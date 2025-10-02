Directorul general al Dacia România, Mihai Bordeanu, a explicat modul în care programul Rabla a influențat negativ vânzările companiei în acest an.

„Ne-a încurcat îngrozitor, ca să o spunem pe-aia dreaptă. Amânarea și diminuarea extraordinară a programului – pentru că, pornind practic de la buget de aproape un miliard și 400 de milioane, am ajuns la 200 de milioane (…) În loc de două sau chiar trei canale, pentru că era vorba de persoane fizice, persoane juridice și UAT-uri, acum am ajuns doar la persoane fizice. Programul, așa cum este el, a venit foarte, foarte târziu, împuținat îngrozitor la bani și nu pentru aceeași clienți. Deci astea 3 lucruri ne-au făcut să pierdem față de cum ne-am bugetat noi”, a afirmat acesta pentru Profit.ro.

Bordeanu a subliniat că incertitudinea a determinat o scădere de patru ori a vânzărilor, în comparație cu estimările inițiale.

Șeful Dacia a precizat că, deși există promisiuni privind lansarea programului Rabla în 2026 de la începutul anului, experiențele recente nu îi oferă garanții.

„Ni s-a promis că anul viitor vom avea un Program Rabla, dar nu pot să bag mâna în foc că va fi, și anul ăsta ni s-a promis și a început doar la sfârșit de septembrie”, a declarat acesta.

El a atras atenția că producătorii au nevoie de măsuri clare și predictibile pentru a-și putea planifica bugetele și livrările.

Oficialul Dacia a arătat că programul Rabla are un rol esențial pentru cumpărătorii companiei, în special datorită prețurilor accesibile ale modelelor comercializate.

„Evident că aș prefera programul, pentru clienții Dacia este important. Cota noastră de piață este dublă față de cota de piață non-Rabla, nu se aplică la mașinile foarte scumpe. Mai bine spui clientului că nu mai există programul și atunci se pregătește fiecare cu finanțare, cu ce mai e. Oamenii se vor obișnui, tot avem nevoie de mașini, nevoia de mobilitate există. Hai să fim predictibili. Dacă facem un program, hai să-l facem pentru cinci ani, de preferat”, a mai afirmat Bordeanu.

El a subliniat că absența unei direcții clare în ceea ce privește programul Rabla nu afectează doar vânzările imediate, ci și planificarea pe termen lung. Potrivit acestuia, lipsa unui cadru stabil generează incertitudine în rândul clienților, care nu știu dacă se pot baza pe sprijinul guvernamental atunci când își planifică achiziția unui autoturism.

În același timp, producătorii sunt puși în dificultate, fiind nevoiți să-și ajusteze strategia de producție și de vânzări în funcție de decizii politice imprevizibile.

În ceea ce privește performanțele Renault Group, compania-mamă, cifra de afaceri raportată pentru 2024 a fost de 56,2 miliarde de euro. Aceasta marchează o creștere de 7,4% față de anul precedent, respectiv +9,0% la cursuri de schimb constante.

La nivelul uzinei de la Mioveni, cel mai vândut model în 2024 a fost Dacia Duster, cu 214.454 de unități, reprezentând 69,4% din producția totală.

În intervalul ianuarie – august 2024, Dacia a consemnat un record al ultimilor șase ani în privința vânzărilor. În aceeași perioadă, marca Renault a livrat 461.300 de vehicule, ceea ce indică o creștere de aproape 6% față de anul trecut. Totuși, nivelul maxim atins în 2019 nu a fost depășit.

Compania Dacia, principal exportator al României, a avut în 2024 un efectiv de 10.987 de angajați. Pe lângă rolul semnificativ în economie, activitatea acesteia depinde și de politicile publice care influențează direct comportamentul de consum al clienților