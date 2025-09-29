Cei care așteptau să își cumpere o mașină nouă prin programul „Rabla” au din nou această posibilitate. După o pauză de câteva luni, înscrierile reîncep marți, 30 septembrie, însă în condiții mai restrictive decât în anii trecuți. Programul, suspendat în iunie chiar înainte de start, se reia acum mai târziu ca oricând și cu resurse financiare considerabil diminuate.

Cum se face înscrierea

De la ora 10.00, șoferii interesați pot aplica prin platforma online a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Înscrierile rămân deschise până pe 25 noiembrie, iar fondurile vor fi accesibile până la epuizarea lor.

Pentru acest an, bugetul alocat este de doar 200 de milioane de lei, de trei ori mai puțin decât se prevăzuse inițial. Această reducere afectează și cuantumul voucherelor pe care le pot primi beneficiarii:

18.500 lei pentru un autoturism complet electric sau pe bază de hidrogen;

pentru un autoturism complet electric sau pe bază de hidrogen; 15.000 lei pentru un plug-in hibrid ori pentru o motocicletă electrică;

pentru un plug-in hibrid ori pentru o motocicletă electrică; 12.000 lei pentru un autovehicul cu sistem hibrid clasic;

pentru un autovehicul cu sistem hibrid clasic; 10.000 lei pentru un autoturism cu motor termic (benzină, motorină, GPL, GNC) sau pentru o motocicletă.

Ce preferă românii

Majoritatea cumpărătorilor se orientează către modele care se încadrează într-un buget între 10.000 și 20.000 de euro. Printre cele mai căutate mașini electrice se află Dacia Spring, dar și modele produse de Renault și Citroën. În zona hibrid, Suzuki rămâne una dintre opțiunile accesibile și apreciate.

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a depus zilele trecute o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă online neautorizată. Potrivit instituţiei, această platformă induce în eroare cetăţenii, promiţându-le acces rapid, contra cost, la „Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice”.

Reprezentanţii AFM subliniază că platforma nu are nicio legătură cu instituţia și că promisiunile făcute sunt false. Înscrierea în program se realizează exclusiv prin aplicaţia oficială pusă la dispoziţie de AFM, gratuit și fără intermediari. Oficialii au explicat că sesizarea DIICOT are scopul de a proteja interesul public și de a descuraja persoanele care încearcă să profite de lipsa de informare a cetăţenilor.

„Este revoltător şi profund nedrept ca persoane neautorizate să profite de încrederea şi dorinţa sinceră a cetăţenilor de a accesa programele noastre de mediu, promiţându-le, în mod fals, că pot obţine un loc asigurat sau o înscriere mai rapidă în schimbul unei sume de bani. Astfel de practici nu doar că induc în eroare oameni de bună-credinţă, dar subminează şi eforturile noastre de a menţine un sistem corect, gratuit şi transparent pentru toţi”, a declarat Florin Bănică, preşedintele AFM.

Recomandări pentru cetăţeni

Administraţia Fondului pentru Mediu reaminteşte că înscrierea în toate programele finanţate de instituţie este gratuită, transparentă și sigură, fiind posibilă doar prin platforma oficială.

Cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice întotdeauna informaţiile pe canalele oficiale ale AFM: