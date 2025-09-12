Din cuprinsul articolului

Toamna 2025 aduce noi seriale și filme pe Disney+, Netflix, HBO Max și Prime

Abonații serviciilor de streaming se pregătesc pentru o toamnă plină de premiere și reveniri spectaculoase.

Titluri originale, continuări ale serialelor favorite și filme inspirate din povești reale sau animate vor fi disponibile începând cu această lună, oferind o gamă variată de opțiuni pentru întreaga familie.

popcorn, laptop
Premiere Disney+

  • Totul e corect – dramă juridică, Ryan Murphy, cu Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson și Glenn Close (noiembrie 2025)

  • Percy Jackson și Olimpienii – sezonul 2 (10 decembrie 2025)

  • Breslau – primul serial original Disney+ din Europa Centrală și de Est (12 septembrie 2025)

  • Chad Powers – serial de comedie cu Glen Powell (30 septembrie 2025)

  • Detectiv fără antecedente (High Potential) – sezonul al doilea (17 septembrie 2025)

  • Viețile secrete ale soțiilor mormone – sezonul al treilea (13 noiembrie 2025)

  • Futurama – sezonul 13 (16 septembrie 2025)

  • Suna-mi agentul: Berlin (Call My Agent Berlin) – adaptare germană a serialului francez (12 septembrie 2025)

  • Furtuna politică (Tempest) – serial coreean de spionaj (10 septembrie 2025)

  • Incompatibilă (Swiped) – 20th Century Studios, cu Lily James (19 septembrie 2025)

  • Elio – aventură animată Disney & Pixar (17 septembrie 2025)

  • A Very Jonas Christmas Movie – comedie cu frații Jonas (14 noiembrie 2025)

  • LEGO Războiul Stelelor: Reconstrucția Galaxiei – Bucăți din trecut (19 septembrie 2025)

  • Războiul Tenișilor: Adidas vs Puma (Sneaker Wars: Adidas V. Puma) – docuserie, din 24 septembrie 2025

  • Caroline Flack: Căutarea adevărului – docuserie biografică (toamna 2025)

  • UEFA Women’s Champions League – transmisiuni live pentru sezonul 2025–2026, începând cu 7 octombrie 2025

Până pe 27 septembrie, atât abonații noi, cât și cei existenți care îndeplinesc condițiile, pot viziona toate filmele și serialele noi de pe Disney+ la prețul de 9,99 lei/lună pentru primele trei luni.

Premiere Netflix

  • Wednesday: Sezonul 2, partea 2 – Continuarea aventurilor lui Wednesday la Nevermore și în familia Addams.

  • Black Rabbit – Cu Jude Law și Jason Bateman, povestea fraților Friedken și a legăturilor lor complicate. Disponibil din 18 septembrie.

  • Alice in Borderland: Sezonul 3 – Arisu se întoarce în Borderland pentru a o salva pe Usagi. Disponibil din 25 septembrie.

  • Countdown – Canelo VS Crawford – Urmărește pregătirea celor doi pugiliști pentru super-meciul lor. Din 4 septembrie.

  • Her Mother’s Killer: Sezonul 2 – Analía și Pablo înfruntă un nou dușman. Din 8 septembrie.

  • Kiss or Die – Comedie improvizată cu concursuri palpitante. Din 9 septembrie.

  • Bazat pe romanul lui Jorge Ibargüengoitia – Povestea surorilor Baladro și a imperiului lor de bordeluri. Din 10 septembrie.

  • Love is Blind: Brazil – Sezonul 5 – Participanți peste 50 de ani în căutarea iubirii adevărate. Din 10 septembrie.

  • Diary of a Ditched Girl – Aventurile lui Amanda în aplicațiile de dating. Din 11 septembrie.

  • Tyler Perry’s Beauty in Black: Sezonul 2 – Lupte pentru putere în familia Bellarie. Din 11 septembrie.

  • You and Everything Else – Prietenii din adolescență, separați și reuniți. Din 12 septembrie.

  • Maledictions – Guvernator prins între ambiție și siguranța fiicei. Din 12 septembrie.

  • 1670: Sezonul 2 – Jan Paweł și familia sa provoacă haos pentru a ajunge în frunte. Din 17 septembrie.

  • Next Gen Chef – 21 de chefi aspiranți luptă pentru premiul de 500.000$. Din 17 septembrie.

  • Platonic – Blue Moon Hotel – Haos și iubire perversă la hotelul „Lună Albastră”. Din 18 septembrie.

  • Billionaires’ Bunker – Miliardari adăpostiți într-un buncăr de lux. Din 19 septembrie.

  • Haunted Hotel – Mamă singură moștenește un hotel plin de fantome. Din 19 septembrie.

  • The Guest – Cuplu în haos după apariția unei femei misterioase. Din 24 septembrie.

  • Wayward – Polițist investighează o școală cu probleme pentru adolescenți. Din 25 septembrie.

  • House of Guinness – Drama familiei Guinness, creată de Steven Knight.

  • The Wrong Paris – Dawn aterizează în Paris, Texas, în loc de Parisul francez. Din 12 septembrie.

  • Same Day With Someone – Tânără prinsă într-o buclă temporală. Din 18 septembrie.

  • She Said Maybe – Poveste de familie și iubire între Germania și Turcia. Din 19 septembrie.

  • French Lover – Comedie romantică pariziană cu Omar Sy și Sara Giraudeau. Din 26 septembrie.

  • Ruth & Boaz – Cântăreață părăsește Atlanta și descoperă iubirea într-un oraș din Tennessee. Din 26 septembrie.

  • Love con Revenge – Victimele escrocheriilor sentimentale își recuperează viața. Din 5 septembrie.

  • Aka Charlie Sheen – Documentar în două părți despre ascensiunea și declinul actorului. Din 10 septembrie.

  • Beauty and the Bester – Relația misterioasă dintre doctoriță și Thabo Bester. Din 12 septembrie.

  • Sirenele: Secretul Medalionului – Trei adolescente sirene fug de vânători.

  • Flavours of Romania: Sezonul 3 – Călătorie în România și Republica Moldova cu tradiții, muzică și rețete locale.

  • Good Will Hunting

  • Amsterdam

  • Fast & Furious

  • Crazy Beautiful

  • The Conjuring 1 & 2

  • Mary, Queen of Scots

Premiere HBO Max

  • Unitatea specială (Task) – Debut pe 8 septembrie, cu Mark Ruffalo ca agent FBI care conduce o unitate specială împotriva jafurilor violente.

  • Twisted Metal – Sezonul nou – John și Quiet intră într-un turneu mortal organizat de Calypso; din 18 septembrie.

  • Emilia Pérez – Povestea avocatei Rita, premiat cu două premii Oscar. Disponibil din 6 septembrie.

  • Campioni (Champions) – Film despre un antrenor de baschet pentru Olimpiada Specială; din 19 septembrie.

Alte filme: Sunt prezentă (Showing Up), Înăuntru (Inside), American Psycho, Agenți aproape secreți, Darkest Hour, Jos cu dragostea!, E tare complicat!, Miami Vice, Despărțiți, dar împreună, Dă-i bătaie!, Insomnia, Jackie Brown, Kill Bill: vol. 1, Kill Bill: vol. 2.

Filme românești

  • Aferim

  • Babardeală cu bucluc sau porno balamuc

  • Cea mai fericită fată din lume

  • Război pe calea undelor

  • Toată lumea din familia noastră

  • Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari

  • Inimi cicatrizate

  • Ouăle lui Tarzan

  • Berliner

  • Ieșirea trenurilor din gară

  • Tipografic Majuscul

  • Lebensdorf

Sport

  • US Open – Finalele tenisului, 6-7 septembrie.

  • Turul Spaniei – Rutieri precum Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Joao Almeida și Antonio Tiberi; până pe 14 septembrie.

