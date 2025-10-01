Conpet SA a informat acționarii și investitorii că, în ședința Consiliului de Administrație din 1 octombrie 2025, a fost luată act de adresa Agenției Naționale de Integritate – Inspecția de Integritate, prin care s-a constatat încetarea de drept, începând cu aceeași dată, a mandatului lui Dorin Tudora ca director general.

Astfel, postul de director general din cadrul Conpet Ploiești a rămas vacant. ANI a precizat că, potrivit legislației privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, Dorin Tudora nu poate ocupa funcția de director general pe perioada interdicției, stabilită ca urmare a constatării unei situații de incompatibilitate.

Mihaela-Anamaria Dumitrache, director general adjunct, a fost împuternicită să preia atribuțiile și responsabilitățile funcției de director general, inclusiv delegările acordate anterior de Consiliul de Administrație, începând cu 1 octombrie 2025, ora 12:00, și până la numirea unui nou director general, selectat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Aceasta va conduce societatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu contractul de mandat.

Conpet a înregistrat în primul semestru un profit net de 22,56 milioane lei, în scădere cu 12,2% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri a crescut cu 1,7%, ajungând la 271,34 milioane lei, comparativ cu 266,93 milioane lei în primul semestru din 2024.

În primele șase luni ale anului 2025, compania a transportat 3,26 milioane tone de produse, în scădere cu 288.000 tone (-8,1%) față de perioada similară a anului trecut.

Conpet are o capitalizare de 683,94 milioane lei și peste 1.300 de angajați.

Compania operează Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, prestând servicii în regim de monopol natural. Transportul se realizează atât prin conductele magistrale concesionate în baza Acordului Petrolier, cât și pe calea ferată, de la rampele de încărcare la rafinării, pentru zonele petroliere neconectate la rețeaua principală de conducte.

Conpet este o societate cu capital public, listată la Bursa de Valori București sub simbolul COTE, având ca acționar majoritar Ministerul Energiei, cu o participație de 58,71%.