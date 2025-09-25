Conform DNSC, infractorii cibernetici construiesc pagini false și trimit mesaje sau link-uri care par autentice, încercând să determine utilizatorii să furnizeze informații personale sau financiare ori să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

OLX Romania epantofi.ro Atenție: atacatorii folosesc numeleșipentru a vă fura datele!

Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță.

Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilența rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsa atacatorii să profite de încrederea ta.

Protejează-ți datele și verifică de două ori înainte de a da click.

Specialiștii au explicat că metodele utilizate au devenit tot mai sofisticate, incluzând compromiterea conturilor de social media, trimiterea de mesaje înșelătoare și crearea de site-uri false care imită surse legitime. De asemenea, atacatorii folosesc imagini cu persoane publice din România pentru a promova presupuse „oportunități de investiții” cu câștiguri garantate.