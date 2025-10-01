Grupul DIGI a confirmat că a finalizat tranzacția prin care preia activitatea de cartele preplătite de la Telekom România.

Compania a anunțat că utilizatorii vizați vor beneficia de o acoperire extinsă și de servicii de comunicații mobile furnizate prin rețeaua sa. Totodată, operatorul promite condiții comerciale similare cu cele de care clienții dispuneau anterior.

Procesul de integrare nu vizează doar portofoliul de clienți, ci și activele Telekom. DIGI preia licențe de spectru și turnuri de telecomunicații, investiții care vor contribui la creșterea calității serviciilor de voce și date mobile. În plus, acestea vor sprijini dezvoltarea tehnologiilor de ultimă generație, precum 5G.

Directorul General al DIGI România, Serghei Bulgac, a transmis un mesaj prin care a subliniat impactul tranzacției asupra clienților și rețelei companiei.

„Le urăm bun-venit utilizatorilor de cartele preplătite Telekom în rețeaua DIGI, rețeaua cu cea mai bună acoperire, și ne propunem să le furnizăm servicii de calitate superioară la prețuri competitive. În același timp, le mulțumim abonaților noștri pentru încredere și îi informăm că această tranzacție va îmbunătăți calitatea serviciilor de voce și date mobile, va extinde acoperirea și va asigura servicii mai rapide și mai fiabile. Tranzacția face parte din planul nostru de dezvoltare strategică, prin care investim constant în rețea și tehnologie de vârf pentru a oferi tuturor utilizatorilor acces la o conectivitate performantă”, a declarat Serghei Bulgac.

Potrivit companiei, utilizatorii Telekom România care dețin cartele preplătite vor primi notificări prin SMS privind schimbarea operatorului. Informațiile vor include detalii despre continuarea serviciilor prin rețeaua DIGI.

Procesul efectiv de migrare va începe în luna noiembrie 2025 și se va desfășura gradual. DIGI a precizat că toți clienții își vor păstra creditul existent la momentul transferului. De asemenea, condițiile comerciale vor rămâne cel puțin la fel de avantajoase, pentru a asigura continuitatea serviciilor fără costuri suplimentare.

DIGI afirmă că această achiziție face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a rețelei și a serviciilor de telecomunicații. Prin preluarea spectrului și a turnurilor de telecomunicații de la Telekom, compania își propune să crească performanța rețelei proprii.

Operatorul a subliniat că investițiile în infrastructură susțin modernizarea serviciilor și dezvoltarea tehnologiilor 4G și 5G. Acestea vor permite creșterea vitezelor de transfer, stabilitatea conexiunilor și o experiență îmbunătățită pentru utilizatori.

Grupul DIGI rămâne unul dintre principalii furnizori de comunicații electronice din România, având poziții de lider pe segmentele de internet fix de mare viteză, televiziune prin cablu și telefonie fixă. De asemenea, compania are o prezență puternică în zona comunicațiilor mobile și cea mai extinsă acoperire la nivel național.

Activitatea grupului nu se limitează la piața locală. DIGI desfășoară operațiuni și în Spania, Italia, Portugalia și Belgia, consolidându-și profilul de operator european.

Portofoliul său include servicii de conectivitate bazate pe rețele moderne de fibră optică și oferte convergente de comunicații electronice. Pe lângă acestea, compania furnizează și conținut media diversificat prin posturile proprii de televiziune și radio. Printre acestea se numără Digi Sport, Digi24, dar și platforma Digi Online, care oferă acces la filme, documentare și muzică.