Toamna 2025 aduce noi seriale și filme pe Disney+, Netflix, HBO Max și Prime
Abonații serviciilor de streaming se pregătesc pentru o toamnă plină de premiere și reveniri spectaculoase.
Titluri originale, continuări ale serialelor favorite și filme inspirate din povești reale sau animate vor fi disponibile începând cu această lună, oferind o gamă variată de opțiuni pentru întreaga familie.
Premiere Disney+
Totul e corect – dramă juridică, Ryan Murphy, cu Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson și Glenn Close (noiembrie 2025)
Percy Jackson și Olimpienii – sezonul 2 (10 decembrie 2025)
Breslau – primul serial original Disney+ din Europa Centrală și de Est (12 septembrie 2025)
Chad Powers – serial de comedie cu Glen Powell (30 septembrie 2025)
Detectiv fără antecedente (High Potential) – sezonul al doilea (17 septembrie 2025)
Viețile secrete ale soțiilor mormone – sezonul al treilea (13 noiembrie 2025)
Futurama – sezonul 13 (16 septembrie 2025)
Suna-mi agentul: Berlin (Call My Agent Berlin) – adaptare germană a serialului francez (12 septembrie 2025)
Furtuna politică (Tempest) – serial coreean de spionaj (10 septembrie 2025)
Incompatibilă (Swiped) – 20th Century Studios, cu Lily James (19 septembrie 2025)
Elio – aventură animată Disney & Pixar (17 septembrie 2025)
A Very Jonas Christmas Movie – comedie cu frații Jonas (14 noiembrie 2025)
- LEGO Războiul Stelelor: Reconstrucția Galaxiei – Bucăți din trecut (19 septembrie 2025)
Războiul Tenișilor: Adidas vs Puma (Sneaker Wars: Adidas V. Puma) – docuserie, din 24 septembrie 2025
Caroline Flack: Căutarea adevărului – docuserie biografică (toamna 2025)
UEFA Women’s Champions League – transmisiuni live pentru sezonul 2025–2026, începând cu 7 octombrie 2025
Până pe 27 septembrie, atât abonații noi, cât și cei existenți care îndeplinesc condițiile, pot viziona toate filmele și serialele noi de pe Disney+ la prețul de 9,99 lei/lună pentru primele trei luni.
Premiere Netflix
Wednesday: Sezonul 2, partea 2 – Continuarea aventurilor lui Wednesday la Nevermore și în familia Addams.
Black Rabbit – Cu Jude Law și Jason Bateman, povestea fraților Friedken și a legăturilor lor complicate. Disponibil din 18 septembrie.
Alice in Borderland: Sezonul 3 – Arisu se întoarce în Borderland pentru a o salva pe Usagi. Disponibil din 25 septembrie.
Countdown – Canelo VS Crawford – Urmărește pregătirea celor doi pugiliști pentru super-meciul lor. Din 4 septembrie.
Her Mother’s Killer: Sezonul 2 – Analía și Pablo înfruntă un nou dușman. Din 8 septembrie.
Kiss or Die – Comedie improvizată cu concursuri palpitante. Din 9 septembrie.
Bazat pe romanul lui Jorge Ibargüengoitia – Povestea surorilor Baladro și a imperiului lor de bordeluri. Din 10 septembrie.
Love is Blind: Brazil – Sezonul 5 – Participanți peste 50 de ani în căutarea iubirii adevărate. Din 10 septembrie.
Diary of a Ditched Girl – Aventurile lui Amanda în aplicațiile de dating. Din 11 septembrie.
Tyler Perry’s Beauty in Black: Sezonul 2 – Lupte pentru putere în familia Bellarie. Din 11 septembrie.
You and Everything Else – Prietenii din adolescență, separați și reuniți. Din 12 septembrie.
Maledictions – Guvernator prins între ambiție și siguranța fiicei. Din 12 septembrie.
1670: Sezonul 2 – Jan Paweł și familia sa provoacă haos pentru a ajunge în frunte. Din 17 septembrie.
Next Gen Chef – 21 de chefi aspiranți luptă pentru premiul de 500.000$. Din 17 septembrie.
Platonic – Blue Moon Hotel – Haos și iubire perversă la hotelul „Lună Albastră”. Din 18 septembrie.
Billionaires’ Bunker – Miliardari adăpostiți într-un buncăr de lux. Din 19 septembrie.
Haunted Hotel – Mamă singură moștenește un hotel plin de fantome. Din 19 septembrie.
The Guest – Cuplu în haos după apariția unei femei misterioase. Din 24 septembrie.
Wayward – Polițist investighează o școală cu probleme pentru adolescenți. Din 25 septembrie.
House of Guinness – Drama familiei Guinness, creată de Steven Knight.
The Wrong Paris – Dawn aterizează în Paris, Texas, în loc de Parisul francez. Din 12 septembrie.
Same Day With Someone – Tânără prinsă într-o buclă temporală. Din 18 septembrie.
She Said Maybe – Poveste de familie și iubire între Germania și Turcia. Din 19 septembrie.
French Lover – Comedie romantică pariziană cu Omar Sy și Sara Giraudeau. Din 26 septembrie.
Ruth & Boaz – Cântăreață părăsește Atlanta și descoperă iubirea într-un oraș din Tennessee. Din 26 septembrie.
