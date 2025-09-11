Programul Rabla va fi relansat vineri, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, miercuri seară, la Antena 3. Oficialul a explicat că, deși valoarea voucherelor pentru achiziția de mașini electrice a scăzut, programul a fost salvat printr-o mobilizare rapidă și printr-un buget de 200 de milioane de lei.

„Chiar am avut multe discuții. Eu înțeleg menirea lui, dar trebuie să ne gândim dacă putem face lucruri mai utile pentru mediu decât asta. În ultimii ani nu am avut bani să ecologizăm, spre exemplu, iazuri care otrăvesc la propriu românii, iar cu banii de la Rabla am fi putut face asta. Am reușit, am discutat foarte mult inclusiv cu AFM și Bolojan, am găsit varianta să salvăm programul pe 200 milioane de lei, un buget care a păstrat voucherele pentru mașinile cu motor termic, hibrid și plug-in hibrid”, a declarat ministrul.

Un punct sensibil al noii ediții îl reprezintă scăderea valorii voucherelor pentru mașinile electrice. Diana Buzoianu a subliniat că România se aliniază astfel la nivel european, unde bonusurile de 7.000 de euro nu mai există.

„Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea, nu mai există nicăieri în Europa voucher de 7.000 euro. Azi am trimis hotărârea de guvern ca să lansăm programul și le-am trimis la toate ministerele. Mâine (joi, 11 septembrie – n.red.) se aprobă, nu mai trebuie să treacă prin Parlament și vineri putem să lansăm. A fost o mobilizare destul de mare”, a explicat ministrul Mediului.

Oficialul a precizat că hotărârea de guvern urmează să fie aprobată joi, iar programul va putea fi demarat imediat după publicarea în Monitorul Oficial.

„De mâine, în momentul în care trece hotărârea de guvern, poate fi publicat instant ghidul și de la momentul punerii în transparență ajunge în Monitorul Oficial și AFM dă drumul la program”, a punctat Buzoianu.

Primul pas după lansare va fi înscrierea dealerilor noi, pe lângă cei deja existenți din programul anterior. Totodată, ministrul a anunțat o premieră pentru ediția de anul acesta: