Abonații serviciilor de streaming se pregătesc pentru o toamnă plină de premiere și reveniri spectaculoase.

Titluri originale, continuări ale serialelor favorite și filme inspirate din povești reale sau animate vor fi disponibile începând cu această lună, oferind o gamă variată de opțiuni pentru întreaga familie.

Totul e corect – dramă juridică, Ryan Murphy, cu Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson și Glenn Close (noiembrie 2025)

Percy Jackson și Olimpienii – sezonul 2 (10 decembrie 2025)

Breslau – primul serial original Disney+ din Europa Centrală și de Est (12 septembrie 2025)

Chad Powers – serial de comedie cu Glen Powell (30 septembrie 2025)

Detectiv fără antecedente (High Potential) – sezonul al doilea (17 septembrie 2025)

Viețile secrete ale soțiilor mormone – sezonul al treilea (13 noiembrie 2025)

Futurama – sezonul 13 (16 septembrie 2025)

Suna-mi agentul: Berlin (Call My Agent Berlin) – adaptare germană a serialului francez (12 septembrie 2025)

Furtuna politică (Tempest) – serial coreean de spionaj (10 septembrie 2025)

Incompatibilă (Swiped) – 20th Century Studios, cu Lily James (19 septembrie 2025)

Elio – aventură animată Disney & Pixar (17 septembrie 2025)

A Very Jonas Christmas Movie – comedie cu frații Jonas (14 noiembrie 2025)

LEGO Războiul Stelelor: Reconstrucția Galaxiei – Bucăți din trecut (19 septembrie 2025)

(19 septembrie 2025) Războiul Tenișilor: Adidas vs Puma (Sneaker Wars: Adidas V. Puma) – docuserie, din 24 septembrie 2025

Caroline Flack: Căutarea adevărului – docuserie biografică (toamna 2025)

UEFA Women’s Champions League – transmisiuni live pentru sezonul 2025–2026, începând cu 7 octombrie 2025

Până pe 27 septembrie, atât abonații noi, cât și cei existenți care îndeplinesc condițiile, pot viziona toate filmele și serialele noi de pe Disney+ la prețul de 9,99 lei/lună pentru primele trei luni.

Wednesday: Sezonul 2, partea 2 – Continuarea aventurilor lui Wednesday la Nevermore și în familia Addams.

Black Rabbit – Cu Jude Law și Jason Bateman, povestea fraților Friedken și a legăturilor lor complicate. Disponibil din 18 septembrie.

Alice in Borderland: Sezonul 3 – Arisu se întoarce în Borderland pentru a o salva pe Usagi. Disponibil din 25 septembrie.

Countdown – Canelo VS Crawford – Urmărește pregătirea celor doi pugiliști pentru super-meciul lor. Din 4 septembrie.

Her Mother’s Killer: Sezonul 2 – Analía și Pablo înfruntă un nou dușman. Din 8 septembrie.

Kiss or Die – Comedie improvizată cu concursuri palpitante. Din 9 septembrie.

Bazat pe romanul lui Jorge Ibargüengoitia – Povestea surorilor Baladro și a imperiului lor de bordeluri. Din 10 septembrie.

Love is Blind: Brazil – Sezonul 5 – Participanți peste 50 de ani în căutarea iubirii adevărate. Din 10 septembrie.

Diary of a Ditched Girl – Aventurile lui Amanda în aplicațiile de dating. Din 11 septembrie.

Tyler Perry’s Beauty in Black: Sezonul 2 – Lupte pentru putere în familia Bellarie. Din 11 septembrie.

You and Everything Else – Prietenii din adolescență, separați și reuniți. Din 12 septembrie.

Maledictions – Guvernator prins între ambiție și siguranța fiicei. Din 12 septembrie.

1670: Sezonul 2 – Jan Paweł și familia sa provoacă haos pentru a ajunge în frunte. Din 17 septembrie.

Next Gen Chef – 21 de chefi aspiranți luptă pentru premiul de 500.000$. Din 17 septembrie.

Platonic – Blue Moon Hotel – Haos și iubire perversă la hotelul „Lună Albastră”. Din 18 septembrie.

Billionaires’ Bunker – Miliardari adăpostiți într-un buncăr de lux. Din 19 septembrie.

