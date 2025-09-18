Premierul României, Ilie Bolojan, a abordat într-un interviu acordat joi Euronews România situația companiilor de stat și provocările legate de colectarea taxelor.

Șeful Guvernului a tras un semnal de alarmă foarte serios. E nevoie de reforme profunde în managementul societăților aflate în dificultate, dar și la capitolul legislație fiscală.

Bolojan a afirmat că multe companii de stat acumulează datorii importante, restanțe care trebuie recuperate de ANAF. El a explicat că societățile cu potențial de redresare trebuie sprijinite pentru a continua activitatea, însă cele aflate în pierdere cronică de mai mulți ani sau cu capitaluri sociale negative trebuie închise, deoarece reprezintă „o gaură neagră” pentru bugetul statului.

Premierul a menționat că numeroase societăți mai mici din sectorul energetic, dar și din zona Ministerului Economiei, se află în această situație și necesită fie redresare, fie închiderea activității.

„Și companiile de stat au restanțe destul de importante care trebuie executate de ANAF. Companiile care pot să fie redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică de mulți ani, cele care au capitaluri sociale negative, trebuie închise pentru că sunt o gaură neagră. Sunt multe societăți mai mici din zona de energie, din zona Ministerului Economiei, care sunt în astfel de situații care trebuie sau redresate sau închise. În acești ani am avut foarte multe neîncasări la buget, în afară de faptul că avem un nivel de taxare în anumite zone, printre cele mai mici din Europa, aveam foarte multe excepții. Asta a fost o problemă”, a spus Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, problema majoră a fost sistemul fiscal și evaziunea tolerată în trecut. Au existat legi bune, însă peste ele au venit tot felul de excepții și portițe care au fost exploatate.

Rezultatul: neplata taxelor.

„Noi, când am dat o lege, ea a fost urmată de tot felul de excepții, de crearea unor portițe care au fost exploatate, în mod legal sau ilegal, pentru a fugi de plata taxelor. Nu ne puteam încasa taxa pe valoarea adăugată decât în ponderi care sunt de neacceptat din cauza sistemului de evaziune care a fost tolerat datorită legislației defectuoase și a unor autorități ale statului care, orice s-ar spune, nu și-au făcut datoria cum trebuie. Aceste lucruri le corectăm în această perioadă și prin modificările care au fost făcute atât în pachetul 1, cât și în pachetul 2 am închis aceste portițe”, a punctat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că autoritățile au început să corecteze aceste probleme prin modificările legislative recente, care au eliminat portițele și excepțiile care favorizau evaziunea fiscală.

În paralel, șeful Guvernului a subliniat importanța reducerii cheltuielilor statului și evitării risipei resurselor financiare.