Ioana Dogioiu as precizat că premierul Ilie Bolojan și-ar fi dorit să fie prezent, însă nu a reușit din motive de program.

„Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke. Au participat doi vicepremieri, dnul. Barna și dnul. Neacșu. Dnul premier a vrut să participe la această întâlnire și a încercat să ajungă la această întâlnire. A fost o chestie strict de program. A fost o întâlnire organizată de dnul. Cseke”, spune aceasta.

Ioana Dogioiu a precizat că au mai fost adoptate memorandumuri privind proiectele PNRR și că, în acest moment, mai există doar două ministere care gestionează fonduri PNRR și care nu au finalizat aceste memorandumuri, iar adoptarea lor se va încheia săptămâna viitoare.

Aceastsa a menționat că aceste memorandumuri au stabilit care sunt proiectele care vor continua să fie finanțate prin PNRR.

De asemenea, Dogioiu a adăugat că a mai existat un proiect de lege privind organismele de plasament colectiv în valori imobiliare și în societăți de administrare a investițiilor și că Garda Națională de Mediu va fi reorganizată prin desființarea comisariatului Biosferei Delta Dunării și crearea unui compartiment în cadrul comisariatului Tulcea, pentru reducerea cheltuielilor Gărzii Naționale de Mediu.

Ioana Dogioiu a afirmat că a fost aprobat un memorandum pentru un contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 500 de milioane de euro, destinat finanțării Autostrăzii A1.

Ea a precizat că Ministerul Finanțelor a primit aprobarea pentru negocierea și semnarea contractului, care va fi derulat în maximum zece tranșe egale de câte 50 de milioane de euro. De asemenea, Dogioiu a menționat că va mai exista o tranșă suplimentară de 500 de milioane de euro, ceea ce va ridica suma totală la un miliard de euro.

Ioana Dogioiu i-a răspuns lui Sorin Grindeanu, în legătură cu discuțiile privind demiterea purtătorului de cuvânt, subliniind că rolul acestei funcții nu este de a exprima opinii personale, ci de a transmite poziția oficială a premierului.

Ea a arătat că nu intenționează să intre în conflicte cu reprezentanți ai partidelor și că fiecare declarație pe care o face are la bază un mandat direct. Totodată, Dogioiu a amintit că prelungirea de trei luni a fost decisă de Guvern încă din luna iunie.

„Declarațiile mele nu au fost făcute fără a avea mandat. Nu intenționez să-mi cer scuze pentru nimic”, a spus purtătorul de cuvânt, cu privire la cererea lui Adrian Câciu de a-și cere scuze.

Ioana Dogioiu a afirmat, referindu-se la alegerile locale, că din câte știe nu au existat discuții pe această temă la nivelul Guvernului și că, până în prezent, nu a fost luată nicio decizie în acest sens.