Love con Revenge – Victimele escrocheriilor sentimentale își recuperează viața. Din 5 septembrie.
Aka Charlie Sheen – Documentar în două părți despre ascensiunea și declinul actorului. Din 10 septembrie.
Beauty and the Bester – Relația misterioasă dintre doctoriță și Thabo Bester. Din 12 septembrie.
Sirenele: Secretul Medalionului – Trei adolescente sirene fug de vânători.
Flavours of Romania: Sezonul 3 – Călătorie în România și Republica Moldova cu tradiții, muzică și rețete locale.
Good Will Hunting
Amsterdam
Fast & Furious
Crazy Beautiful
The Conjuring 1 & 2
Mary, Queen of Scots
Premiere HBO Max
Unitatea specială (Task) – Debut pe 8 septembrie, cu Mark Ruffalo ca agent FBI care conduce o unitate specială împotriva jafurilor violente.
Twisted Metal – Sezonul nou – John și Quiet intră într-un turneu mortal organizat de Calypso; din 18 septembrie.
Emilia Pérez – Povestea avocatei Rita, premiat cu două premii Oscar. Disponibil din 6 septembrie.
-
Campioni (Champions) – Film despre un antrenor de baschet pentru Olimpiada Specială; din 19 septembrie.
Alte filme: Sunt prezentă (Showing Up), Înăuntru (Inside), American Psycho, Agenți aproape secreți, Darkest Hour, Jos cu dragostea!, E tare complicat!, Miami Vice, Despărțiți, dar împreună, Dă-i bătaie!, Insomnia, Jackie Brown, Kill Bill: vol. 1, Kill Bill: vol. 2.
Filme românești
Aferim
Babardeală cu bucluc sau porno balamuc
Cea mai fericită fată din lume
Război pe calea undelor
Toată lumea din familia noastră
Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari
Inimi cicatrizate
Ouăle lui Tarzan
Berliner
Ieșirea trenurilor din gară
Tipografic Majuscul
Lebensdorf
Sport
US Open – Finalele tenisului, 6-7 septembrie.
Turul Spaniei – Rutieri precum Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Joao Almeida și Antonio Tiberi; până pe 14 septembrie.
Campionatul Mondial de Ciclism – 21–28 septembrie, în Africa, cu favoriți ca Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Lotte Kopecky și Grace Brown.
Campionatul Mondial de Atletism – 13–21 septembrie, la Tokyo, cu sportivi precum Noah Lyles, Armand Duplantis și Beatrice Chebet.
Documentare
2 septembrie: Ruby & Jodi: A Cult Of Sin And Influence
5 septembrie: Crimele din lumea Playboy – Sezonul 3 și Most Wanted – Teen Hacker
8 septembrie: Test de supraviețuire: Până la ultimul om – Sezonul 3
9 septembrie: Poliția vitezei – Sezonul 2
18 septembrie: Cine a omorât-o pe fiica noastră? – cazul Debanhi Escobar
24 septembrie: Diavolul este ocupat
26 septembrie: Liniște în clasă – Investigație asupra unui pedofil protejat 10 ani
Programe pentru copii
13 septembrie: Țestoasele Ninja (TMNT) – Noi aventuri
20 septembrie: Angelo în pădurea misterioasă (Into The Wonderwoods)
27 septembrie: Scăpați din lesă (Strays) – Aventurile câinelui Reggie și ale prietenului său Bug
Premiere Amazon Prime
The Runarounds – 1 septembrie, dramă muzicală despre absolvenți de liceu care formează o trupă de rock.
Dish It Out – 5 septembrie, Tilly Ramsay explorează tendințele culinare și rețete de familie.
Confidence Queen – 6 septembrie, serial coreean despre trei escroci care țintesc corupți.
The Girlfriend – 10 septembrie, dramă psihologică cu Robin Wright, Olivia Cooke și Laurie Davidson.
Helluva Boss – Sezonul 2 – 10 septembrie, animație Hell-set cu un episod special „Mission: Zero”.
Every Minute Counts (Cada Minuto Cuenta) – Sezonul 2 – 12 septembrie, drama după cutremurul din Mexico City.
Gen V – Sezonul 2 – 17 septembrie, continuarea spinoff-ului din universul The Boys.
Hotel Costiera – 24 septembrie, dramă-action cu Jesse Williams, povestea unui fost Marine și a unei fete dispărute.
Cocaine Quarterback – 25 septembrie, docuserie în trei părți despre traficul de droguri și fotbalul american.
Larry the Cable Guy: It’s a Gift – 12 septembrie, special de comedie live din Florida.
Baseball MLB
-
-
-
-
Fotbal feminin NWSL
-
-
-
-
-
Fotbal american NFL
-
-
-
-
Baschet WNBA
-
-
-
- Global Citizen Festival 2025 – 27 septembrie, live din Central Park, NYC, cu Hugh Jackman gazdă și headlinerii The Weeknd și Shakira; transmis pe Amazon Music En Vivo și Prime Video.
3 septembrie: A Working Man (2025)
5 septembrie: Black Bag (2025)
12 septembrie: Novocaine (2025)
14 septembrie: Tommy’s Honour (2017)
24 septembrie: American Horror Story – Sezonul 13 (2025)
26 septembrie: The Good Place – Sezoanele 1–4 (2016)