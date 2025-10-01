Ministrul a reamintit în interviul dat pentru Libertatea că anul trecut au fost operate majorări semnificative la pensii, însă nu toți beneficiarii au simțit aceste schimbări în aceeași măsură.

„Anul trecut au fost foarte multe creșteri. Dacă ne uităm la anvelopa generală a bugetului de pensii, sigur, unele pensii au crescut mai mult, altele mai puțin. Altele, de exemplu, la recalculare nu au crescut deloc. Așadar, una peste alta, creșterea fiind foarte mare anul trecut și fiind, într-o oarecare măsură, și înspre finalul anului, prin recalculare n-au mai fost resurse la 1 ianuarie”, a declarat Florin Manole.

El a subliniat că, în lipsa resurselor pentru o nouă creștere la începutul acestui an, Guvernul a acordat un sprijin țintit pentru pensionarii cu venituri reduse.

„Pentru pensionarii cu până la 2.574 de lei a existat acel sprijin în două tranșe, 400 cu 400 de lei pentru fiecare sub pragul acesta. Deci 800 de lei pentru pensionarii cu cele mai mici pensii. A fost un mod de a compensa parțial și temporar faptul că nu a crescut valoarea punctului de pensie la începutul anului, inclusiv la rectificare. Acum sunt bani pentru a da și a doua parte din această sumă, adică 400 de lei, la sfârșitul anului”, a precizat ministrul Muncii.

În privința perspectivelor pentru anul 2026, Florin Manole a arătat că discuțiile privind eventuale majorări de pensii nu pot avea loc înainte de evaluarea completă a situației bugetare.

„Ce se va întâmpla de la 1 ianuarie este o discuție care va avea loc după rectificare, pentru că, în primul rând, trebuie să vedem care a fost impactul primelor două pachete de măsuri ale Guvernului Bolojan, în ce măsură s-a temperat problema deficitului”, a explicat el.

Oficialul a atras atenția că prioritatea imediată trebuie să fie stimularea economiei, pentru a genera resurse suplimentare.

„Și cred că, tot înainte de discuție, este urgent să avem un pachet de măsuri care să stimuleze creșterea economică, pentru că acesta ar fi trebuit să fie, de fapt, primul obiectiv din primul moment de la învestirea Guvernului, pentru că o creștere economică și o creștere a PIB-ului îți diminuează și procentul de deficit, în consecință. Deci acesta, al treilea pachet care ar trebui să conțină minim măsurile PSD sau și orice altă măsură pentru stimularea creșterii economice, e extrem de important înaintea discuției despre ce venituri pot crește în 2026”, a subliniat Manole.

Întrebat despre posibile termene pentru o nouă creștere a pensiilor în 2026, ministrul a evitat să facă promisiuni ferme.

„Putem să avem o perspectivă, dar nu m-aș hazarda să dau o estimare. Aș zice doar așa. Avem această lună octombrie cu niște pași. Simpli și extrem de importanți în a ne ajuta să anticipăm ce putem și ce resurse bugetare avem pentru 2026”, a menționat Florin Manole.

El a subliniat, de asemenea, că al treilea pachet de măsuri economice trebuie să fie elaborat cu contribuții de la toate partidele din coaliție.

„Însă avem pentru moment rectificarea, evaluarea impactului macro și adoptarea unui al treilea pachet care să conțină încă o dată doar minimal măsurile propuse de PSD. Pot foarte bine să fie și alte contribuții de la PNL, USR, UDMR, minorități în legătură cu idei de creștere economică de stimulare a angajării, de exemplu, că asta am făcut noi în pachetul acesta al Partidului Social-Democrat, de stimulare a investițiilor greenfield sau alte teme dinspre alte ministere”, a afirmat ministrul.

În paralel cu dezbaterile despre pensii, Ministerul Muncii lucrează la o nouă lege a salarizării, inclusă în pachetul de reforme din Planul Național de Redresare și Reziliență. Florin Manole a precizat că documentul ar trebui să fie gata până la jumătatea anului viitor.