Mulți utilizatori pornesc de la ideea că o conexiune gratuită la internet nu le poate aduce neplăceri. Realitatea este că rețelele publice, nesecurizate, oferă hackerilor oportunitatea perfectă de a intercepta traficul.

Fie că este vorba despre accesarea contului de e-mail, a rețelelor sociale sau a aplicațiilor bancare, toate aceste acțiuni pot expune parole, date personale sau informații financiare.

Potrivit unui avertisment transmis de DNSC, atacurile de tip „man-in-the-middle” sunt printre cele mai frecvente în astfel de situații. Acestea presupun ca un atacator să intercepteze comunicarea dintre utilizator și site-urile accesate, fără ca victima să își dea seama.

În plus, datele colectate pot fi folosite ulterior pentru fraudă, phishing sau chiar furt de identitate.

Un VPN (Virtual Private Network) creează un tunel criptat între dispozitivul utilizatorului și internet. Practic, toate informațiile care circulă prin rețea sunt codificate, astfel încât nimeni nu le poate intercepta sau citi.

DNSC subliniază că acesta este cel mai simplu și eficient mod prin care utilizatorii pot naviga în siguranță chiar și pe rețele nesigure.

Pe lângă criptarea traficului, un VPN oferă și un alt avantaj major: ascunderea adresei IP reale. Acest lucru împiedică site-urile și aplicațiile să urmărească locația utilizatorului și îi păstrează anonimatul online.

Într-o lume digitală în care fiecare clic este monitorizat, anonimatul devine o formă de protecție suplimentară împotriva abuzurilor și a colectării neautorizate de date.

Specialiștii DNSC avertizează că utilizarea unui Wi-Fi public fără protecție echivalează cu lăsarea ușii deschise pentru atacatori. Fără criptare, orice date transmise – parole, numere de card, conversații private – pot fi vizualizate și folosite de persoane rău intenționate.

În multe cazuri, victimele nu realizează imediat că au fost atacate, iar consecințele apar mai târziu, sub forma tranzacțiilor neautorizate sau a conturilor bancare compromise.

În plus, lipsa protecției VPN permite platformelor și aplicațiilor să urmărească activitatea utilizatorului pe baza adresei IP. Astfel, datele de navigare devin o monedă de schimb, fiind vândute sau folosite în scopuri comerciale fără acordul persoanei vizate.

Mesajul transmis de Directoratul Național de Securitate Cibernetică este clar: securitatea online nu este un moft, ci o necesitate. Utilizarea unui VPN reduce considerabil riscurile, oferind confidențialitate, siguranță și libertate în mediul digital.

Într-o lume în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate, fiecare utilizator trebuie să conștientizeze importanța acestor măsuri de protecție.