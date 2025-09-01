Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a confirmat lansarea, în luna septembrie, a programului Rabla destinat persoanelor fizice. Este vorba despre unul dintre cele mai așteptate programe de stimulare a înnoirii parcului auto național și de sprijinire a mobilității nepoluante. Bugetul total alocat ediției din acest an este de 200 de milioane de lei, iar sprijinul financiar acordat beneficiarilor ajunge până la 18.500 de lei, în funcție de tipul de autovehicul ales.

În perioada premergătoare sesiunii pentru persoane fizice, AFM va deschide o etapă dedicată dealerilor autorizați. Această fază are rolul de a asigura pregătirea mecanismului de aplicare și de a permite ulterior derularea rapidă a procesului pentru publicul larg. Conform anunțului instituției, sesiunea pentru persoane fizice va fi disponibilă la finalul lunii septembrie.

Propunerile incluse în noul Ghid al programului stabilesc nivelurile diferențiate ale voucherelor, în funcție de tehnologia de propulsie:

18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen

15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice

12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid

10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete

Nivelul sprijinului financiar a fost calibrat în funcție de obiectivele de mediu și de constrângerile economice actuale, astfel încât programul să poată fi accesat de un număr cât mai mare de beneficiari în limita bugetului alocat.

Președintele AFM, Florin Bănică, a subliniat că programul Rabla vine atât în sprijinul celor care doresc autovehicule mai puțin poluante, cât și al industriei auto, fiind lansat conform noilor reguli și adaptat situației economice prin reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice la 18.500 de lei.

„AFM vine în întâmpinarea celor care își doresc autovehicule mai puțin poluante, dar și în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult așteptatul program Rabla este lansat anul acesta și în condițiile impuse de noua ordonanță, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligați să le respectăm. În același timp, prin reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situației economice actuale și permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Elaborarea noului Ghid a fost realizată pe baza unor consultări cu reprezentanții industriei auto, pentru ca măsurile să răspundă atât obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și nevoilor pieței interne.

Astfel, programul Rabla pentru persoane fizice își păstrează rolul de instrument-cheie în tranziția către un transport mai curat și mai eficient energetic, adaptat totodată la realitățile economice și sociale ale anului 2025.