore pentru companii, iar Anthropic a ajuns în 2025 să fie evaluată la 60 de miliarde de dolari.

Cofondatoare a Anthropic în 2021

A condus compania spre o evaluare de 60 de miliarde

Promotoare a dezvoltării responsabile a inteligenței artificiale

Nikhil Kamath, la 38 de ani, este cel mai tânăr miliardar al Indiei, cu o avere de 3,45 miliarde de dolari. Cofondator al Zerodha, cea mai mare firmă de brokeraj din țară, a introdus tranzacționarea fără comisioane, revoluționând piața locală. Spre deosebire de multe fintech-uri, Zerodha este profitabilă, ceea ce i-a consolidat poziția în fruntea antreprenoriatului indian. Kamath conduce și True Beacon, o firmă de administrare a averilor, și se implică în mentoratul startup-urilor și filantropie.