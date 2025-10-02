În mai puțin de două zile, Facebook a fost inundat de postări aproape identice: influenceri și analiști au redus la tăcere gafele de protocol ale președintelui Nicușor Dan și au mutat atenția asupra economiei de „17,5 milioane de lei” la rectificarea bugetară.

Tonul mesajelor, comparațiile și formulările-cheie păreau trase la indigo: „ce e mai important – pașii de pe covor sau banii întorși la buget?”. Rapid, s-a conturat o narațiune clară în care „nimicurile” ceremonialului erau contrabalansate de „substanța” deciziei financiare.

Faptul că aceste postări au apărut imediat după incidentul de la Timișoara și înainte de vizita de la Copenhaga a accentuat senzația de orchestrare. În doar două zile, discursul public s-a schimbat: de la „pașii pe covor” la „banii înapoi la buget”. O coincidență rară – și tocmai de aceea notabilă.

Contextul bugetar este simplu: Administrația Prezidențială a anunțat că renunță la 17,5 milioane de lei din creditele aprobate pentru 2025. Dincolo de valoarea absolută, gestul are o semnificație simbolică într-un an de austeritate. În spațiul public, aceasta a fost prezentată ca o dovadă a unei abordări mai prudente, atât față de bani, cât și față de protocol.

Comparațiile cu perioada Iohannis nu au lipsit, mai ales în privința cheltuielilor pentru deplasările externe. Deși aceste paralelisme sunt eficiente mediatic, ele pot să ascundă detalii tehnice importante: structura cheltuielilor, agendele diferite, calendarul internațional și modul de raportare la execuția anuală.

Unele afirmații virale – cum ar fi cea conform căreia „în 35 de ani” Președinția nu ar fi redus bugetul – sunt greu de verificat rapid și riguros. Acest lucru nu diminuează importanța gestului, dar recomandă prudență în formularea superlativelor istorice.

Două momente de protocol au atras atenția: la Timișoara, o ezitare la onor și imn; la Copenhaga, câteva secunde de nesiguranță înaintea unei fotografii cu familia regală daneză. Nimic spectaculos în sine – astfel de situații se întâmplă și în alte capitale – dar camerele și viralizarea au amplificat impactul.

Protocolul contează pentru că transmite stăpânire de sine și respect pentru reguli. În politică, semnalele mici se pot transforma în simboluri mari, mai ales când sunt prezentate audiovizual. De aici și potențialul clipurilor de a alimenta narațiuni despre „nepotrivire cu funcția”.

Valul de postări pro-prezidențiale a avut exact scopul opus: să minimalizeze semnificația gafelor și să repoziționeze discuția pe terenul „serios” al banilor. E o strategie clasică de framing: nu negi evenimentul incomod, ci îl rearanjezi în ierarhia priorităților, diminuându-i importanța.

Remarcabil nu este doar unitatea mesajului, ci și similitudinea aproape perfectă între întrebările retorice, comparațiile cu vechea administrație și apelurile la responsabilitate fiscală. Pare mai mult decât o simplă convergență spontană. Totuși, fără dovezi clare de coordonare, nu putem vorbi despre un „punctaj” controlat pe canale discrete. Rămâne o coincidență rară, care ridică întrebări.

Există și explicații alternative: camerele de ecou ale rețelelor, tendința de a prelua teme „virale”, imitarea expresiilor catchy până la saturație. Algoritmii favorizează mesajele simple, conflictuale și cuantificabile – iar opoziția „pași vs. bani” bifează toate aceste criterii.

Concluzia, cel puțin pentru moment, este mai degrabă sociologică decât conspirativă: într-o bulă densă, oamenii „gândesc la fel, simt la fel”. Pentru diversitatea discuțiilor publice, ar fi benefic și un contrapunct. Sau, cum ar spune cronicarul rețelelor cu umor: mai răsfirați, băieți, mai răsfirați.

Exemple de postări

Teodor Baconschi: „Pentru că președintele României, d-l Nicușor Dan, ales de peste șase milioane de cetățeni, este un om decent, discret, chiar timid, ăia care-l visau în fruntea statului pe delirantul semidoct putinist Georgescu îl consideră ”prost”.

Pe lângă impactul cerebral devastator al propagandei seculegionare și rusești, trebuie să fii chiar imbecil ca să iei bunul simț drept defect și să crezi că un fost olimpic internațional de top în matematică nu se ridică la nivelul tău de inteligență.

Tristul adevăr este că acest tip de oameni nu merită un președinte democrat, onest, care (de pildă) reduce bugetul Administrației Prezidențiale din solidaritate cu compatrioții săi, într-un moment greu pentru finanțele țării. Lor le-ar trebui o combinație între dictatorul agramat Ceașcă, defunctul criminal bolșevic Iliescu și arogantul Iohannis, sub forma unui Putin autohton.” (1 octombrie, ora 17.54 – 3900 like-uri, 539 distribuiri)

Florin Negruțiu: „A luat foc azi lumea („suveranistă”) că Nicușor Dan a greșit pașii la nu știu ce ceremonial…

De amintit că doar deplasările în străinătate ale lui Iohannis în 2024 au costat 28 de milioane de lei, bani dați cu generozitate din pixul lui Ciolacu, în timp ce gaura bugetară se făcea tot mai mare.” (1 octombrie, ora 21.56 – 3900 like-uri, 516 distribuiri)

Vlad Craioveanu: „Nicușor Dan a returnat 17,5 milioane de lei din bugetul prezidențial…

Iar lecția e simplă: adevărata direcție nu se măsoară în pași pe covor, ci în felul în care banii se întorc la oameni.” (1 octombrie, ora 17.22 – 3300 like-uri, 491 distribuiri)

Natalie Ester: „În 35 de ani de Administrație Prezidențială, niciun președinte al României nu a returnat bani către buget prin rectificare bugetară…

Altfel, și eu mă învârteam în loc, exact ca el, astăzi, la onoruri, când mă scotea profu’ de mate la tablă.” (1 octombrie, ora 12.06 – 905 like-uri, 39 distribuiri)

Lorena Lupu: „Ce e mai important pentru voi: faptul că Nicuşor Dan returnează statului 17.5 milioane de lei din bugetul prezidenţial pe 2025 sau faptul că a uitat să aştepte imnul la o ceremonie?” (30 septembrie, ora 18.19 – 1300 like-uri, 76 distribuiri)

Ștefăniță Radu: „Nu numai că nu a mai cerut în plus, dar, la rectificare, președintele Nicușor Dan a dat înapoi de la Administrația Prezidențială 17 milioane de lei…

PS Cred ca asta este mai important decât dacă Nicușor Dan știe sau nu protocolul onorului militar, că tot văd că arde România cu primirea de la Timișoara. Altfel spus, actualul președinte nu știe cu aruncatul paltonului pe mașină.” (30 septembrie, ora 16.57 – 4100 like-uri, 944 distribuiri)