Haunted Hotel – Mamă singură moștenește un hotel plin de fantome. Din 19 septembrie.

The Guest – Cuplu în haos după apariția unei femei misterioase. Din 24 septembrie.

Wayward – Polițist investighează o școală cu probleme pentru adolescenți. Din 25 septembrie.

House of Guinness – Drama familiei Guinness, creată de Steven Knight.

The Wrong Paris – Dawn aterizează în Paris, Texas, în loc de Parisul francez. Din 12 septembrie.

Same Day With Someone – Tânără prinsă într-o buclă temporală. Din 18 septembrie.

She Said Maybe – Poveste de familie și iubire între Germania și Turcia. Din 19 septembrie.

French Lover – Comedie romantică pariziană cu Omar Sy și Sara Giraudeau. Din 26 septembrie.

Ruth & Boaz – Cântăreață părăsește Atlanta și descoperă iubirea într-un oraș din Tennessee. Din 26 septembrie.

Love con Revenge – Victimele escrocheriilor sentimentale își recuperează viața. Din 5 septembrie.

Aka Charlie Sheen – Documentar în două părți despre ascensiunea și declinul actorului. Din 10 septembrie.

Beauty and the Bester – Relația misterioasă dintre doctoriță și Thabo Bester. Din 12 septembrie.

Sirenele: Secretul Medalionului – Trei adolescente sirene fug de vânători.

Flavours of Romania: Sezonul 3 – Călătorie în România și Republica Moldova cu tradiții, muzică și rețete locale.

Good Will Hunting

Amsterdam

Fast & Furious

Crazy Beautiful

The Conjuring 1 & 2

Mary, Queen of Scots

Unitatea specială (Task) – Debut pe 8 septembrie, cu Mark Ruffalo ca agent FBI care conduce o unitate specială împotriva jafurilor violente.

Twisted Metal – Sezonul nou – John și Quiet intră într-un turneu mortal organizat de Calypso; din 18 septembrie.

Emilia Pérez – Povestea avocatei Rita, premiat cu două premii Oscar. Disponibil din 6 septembrie.

Campioni (Champions) – Film despre un antrenor de baschet pentru Olimpiada Specială; din 19 septembrie.

Alte filme: Sunt prezentă (Showing Up), Înăuntru (Inside), American Psycho, Agenți aproape secreți, Darkest Hour, Jos cu dragostea!, E tare complicat!, Miami Vice, Despărțiți, dar împreună, Dă-i bătaie!, Insomnia, Jackie Brown, Kill Bill: vol. 1, Kill Bill: vol. 2.

Filme românești

Aferim

Babardeală cu bucluc sau porno balamuc

Cea mai fericită fată din lume

Război pe calea undelor

Toată lumea din familia noastră

Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari

Inimi cicatrizate

Ouăle lui Tarzan

Berliner

Ieșirea trenurilor din gară

Tipografic Majuscul

Lebensdorf

Sport

US Open – Finalele tenisului, 6-7 septembrie.

Turul Spaniei – Rutieri precum Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Joao Almeida și Antonio Tiberi; până pe 14 septembrie.

Campionatul Mondial de Ciclism – 21–28 septembrie, în Africa, cu favoriți ca Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Lotte Kopecky și Grace Brown.

Campionatul Mondial de Atletism – 13–21 septembrie, la Tokyo, cu sportivi precum Noah Lyles, Armand Duplantis și Beatrice Chebet.

Documentare

2 septembrie: Ruby & Jodi: A Cult Of Sin And Influence

5 septembrie: Crimele din lumea Playboy – Sezonul 3 și Most Wanted – Teen Hacker

8 septembrie: Test de supraviețuire: Până la ultimul om – Sezonul 3

9 septembrie: Poliția vitezei – Sezonul 2

18 septembrie: Cine a omorât-o pe fiica noastră? – cazul Debanhi Escobar

24 septembrie: Diavolul este ocupat

26 septembrie: Liniște în clasă – Investigație asupra unui pedofil protejat 10 ani

Programe pentru copii

13 septembrie: Țestoasele Ninja (TMNT) – Noi aventuri

20 septembrie: Angelo în pădurea misterioasă (Into The Wonderwoods)

27 septembrie: Scăpați din lesă (Strays) – Aventurile câinelui Reggie și ale prietenului său Bug