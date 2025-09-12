Rabla Auto 2025. În cadrul ședinței de Guvern din 11 septembrie 2025, a fost aprobată Hotărârea privind lista sumelor alocate proiectelor prioritare finanțate din Fondul pentru Mediu, inclusiv bugetul noului Program Rabla Auto 2025.

Ghidul de finanțare pentru acest program a fost publicat în Monitorul Oficial și este disponibil pentru consultare pe site-ul www.afm.ro, potrivit unui comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

În perioada 15 septembrie 2025, ora 10:00 – 17 septembrie 2025, ora 23:59, AFM organizează o sesiune de validare a producătorilor în cadrul Programului pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi. Programul promovează vehiculele rutiere nepoluante și eficiente energetic și este dedicat persoanelor fizice.

Condițiile de participare în Programul Rabla Auto 2025, precum și documentele necesare a fi depuse de producători și dealeri auto, sunt detaliate în ghidul de finanțare al programului, potrivit sursei citate.

Lista producătorilor validați rămâne valabilă și pentru noul program destinat persoanelor fizice, cu condiția semnării unui nou contract de participare cu AFM (anexa nr. 2 din ghid), a mai precizat sursa citată.

Contractul va fi transmis prin aplicație de către AFM, se semnează electronic și trebuie încărcat în aplicație în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării; neîncărcarea acestuia va fi considerată refuz de participare la program.

“Administraţia Fondului pentru Mediu îşi exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai aşteptate programe de finanţare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziţionării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului. Prin alocarea unui buget de 200 de milioane de lei, se pot aduce pe piaţă aproximativ 15.000 autovehicule noi reducând emisiile poluante şi îmbunătăţind calitatea vieţii prin protejarea mediului înconjurător”, a declarat Florin Bănică, Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Valoarea ecotichetelor este următoarea: 18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen, 15.000 lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică, 12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid și 10.000 lei pentru un autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau o motocicletă.

AFM a mai anunțat că la sfârșitul lunii septembrie va fi lansată și sesiunea destinată persoanelor fizice în cadrul Programului.