Miercuri, ROBOR-ul la trei luni, indicatorul de referință pentru creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut de la 6,51% la 6,50% pe an, conform datelor publicate de BNR.

Nivelul este identic cu dobânda de politică monetară stabilită de Banca Națională. La începutul anului, indicele era de 5,92% pe an, ceea ce arată o creștere semnificativă pe parcursul lui 2025.

Adrian Codirlașu a explicat că scăderea recentă a avut loc pe fondul lichidității ridicate din piață și al unei inflații reduse. Totuși, el a avertizat că șocurile inflaționiste din ultimele luni nu pot să nu se transfere în dobânzi și a subliniat că o rată de dobândă ar trebui să includă și rata anticipată a inflației, altfel existând riscul unor dezechilibre economice.

El a adăugat că orice credit contractat este, în același timp, activul altei persoane, care așteaptă un randament peste nivelul inflației.

„ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidității din piață și al unei inflații reduse. Însă în ultimele ultimele două luni am avut șocul pe inflație, care nu are cum să nu se transfere și în dobânzi. În contextul inflației ridicate, ratele de dobândă vor continua să crească. În general, o rata de dobândă trebuie să conțină și rata anticipată a inflației. Altfel sunt create dezechilibre economice. De asemenea, trebuia să avem în vedere că un credit pe care l-a luat cineva este în același timp activul altcuiva. Activ la care așteaptă un randament peste inflație”, a spus Adrian Codirlașu.

ROBOR-ul la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut de la 6,66% la 6,65% pe an. ROBOR-ul la 12 luni a rămas stabil, la 6,84% pe an.

În paralel, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul al doilea, este de 6,06% pe an – cel mai ridicat nivel de până acum.

Potrivit calculelor din piață, nivelul actual al IRCC adaugă aproximativ 5% la rata finală a unui credit. Pentru un împrumut de 250.000 de lei pe 30 de ani, acest lucru înseamnă circa 30 de lei în plus pe lună.

De la 1 ianuarie, este posibil ca IRCC să scadă ușor, către un nivel de aproximativ 5,70%, însă specialiștii consideră că reducerea va fi una insignifiantă pentru debitori.