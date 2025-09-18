Începând cu 30 septembrie, cetățenii pot accesa Programul „Rabla” 2025, a transmis joi Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) printr-un comunicat oficial. Această inițiativă le oferă românilor posibilitatea de a beneficia de vouchere pentru achiziția de autovehicule noi, în funcție de tipul de propulsie ales.

Sesiunea de înscrieri va rămâne activă până la miezul nopții din 25 noiembrie 2025 sau până când fondurile disponibile se vor epuiza, conform informațiilor oficiale.

Bugetul disponibil pentru această rundă de înscrieri se ridică la 200 de milioane de lei, împărțit astfel: 80 de milioane pentru achiziția de autovehicule noi cu motoare termice (inclusiv GPL/GNC), hibrizi sau motociclete, iar 120 de milioane sunt dedicate vehiculelor plug-in hibrid, autovehiculelor electrice și celor cu pilă de combustie pe hidrogen.

„Programul Rabla Auto 2025 oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanţare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, şi achiziţionarea de autovehicule noi, mai puţin poluante şi mai eficiente energetic. Programul oferă o procedură simplificată şi acces rapid la finanţare, solicitanţii înscriindu-se direct în aplicaţia informatică disponibilă pe site-ul AFM, www.afm.ro”, se arată în comunicat.

În cadrul Programului „Rabla” 2025, persoanele fizice pot beneficia de ecotichete cu următoarele valori, în funcție de tipul vehiculului:

18.500 lei pentru mașini noi complet electrice sau echipate cu pilă de combustie pe hidrogen;

15.000 lei pentru autovehicule plug-in hibride sau motociclete electrice;

12.000 lei pentru automobile hibride clasice;

10.000 lei pentru mașini noi cu motoare termice (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete.

Pe 11 septembrie 2025, Guvernul a adoptat o hotărâre care stabilește alocările financiare pentru proiectele prioritare susținute de Fondul pentru Mediu, incluzând și bugetul destinat Programului Rabla Auto 2025.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că ghidul de finanțare pentru Programul Rabla 2025 a fost oficializat în Monitorul Oficial și poate fi consultat integral pe site-ul instituției, www.afm.ro.

Producătorii deja validați pentru edițiile anterioare pot continua să participe și în Programul Rabla 2025 destinat persoanelor fizice, însă este necesară semnarea unui nou contract cu AFM, conform anexei nr. 2 din ghid, a precizat sursa oficială.