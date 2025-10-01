Această majorare va duce la rate mai mari pentru creditele ipotecare și de consum în lei, iar specialiștii Mr.Finance recomandă soluții pentru a depăși această problemă. Creșterea IRCC este rezultatul mai multor factori care au influențat piața interbancară.

În primul rând, incertitudinea politică prelungită după alegerile prezidențiale și dificultatea de a forma un guvern stabil au afectat costul finanțării. În plus, deficitul bugetar ridicat a pus presiune pe piață, iar creșterea taxelor și impozitelor a generat neîncredere.

Evoluția IRCC a fost influențată și de politici economice incoerente și de lipsa unor măsuri clare de consolidare fiscală. Rata inflației a fost un alt factor important, având în vedere că în octombrie 2024 BNR prognoza o inflație de 3,5%, iar în august 2025 rata anuală a fost de aproape 10%. Aceasta face ca BNR să nu scadă rapid dobânda de referință, care influențează direct dobânzile pentru creditele consumatorilor.

„Creșterea Indicelui de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) din trimestrul patru al acestui an este rezultatul mai multor factori care au influențat piața interbancară. În primul rând, este vorba de incertitudinea politică prelungită de după alegerile prezidențiale și de dificultatea cu care s-a format un guvern stabil. Apoi, deficitul bugetar ridicat a pus presiune pe costul finanțării, în timp ce creșterea taxelor și impozitelor a generat neîncredere în piață. Evoluția a fost alimentată și de politicile economice incoerente, precum și de lipsa unor măsuri clare de consolidare fiscală”, a explicat Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar Mr.Finance.

Creșterea IRCC de la 5,55% în trimestrul trei 2025 la 6,06% în trimestrul patru va avea un impact direct asupra ratelor românilor cu dobândă variabilă. Pentru un credit ipotecar de 70.000 euro pe 30 de ani, dobânda totală va crește de la 8,05% la 8,56%, iar rata lunară va urca de la aproximativ 2.590 lei la 2.710 lei, ceea ce înseamnă o diferență de circa 120 lei pe lună sau aproape 1.500 lei pe an. Estimările preliminare sugerează că în primul trimestru din 2026 IRCC va scădea ușor, până la aproximativ 5,7%, însă nu există semnale clare pentru o reducere rapidă a dobânzilor.

„Estimările preliminare sugerează că în primul trimestru din 2026 IRCC va scădea, dar va avea un nivel ridicat, apropiat de 5,7%. Nu există semnale clare de scădere semnificativă, având în vedere contextul economic și fiscal tensionat. Prin urmare, românii nu ar trebui să își facă planuri bazate pe o reducere rapidă a dobânzilor în următoarele trimestre”, precizează consultantul Mr.Finance.

Având în vedere aceste evoluții, specialiștii recomandă românilor cu credite cu dobândă variabilă să analizeze atent ofertele de refinanțare cu dobândă fixă, să efectueze rambursări anticipate pentru reducerea principalului și să planifice o închidere anticipată a creditului, acolo unde este posibil. În ultimele trimestre, mai multe bănci au oferit dobânzi fixe atractive începând de la 4,7%, permițând refinanțări avantajoase pentru creditele cu dobândă variabilă.

„În ultimele trimestre, mai multe bănci au venit pe piață cu oferte de dobândă fixă foarte avantajoasă, care încep de la 4,7%. Acest lucru este nefiresc pentru piața bancară, dacă avem în vedere că doar IRCC este în jur de 6%. Cu toate acestea, foarte multe persoane au putut să profite de astfel de oferte pentru a face refinanțări la creditele cu dobândă variabilă. Dacă ținem cont de prognozele privind evoluția IRCC-ului, recomandarea pentru cei care vor să acceseze credite ipotecare este să se orienteze către o dobândă fixă, iar persoanele care au deja credite cu dobândă variabilă să facă refinanțări”, spune Ion Soltinschi.

În prezent, câteva dintre cele mai competitive oferte sunt: Raiffeisen Bank, cu dobândă fixă de 4,7% pe trei ani pentru locuințe „verzi” sau refinanțări; BCR, cu dobândă fixă de 4,79% pe trei ani pentru credite noi sau refinanțări, cu condiția ca imobilul să fie de clasa energetică A; și Unicredit Bank, cu dobândă fixă de 4,89% pe trei ani pentru credite noi sau refinanțări, condiționată de încasarea venitului într-un cont al băncii, asigurare de viață și imobil de clasa energetică A.

Creșterea IRCC la 6,06% în trimestrul patru 2025 generează costuri mai mari pentru românii cu credite cu dobândă variabilă. În lipsa unor măsuri economice ferme, a stabilității politice și în condițiile creșterii inflației, nu există premise pentru o scădere rapidă a dobânzilor. De aceea, consultanții recomandă orientarea către dobândă fixă avantajoasă, rambursări anticipate și planificarea unei închideri anticipate a creditului ipotecar.

„Creșterea IRCC la 6,06% în trimestrul patru din 2025 generează costuri mai mari pentru românii cu credite cu dobândă variabilă. Iar în lipsa unor măsuri economice ferme, a unei stabilități politice și în condițiile în care inflația crește, nu există premise pentru o scădere rapidă a dobânzilor. Din acest motiv, recomand o dobândă avantajoasă fixă, rambursări anticipate și o planificare de închidere anticipată a creditului ipotecar. Cei care au deja un credit cu dobândă variabilă ar trebui să fie proactivi și să evalueze opțiunile disponibile, pentru a evita costuri mai mari în perioada următoare”, a conchis consultantul Mr.Finance.

Persoanele cu credite variabile trebuie să fie proactive și să evalueze opțiunile disponibile pentru a evita costuri mai mari în perioada următoare.