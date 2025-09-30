Detalii noi despre modul în care Călin Georgescu a fost promovat atât de puternic pe TikTok, înaintea alegerilor prezidențiale de la finalul anului trecut. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat marţi, la Timişoara, că în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale anterioare a existat suspiciunea că TikTok l-ar fi sprijinit pe candidatul Călin Georgescu.

Șeful statului a precizat, însă, că în realitate reţeaua de socializare nu dispunea de filtre pentru comentarii, iar echipa din spatele campaniei lui Georgescu cunoştea foarte bine algoritmii platformei, profitând de acest lucru. Nicuşor Dan a subliniat că acest aspect a reprezentat o metodă prin care campania a fost amplificată online.

Preşedintele a explicat că TikTok avea filtre doar pentru expunerea prin postări, însă nu şi pentru comentarii, ceea ce a permis viralizarea mesajelor într-un mod necontrolat. El a făcut referire la raportul Parchetului prezentat cu două săptămâni înainte, insistând asupra faptului că analiza acestuia arată modul în care algoritmii au fost utilizaţi în campanie.

„Vă invit să citiţi raportul Parchetului, prezentat acum 2 săptămâni legat de TikTok. Am avut suspiciunea că TikTok a ajutat în momentul Călin Georgescu (…) Cine a făcut campania cunoştea foarte bine modul în care funcţionau algoritmii şi TokTok în momentul acela nu avea filtre pentru comentariile pe care le făceau oamenii. Aveau filtre care măsurau expunerea prin postări, dar nu aveau filtre care măsurau expunerea prin comentarii la postări. Şi asta a fost una din metodele pe care ei le-au folosit”, a explicat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan a mai precizat că nu îşi imaginează o lume fără reţele sociale, dar a insistat asupra necesităţii unei reglementări clare.

Orice entitate care se expune online trebuie să fie asumată de o persoană fizică sau juridică din România. El a subliniat că această măsură ar menţine libertatea de exprimare, dar ar preveni situaţii care pot afecta echilibrul democratic.

La final, președintele a spus că o discuție serioasă pe acest subiect ar trebui să aibă loc în societatea românească peste cel mult un an sau doi.

„Evident că nu putem imagina o lume fără reţele sociale, însă trebuie să fim în stare să… păstrând libertatea de exprimare, să punem acea limită pentru chestiuni care afectează chiar echilibrul democratic. E o dezbatere în curs. Eu, ca persoană, susţin ca orice entitate care se expune online pe teritoriul statului român să aibă o entitate fizică sau juridică, adică tot ce este expus online să fie asumat de o persoană fizică sau juridică din România. E o dezbatere pe care probabil o să o avem în 1-2 ani”, a încheiat Nicușor Dan.

Reamintim că procurorul general al României, Alex Florenţa, a explicat acum două săptămâni că, cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, au fost activate 20.000 de conturi pe TikTok, special destinate fostului candidat Călin Georgescu.

Florenţa a explicat că reţeaua respectivă, care era de fapt compusă din boți, avea un sistem automatizat care a generat aproximativ două milioane de comentarii, care s-au viralizat prin infrastructura platformei.

„Este o analiză făcută chiar de către TikTok, inclusiv la solicitarea autorităţilor române în care ei constată o reţea uriaşă de conturi de TikTok, care au fost activate, 20.000 din aceste conturi cu o zi înainte de primul tur. Această reţea care conţinea practic nişte boţi, adică un sistem automatizat rulează în doar o zi peste două milioane de comentarii care se viralizează apoi prin această infrastructură înmulţiţi numai cu zece şi ajungeţi la o cifră. Ajunge aproape pe reţeaua fiecărui cetăţean în România. (…) Arătam, de exemplu, Curăţenie Generală este unul din hashtag-urile care la fel au făcut şi au ajuns la 156 de milioane de vizualizări”, a afirmat Alex Florența pe 16 septembrie.

Problema și mai gravă este că în spatele acestor conturi au fost găsite adrese de internet provenite din Rusia, în special din Sankt Petersburg, a afirmat procurorul general.