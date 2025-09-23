Potrivit Băncii Naționale a României, masa monetară în sens larg a atins la sfârșitul lunii august 2025 nivelul de 751.138 milioane lei. Aceasta a înregistrat o scădere de 0,1% (-2,2% în termeni reali) față de luna iulie 2025 și o creștere de 8,3% (-1,4% în termeni reali) comparativ cu august 2024.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a urcat în august 2025 cu 0,4% față de iulie 2025 (-1,7% în termeni reali), ajungând la 440.650,6 milioane lei. Creditul în lei, reprezentând 69,3% din totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,2%, în timp ce creditul în valută, exprimat în lei și având o pondere de 30,7% în total, a urcat cu 0,7% (o evoluție similară se înregistrează și în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu august 2024, creditul neguvernamental a crescut cu 8,0% (-1,7% în termeni reali), susținut de avansul componentelor în lei cu 7,5% (-2,2% în termeni reali) și în valută, exprimată în lei, cu 9,3% (7,1% în cazul exprimării în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a urcat în august 2025 cu 0,8% față de iulie 2025, atingând 256.112,8 milioane lei, iar față de august 2024 s-a majorat cu 16,3% (5,8% în termeni reali).

Conform statisticilor publicate de BNR, la 31 iulie 2025 erau în derulare 3.314.091 de credite ipotecare în lei, euro și alte valute. Dintre acestea, 2.212.121 erau contracte cu dobândă fixă. Structura arată că peste 2,2 milioane de împrumuturi sunt în lei, 8.591 în euro și 2.552 în alte valute, toate cu dobândă fixă.

Specialiștii din piață estimează că de anul viitor, odată cu expirarea dobânzilor introductive de trei ani, multe dintre aceste credite vor trece automat la dobânzi variabile. Acestea vor fi calculate pe baza indicelui IRCC, la care se adaugă marja stabilită de fiecare bancă. În practică, pentru debitori înseamnă costuri mai mari, de peste 8% sau chiar 9%, comparativ cu dobânzile de 4-5% practicate în urmă cu trei ani.

La nivel interbancar, BNR a anunțat că de la 1 octombrie 2025 indicele IRCC va fi de 6,06%. Prognozele indică faptul că în ianuarie 2026 valoarea va rămâne în jurul a 6%, având în vedere media tranzacțiilor de 5,53% înregistrată la jumătatea lunii septembrie.

ROBOR la trei și șase luni se menține de asemenea la peste 6% pentru trimestrul patru, ceea ce sugerează că și în aprilie 2026 nivelul IRCC va depăși pragul de 6%. În aceste condiții, clienții care au semnat contracte cu dobânzi fixe în urmă cu trei ani vor resimți creșteri de cel puțin 30% la plata lunară.