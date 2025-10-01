Ministrul Alexandru Nazare a explicat că măsurile pentru administrația locală și centrală sunt considerate esențiale și că aprobarea lor este prioritară. El a precizat că acestea fac parte din Pachetul 2 de reforme și includ simplificări și măsuri de debirocratizare care nu ar trebui să implice un impact fiscal mare.

Discuțiile se desfășoară în coaliție, iar obiectivul este ca adoptarea să aibă loc cât mai repede.

„Sunt măsuri foarte importante. Prioritatea în momentul de faţă e adoptarea pachetului de administraţie, care e întârziată cu aproape o lună. Era cuprinsă în pachetul 2, a fost anunţată în pachetul 2 şi e foarte important să aprobăm pachetul de administraţie, dar bineînţeles că avem în vedere şi am văzut foarte mult interes în această zonă şi încurajăm chestiunea asta pentru includerea unor măsuri cât mai repede de simplificare, de debirocratizare, măsuri care să nu implice, din punctul meu de vedere, un spaţiu fiscal atât mare în momentul ăsta pentru că nu ne permitem. Dacă reuşim să creăm acel spaţiu fiscal prin economii, da, dar aceste lucruri trebuie discutate înainte de a fi anunţate şi vor fi discutate în şedinţele următoare din coaliţie”, a explicat ministrul Finanţelor.

Ministrul Finanțelor a arătat că, deși au existat mai multe variante de discuție, nu dorește să facă evaluări orientative privind economiile la buget. Potrivit lui Nazare, cifrele exacte vor putea fi prezentate doar în momentul în care pachetul de măsuri va fi adoptat într-o formă finală.

„Ştiu că au fost mai multe variante de discuţie, mai multe procente luate în calcul. În momentul când o să avem o decizie adoptată pe acest pachet de administraţie, o să putem şi noi evalua pe draft-ul final care este şi impactul. Le-am mai spus colegilor acest lucru, că nu o să facem un impact înainte de a avea o înţelegere politică. După discuţia de astăzi, la care eu n-am participat pentru că eram foarte prins cu rectificarea, ştiu că au avansat discuţiile şi sper să ajungem să fim în poziţia de a anunţa un pachet pe administraţie cât mai curând”, a transmis Alexandru Nazare.

Referitor la propunerile PSD privind relansarea economică, Nazare a subliniat că acestea nu vor fi analizate individual, ci numai după ce vor fi discutate în coaliție. El a menționat că toate partidele sunt de acord asupra necesității relansării economice, dar aceasta trebuie realizată într-un mod sustenabil, respectând spațiul fiscal.

„Nu este doar opinia mea, e opinia tuturor partidelor din coaliţie că această discuţie trebuie să aibă întâi loc în coaliţie. Am văzut anunţul. Când vom avea nişte măsuri prezentate în coaliţie pe zona de relansare, bineînţeles că le vom analiza şi bineînţeles că sunt importante. Cu toţii ne dorim relansarea economică, dar ne dorim să o facem în aşa fel încât să fie şi posibilă adică să avem şi spaţiu fiscal pentru a o face”, a explicat ministrul Finanţelor.

Ministrul a amintit că în ultimele luni, de la Palatul Victoria au venit aproape exclusiv vești negative pentru români, inclusiv riscul ca fondurile europene să fie suspendate. Totuși, situația s-a schimbat după adoptarea măsurilor de austeritate.

Nazare a explicat că ținta aprobată prin buget pentru anul 2025 a fost de 6%, însă Consiliul European a stabilit ulterior o țintă de 7,7%. În urma rectificării bugetare, nivelul de deficit a fost fixat la 8,4%.

Ministrul a subliniat că după adoptarea Pachetului 1 și a prevederilor din Pachetul 2, scenariul activării clauzei de suspendare a fondurilor europene nu mai este probabil. El a arătat că discuțiile cu Comisia Europeană vor continua, iar progresele României sunt recunoscute.