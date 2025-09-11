Diana Buzoianu a anunțat că voucherele rămân neschimbate pentru vehiculele cu motor termic, hibride și plug-in hybrid, însă pentru autoturismele electrice valoarea acestora va ajunge la 18.500 de lei.

Ministrul a subliniat că nivelul voucherelor stabilit anterior pentru anul acesta nu mai este valabil. Aceasta a adăugat că, în comparație cu alte state europene, unde sprijinul mediu este de aproximativ 3.000 de euro, România oferea o subvenție mult mai mare pentru achiziția de mașini electrice.

„Voucherele vor rămâne exact cum erau înainte, pe vechiul program, pentru mașinile cu motor termic, pentru hibride și plug-in hibrid, iar pentru mașinile electrice, voucherul va ajunge la 18.500. (…) Valoarea voucherelor pe mașinile electrice – ce era propus ca valoare pentru anul acesta – nu mai este valabilă… Nu știu dacă mai există în vreun alt stat în Europa, dar, din ce am văzut noi, ca medie, era undeva la 3.000 euro, deci voucherul pentru mașinile electrice este clar că îl depășeam cu foarte, foarte mult”, a declarat ea.

Oficialul a spus că aceasta „nu este o decizie motivată electoral”.

„(…) După cum bine știți, noi am avut discuții ample despre faptul că de-a lungul ultimilor doi ani de zile, au fost asumate mai multe programe în toate ministerele, care, pur și simplu, nu mai aveau acoperire în banii care puteau să fie furnizați de stat, de la bugetul de stat. Aici, în mod expres vorbim despre bani care provin din certificate care au fost obținute pentru gazele cu efect de seră, adică trebuie să fie duse pe programe de reducere a acestor emisii. Deci, aveam acești bani, doar că, în paralel, avem o grămadă de alte proiecte care trebuie să fie susținute din acești bani, pentru care nu mai există astăzi fonduri. Deci, a fost o discuție pur contabilă și, până la urmă, de prioritizare a unor proiecte esențiale, inclusiv pentru atingerea obligațiilor României la nivel european”, a spus Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a afirmat că nu poate spune de ce înainte, valoarea voucherului era mult mai mare, însă anul acesta, bugetul României nu poate susține astfel de proiecte.

„Nu pot să răspund de ce înainte valoarea voucherului era una mult mai mare. Cert este că bugetul României nu poate să susțină astfel de proiecte anul acesta”, a declarat ea.

Diana Buzoianu a vorbit și despre programul Rabla pentru UAT-uri. Potrivit oficialului, acesta este „suspendat în urma deciziei adoptării Ordonanței de Urgență de acum câteva săptămâni de zile deja (…) Pentru aceste proiecte, anul acesta nu există bugetul necesar. De altfel, prioritatea pe care noi o avem este să reușim să salvăm proiecte esențiale din PNRR, care nu-și mai găsesc astăzi finanțare”.

Ministrul Mediului a mai spus că programul Rabla pentru anul în curs ar putea fi lansat chiar la începutul săptămânii viitoare.