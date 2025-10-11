Cei care doresc să își schimbe cartea de identitate cu una electronică ar trebui să fie atenți la anumite detalii pentru a nu întâmpina probleme neașteptate.

Un cetățean român care a încercat recent să facă trecerea la cartea de identitate electronică a povestit că, deși programarea online și procedura păreau simple, s-a lovit de o problemă birocratică.

Pentru a efectua schimbarea, el a trebuit să prezinte o serie de documente justificative, precum certificatul de naștere, certificatul de căsătorie și o adeverință de domiciliu, chiar dacă solicitarea nu era prima de acest fel. Motivul prezentării acestor acte a fost că doar cu noul sistem va exista o bază de date digitală a MAI.

Problemele au apărut, însă, când certificatul de căsătorie era plastifiat. Documentul, emis de Serviciul Stării Civile Ploiești cu mai mulți ani în urmă pentru a preveni deteriorarea, nu a fost acceptat conform noii legislații.

Angajata instituției a explicat că, potrivit Legii nr. 105/2022, un astfel de certificat este considerat nul și că solicitantul trebuie să obțină un alt certificat de căsătorie de la primărie.

Bărbatul respectiv avertizează astfel pe cei care doresc să își facă cartea de identitate electronică să verifice dacă documentele lor nu sunt plastifiate pentru a evita drumurile inutile la evidența populației.

„Știu, am mai avut multe astfel de situații. Din păcate, nu pot să-l primesc, conform noii legislații este un document nul. Trebuie să mergeți la Ploiești și să cereți un alt certificat de căsătorie” a fost răspunsul angajatei. Frumos, nu? Un document oficial, emis de o primărie, este considerat nul de MAI odată cu Legea nr. 105/2022. Așadar, dacă sunteți la fel de ”bătrâni” ca mine și vreți să vă faceți o carte de identitate electronică, verificați să nu aveți documente plastifiate pentru că veți bate drumul degeaba la evidența populației. P.S. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va cheltui 2 milioane de euro, fonduri europene, pentru promovarea cărții electronice de identitate pe TV, radio, online și rețelele de cinematografe și centre comerciale”, a povestit el pentru „Observatorul Prahovean”.

Ministerul de Interne (MAI) a semnat pe 1 octombrie un contract de aproape 10 milioane de lei pentru o campanie de promovare a noii cărți electronice de identitate (CEI). Banii vin din fondurile PNRR.

La licitație a fost depusă o singură ofertă, venită de la o asociere de patru firme, condusă de Complete Media Grup, potrivit datelor din sistemul public de achiziții (SEAP).

Campania are scopul de a-i face pe oameni să folosească mai mult cartea electronică de identitate și serviciile online ale statului. Vor fi realizate și difuzate spoturi video și audio pentru TV, radio, internet, cinematografe și centre comerciale, dar și evenimente de informare. Campania va dura 3 luni și va fi adaptată pentru românii cu vârste între 18 și 45 de ani, din țară și din diaspora.