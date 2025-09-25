DNSC: Atenție! Atacatorii folosesc numele OLX Romania și epantofi.ro pentru a vă fura datele!
Conform DNSC, infractorii cibernetici construiesc pagini false și trimit mesaje sau link-uri care par autentice, încercând să determine utilizatorii să furnizeze informații personale sau financiare ori să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.
”Scopul lor este acelaşi: să colecteze datele de card şi să obţină plăţi frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranţă”, atransmis specialiştii.
Aceştia au o serie de recomandări:
- Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe reţele sociale sau în comentarii.
- Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online. Adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variaţii (ex: epantofi.online).
- Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.
- Foloseşte un antivirus actualizat şi activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.
- Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro
Iată textul integral:
DNSC a semnalat o serie de atacuri cibernetice îndreptate împotriva CECCAR
Specialiștii au explicat că metodele utilizate au devenit tot mai sofisticate, incluzând compromiterea conturilor de social media, trimiterea de mesaje înșelătoare și crearea de site-uri false care imită surse legitime. De asemenea, atacatorii folosesc imagini cu persoane publice din România pentru a promova presupuse „oportunități de investiții” cu câștiguri garantate.
”Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoţiile şi a convinge potenţialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, au transmis specialiştii.