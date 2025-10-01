După emiterea avertizărilor meteo, Comitetul pentru Situații de Urgență a stabilit măsuri urgente. În București, Primăria Capitalei a transmis că a activat planuri de verificare și control.

Astfel, echipele Poliției Locale inspectează șantierele și panourile publicitare, în timp ce Administrația Străzilor verifică stabilitatea semafoarelor. De asemenea, Apa Nova și Termoenergetica au pregătit soluții rapide pentru eventuale defecțiuni.

Primăria Capitalei a precizat că „în urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunţă vijelii şi rafale puternice de vânt în Bucureşti, Primăria Capitalei, conform Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, a dispus măsuri pentru protejarea cetăţenilor”.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a subliniat la Digi24: „s-au dispus măsurile, pentru următoarea perioadă, astfel încât, din punct de vedere al entităților cu atribuții, din perspectiva entităților din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, o atenție deosebită trebuie acordată în următoarele 24-48 de ore”.

ANM a anunțat că începând de joi dimineață, ora 10, până sâmbătă seara, ora 20, se vor înregistra cantități de apă peste mediile lunii octombrie în mai multe județe din sudul țării. În Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Olt și Dolj sunt prognozate acumulări de 50–70 l/mp în doar 24 de ore, ceea ce depășește media lunară de 45–55 l/mp.

În paralel, un cod galben vizează vestul Munteniei și sudul Banatului, unde ploile pot ajunge la 40–50 l/mp. În regiunile sudice, în următoarele trei zile, valorile cumulate pot depăși local 90 l/mp. Meteorologii avertizează că aceste precipitații pot produce acumulări pe sol și creșteri temporare ale debitelor râurilor.

Un alt fenomen periculos îl reprezintă vântul puternic. Joi și vineri, rafalele vor atinge 50–70 km/h în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei.

Situația este mai gravă în Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, București și zona litorală a județului Constanța, unde se așteaptă intensificări de 70–85 km/h.

Meteorologii subliniază că rafalele susținute pot provoca avarii la rețele electrice, probleme în trafic și incidente legate de arbori sau panouri instabile. Aceste avertizări au determinat autoritățile locale să instituie măsuri suplimentare de siguranță.

Pentru București, ANM a emis o prognoză specială care arată că vremea va fi deosebit de rece și cu precipitații constante.

Începând de joi, se vor acumula 10–20 l/mp, iar vântul va sufla cu intensificări de până la 55 km/h ziua și 75 km/h pe timpul nopții. Temperaturile maxime vor fi de 10–11 grade, iar minimele se vor situa între 4 și 6 grade.

Vineri, condițiile vor fi similare. Se estimează ploi însemnate cantitativ, de 25–40 l/mp, cu vânt puternic pe toată durata zilei. Rata maximă a rafalelor poate atinge din nou 70–75 km/h.

Temperaturile maxime vor urca ușor, până la 12 grade, dar minimele vor fi de 8–9 grade, semnificativ mai mari decât în dimineața precedentă.

Un element esențial al avertizărilor îl reprezintă ninsorile la altitudini mari. În Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1.500 m, se vor produce ninsori viscolite și se va depune strat de zăpadă de 10–20 cm. În județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, prognoza indică ninsori abundente, cu depuneri de 30–40 cm peste 1.600 m.

ANM menționează că stratul de zăpadă va fi consistent și se va forma rapid, ceea ce poate afecta infrastructura turistică și drumurile de acces montane. Vântul va contribui la viscolirea zăpezii și la reducerea vizibilității, mai ales în zonele înalte.

În perioada 2–4 octombrie, valorile de temperatură vor rămâne scăzute pentru începutul lunii. Maximele vor fi între 7 și 17 grade, iar minimele între 0 și 10 grade, cu valori mai coborâte în estul Transilvaniei. Din dimineața zilei de joi, aria ploilor se va extinde din sud-vest spre întreaga țară.

Pe lângă precipitațiile consistente și ninsorile de la munte, vântul va avea intensificări temporare în sud, est și zonele montane. În general, rafalele vor fi de 45–55 km/h, dar în Muntenia și Dobrogea se pot depăși 70 km/h.

Primăria Capitalei a detaliat acțiunile puse în aplicare. Poliția Locală are atribuții de verificare a șantierelor și panourilor publicitare de pe domeniul public, pentru a asigura securizarea acestora. Administrația Străzilor a mobilizat echipe pentru verificarea semafoarelor.

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) este pregătită să intervină în parcurile administrate, pentru gestionarea arborilor afectați. Totodată, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, împreună cu Apa Nova și Termoenergetica, și-au securizat șantierele și au echipe gata de intervenție.

Pentru cetățeni, Primăria a pus la dispoziție un număr gratuit de contact pentru raportarea problemelor cauzate de fenomenele meteo: 0800.800.868.