  • Campionatul Mondial de Ciclism – 21–28 septembrie, în Africa, cu favoriți ca Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Lotte Kopecky și Grace Brown.

  • Campionatul Mondial de Atletism – 13–21 septembrie, la Tokyo, cu sportivi precum Noah Lyles, Armand Duplantis și Beatrice Chebet.

Documentare

  • 2 septembrie: Ruby & Jodi: A Cult Of Sin And Influence

  • 5 septembrie: Crimele din lumea Playboy – Sezonul 3 și Most Wanted – Teen Hacker

  • 8 septembrie: Test de supraviețuire: Până la ultimul om – Sezonul 3

  • 9 septembrie: Poliția vitezei – Sezonul 2

  • 18 septembrie: Cine a omorât-o pe fiica noastră? – cazul Debanhi Escobar

  • 24 septembrie: Diavolul este ocupat

  • 26 septembrie: Liniște în clasă – Investigație asupra unui pedofil protejat 10 ani

Programe pentru copii

  • 13 septembrie: Țestoasele Ninja (TMNT) – Noi aventuri

  • 20 septembrie: Angelo în pădurea misterioasă (Into The Wonderwoods)

  • 27 septembrie: Scăpați din lesă (Strays) – Aventurile câinelui Reggie și ale prietenului său Bug

Premiere Amazon Prime

  • The Runarounds – 1 septembrie, dramă muzicală despre absolvenți de liceu care formează o trupă de rock.

  • Dish It Out – 5 septembrie, Tilly Ramsay explorează tendințele culinare și rețete de familie.

  • Confidence Queen – 6 septembrie, serial coreean despre trei escroci care țintesc corupți.

  • The Girlfriend – 10 septembrie, dramă psihologică cu Robin Wright, Olivia Cooke și Laurie Davidson.

  • Helluva Boss – Sezonul 2 – 10 septembrie, animație Hell-set cu un episod special „Mission: Zero”.

  • Every Minute Counts (Cada Minuto Cuenta) – Sezonul 2 – 12 septembrie, drama după cutremurul din Mexico City.

  • Gen V – Sezonul 2 – 17 septembrie, continuarea spinoff-ului din universul The Boys.

  • Hotel Costiera – 24 septembrie, dramă-action cu Jesse Williams, povestea unui fost Marine și a unei fete dispărute.

  • Cocaine Quarterback – 25 septembrie, docuserie în trei părți despre traficul de droguri și fotbalul american.

  • Larry the Cable Guy: It’s a Gift – 12 septembrie, special de comedie live din Florida.

  • Baseball MLB

    • 3 septembrie: Houston Astros

    • 10 septembrie: Detroit Tigers

    • 17 septembrie: Minnesota Twins

  • Fotbal feminin NWSL

    • 5 septembrie: Racing Louisville FC vs. Portland Thorns

    • 12 septembrie: San Diego Wave vs. Gotham FC

    • 19 septembrie: Houston Dash vs. Chicago Stars FC

    • 26 septembrie: KC Current vs. Chicago Stars FC

  • Fotbal american NFL

    • 11 septembrie: Washington Commanders @ Green Bay Packers

    • 18 septembrie: Miami Dolphins @ Buffalo Bills

    • 25 septembrie: Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals

  • Baschet WNBA

    • 4 septembrie: Phoenix Mercury @ Washington Mystics

    • 4 septembrie: Minnesota Lynx @ Las Vegas Aces

  • Global Citizen Festival 2025 – 27 septembrie, live din Central Park, NYC, cu Hugh Jackman gazdă și headlinerii The Weeknd și Shakira; transmis pe Amazon Music En Vivo și Prime Video.

  • 3 septembrie: A Working Man (2025)

  • 5 septembrie: Black Bag (2025)

  • 12 septembrie: Novocaine (2025)

  • 14 septembrie: Tommy’s Honour (2017)

  • 24 septembrie: American Horror Story – Sezonul 13 (2025)

  • 26 septembrie: The Good Place – Sezoanele 1–4 (2016)