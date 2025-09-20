Primul efect al neachitării taxelor este acumularea de penalități și dobânzi. Statul aplică majorări zilnice pentru sumele restante, ceea ce înseamnă că datoria inițială crește constant. Astfel, chiar și o întârziere de câteva luni poate transforma o sumă relativ mică într-o povară greu de suportat. În paralel, contribuabilul va primi notificări și somații prin care este invitat să își achite obligațiile restante.

Dacă aceste avertismente sunt ignorate, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are dreptul să treacă la măsuri mai dure de executare silită. În cazul persoanelor fizice, aceasta poate însemna poprirea conturilor bancare sau reținerea directă a unei părți din salariu.

„Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege”, arată legea din România.

Pentru firme, consecințele sunt și mai grave: blocarea conturilor poate paraliza întreaga activitate economică, generând pierderi și chiar faliment. În plus, ANAF poate dispune sechestrarea unor bunuri mobile și imobile, care ulterior pot fi scoase la licitație pentru recuperarea sumelor datorate.

„Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente”, arată Art. 236.

Neplata taxelor nu este doar o problemă financiară, ci și una juridică. În anumite situații, în special atunci când sumele sunt mari și există suspiciuni de evaziune fiscală, se poate ajunge la răspundere penală. Evaziunea fiscală este considerată o infracțiune gravă în România și poate fi pedepsită cu închisoarea. Chiar și în absența unor acuzații penale, reputația contribuabilului este afectată, ceea ce poate îngreuna accesul la credite, colaborări sau alte oportunități.

„Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; c) evidentierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidentierea altor operaţiuni fictive; d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscală şi ale Codului de procedura penală”, arată Art. 9 din Legea nr. 241/2005.

Pentru a evita astfel de situații, este recomandat ca fiecare contribuabil să fie atent la termenele de plată și să își planifice responsabil obligațiile fiscale. În cazul dificultăților financiare, legislația permite solicitarea unor eșalonări sau amânări, care pot oferi o gură de oxigen și pot preveni acumularea de penalități.

Dobânzile de întârziere din Spania sunt calculate pe baza unei formule care ia în considerare suma de plată, perioada de întârziere și rata dobânzii aplicabile în fiecare an. De exemplu, pentru anul 2023, rata dobânzii de întârziere a fost de 3,75%.

În cazul în care o declarație fiscală este depusă după termenul limită, dar înainte de a fi notificată o cerere de plată, se aplică un recargo de întârziere. Acesta constă într-o sumă suplimentară, calculată ca procent din impozitul datorat, care crește în funcție de durata întârzierii.

Dacă o datorie fiscală nu este plătită în termenul stabilit, Agenția Tributaria poate iniția procedura de executare silită. Aceasta presupune măsuri precum poprirea conturilor bancare, sechestrarea bunurilor și vânzarea acestora prin licitație publică pentru a recupera suma datorată.

„Pentru calcularea dobânzii de întârziere, termenul inițial al calculului coincide cu data următoare sfârșitului perioadei voluntare de depunere a declarației fiscale pentru perioada fiscală în care au fost aplicate beneficiile fiscale care sunt restabilite, iar termenul final coincide cu data depunerii declarației fiscale pentru perioada fiscală în care nu au fost îndeplinite condițiile stabilite pentru beneficierea de avantajul fiscal corespunzător. În cazul în care s-a obținut o rambursare ca urmare a declarației la care s-au aplicat beneficiile care sunt acum restabilite, termenul inițial al calculului va coincide cu data la care s-a primit rambursarea. Pentru calcularea dobânzii de întârziere, rata dobânzii de întârziere în vigoare în fiecare an se aplică zilelor scurse în fiecare an și incluse în perioada de întârziere”, arată legea din Spania.

În cazul în care un contribuabil din Franța nu achită impozitele datorate în termenul stabilit, se aplică o penalitate de 10% din suma restantă. Această penalitate se aplică dacă plata nu este efectuată în termen de 45 de zile de la data de începere a procedurii de colectare a impozitului. Impozitele vizate includ impozitul pe venit, taxele sociale, taxa pe locuințele secundare, taxa pe proprietăți și impozitul pe averea imobiliară. Această penalitate se aplică și în cazul întârzierilor la plata ratelor sau a plăților lunare programate.

Pe lângă penalitățile menționate anterior, se aplică și dobânzi de întârziere. Acestea sunt calculate la o rată de 0,20% pe lună, ceea ce reprezintă 2,4% pe an. Dobânzile de întârziere se aplică începând cu ziua următoare termenului de plată și continuă până la achitarea integrală a datoriei.

În cazul în care un contribuabil întâmpină dificultăți financiare, acesta poate solicita administrației fiscale o amânare a termenului de plată sau o reducere a penalităților aplicate. Aceste solicitări sunt evaluate individual, iar decizia depinde de circumstanțele specifice ale fiecărei situații.

„Dacă aveți o întârziere în plata impozitului, veți primi o penalizare de 10% din impozitul datorat. Penalizarea se aplică dacă nu ați plătit impozitul în termen de 45 de zile de la data de recuperare”, informează autoritățile franceze.

Dacă un contribuabil nu achită impozitele datorate în termenul stabilit și nu răspunde la notificările administrative, autoritățile fiscale pot iniția proceduri de colectare, inclusiv poprirea conturilor bancare sau alte măsuri legale pentru recuperarea sumelor restante.